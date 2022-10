Modificare lo stato di famiglia è un'operazione consentita in determinati casi, e può anche essere particolarmente vantaggioso procedere in questo modo, per pagare meno tasse e poter richiedere determinati bonus. Ecco in quali situazioni è lecita questa operazione.

Quando si fa riferimento ad alcune tasse o bonus, è importante verificare qual è il nucleo famigliare, ovvero quali da quali componenti è formato. Lo stato di famiglia, quindi la composizione del nucleo familiare, sono importantissimi per determinare diversi valori, come ad esempio l'ISEE, e per poter accedere a determinati bonus o agevolazioni fiscali.

Per pagare meno tasse è possibile cambiare lo stato di famiglia, purché vengano rispettate determinate condizioni, e in questo modo in alcuni casi si possono anche richiedere importanti bonus. Si può dire che cambiare la composizione familiare può garantire di pagare meno tasse, tuttavia non sempre è possibile.

Per cambiare lo stato di famiglia è indispensabile cambiare la propria residenza, stabilendola in un'altra abitazione rispetto a quella del nucleo famigliare di partenza: pensiamo ad esempio ad un giovane che esce dalla casa della famiglia di origine per andare a vivere in un'altra abitazione. In questo caso è possibile come conseguenza pagare meno tasse, e poter accedere a diversi bonus: vediamo come funziona e quando è lecito.

Stato di famiglia: cos'è e quando si cambia

Lo stato di famiglia indica la composizione del nucleo familiare. Ogni componente del nucleo può richiedere di visionare il certificato di famiglia al proprio Comune di residenza, per verificare quali sono i componenti effettivamente inclusi. Madre, padre e figli che vivono insieme presso la stessa abitazione, appartengono allo stesso nucleo famigliare.

Questo comporta una serie di conseguenze anche a livello fiscale, come la somma dei redditi al fine del calcolo dell'ISEE, utile per ricevere alcune agevolazioni, come ad esempio sul pagamento delle tasse universitarie, oppure per richiedere determinati bonus.

Per modificare il nucleo familiare è necessario procedere necessariamente al cambio di residenza. Ovvero i figli che vivono con i propri genitori sono sempre considerati all'interno dello stesso nucleo familiare. Per procedere in modo lecito quindi, e perfettamente legale, il figlio deve stabilire la propria residenza all'interno di una nuova abitazione, che si tratti di una casa in affitto o acquistata, e viverci stabilmente.

Di conseguenza in questo caso cambia lo stato di famiglia, per cui molti valori reddituali, come l'ISEE, cambiano e possono variare in base al nuovo nucleo familiare costituito dal figlio che ha cambiato casa. Non sempre è possibile cambiare lo stato di famiglia, tuttavia per farlo in modo legale è indispensabile modificare la residenza, che diventi effettivamente quella in cui viene stabilita la nuova dimora.

Quando conviene cambiare lo stato di famiglia

In alcuni casi può essere particolarmente conveniente procedere in questo modo soprattutto per risparmiare su alcune tasse, o per ottenere determinati sostegni economici. In particolare questo passaggio conviene se si desidera accedere ad agevolazioni fiscali e sostegni che prevedono un limite reddituale.

Riprendendo l'esempio dell'ISEE visto in precedenza infatti, è possibile che cambiando lo stato di famiglia, questo valore scenda, perché di fatto i redditi da sommare diminuiscono. Con un reddito complessivo basso, è possibile accedere a diversi sostegni economici, e anche ad alcune agevolazioni sulle tasse, perché si riducono i componenti del nucleo.

Con un ISEE basso si può accedere per esempio ad alcuni aiuti economici degli ultimi mesi, come il bonus 200 euro per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, oppure disoccupati. Oppure si può ricevere il più recente bonus da 150 euro, o ancora altri tipi di sostegno al reddito.

Tuttavia non sempre cambiare lo stato di famiglia è conveniente: in alcuni casi infatti è possibile accedere ad una riduzione delle tasse proprio grazie ai familiari a carico. Si parla per esempio di sostegni come:

Detrazioni fiscali per familiari a carico;





Detrazioni fiscali per figli minorenni a carico;





Assegno Unico per figli con età fino ai 21 anni fiscalmente a carico;





Detrazioni sulle spese per l'acquisto di farmaci e per spese mediche dei familiari a carico.

In tutti questi casi non risulta conveniente cambiare la composizione del nucleo familiare, perché si rischia di perdere le agevolazioni fiscali accessibili tramite dichiarazione dei redditi.

Quando non si può cambiare lo stato di famiglia

Come visto prima, cambiare lo stato di famiglia comporta il cambiamento della residenza, ovvero è indispensabile che uno o più componenti del nucleo familiare iniziale spostino la propria dimora stabile. Non si può cambiare composizione familiare se la residenza resta la stessa.

E va anche ricordato che è del tutto illecito dichiarare una residenza diversa da quella effettiva, oppure spostarla solamente in modo fittizio, continuando ad abitare ancora con la famiglia di origine. Anche se cambiare lo stato di famiglia può garantire un abbassamento di alcune tasse, e l'accesso a specifici bonus, va ricordato che dire il falso può comportare anche importanti conseguenze.

Lo stesso vale per chi accede a determinati bonus e riduzioni delle tasse in modo illecito, che oltre a ricevere una multa salata, può vedersi negata la possibilità di accesso ai sostegni, e a dover anche restituire le somme già ricevute.