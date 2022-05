Nei mesi scorsi abbiamo parlato molto della novità che riguarda proprio il pagamento del canone Rai; è stato infatti deciso di eliminare il pagamento del canone con addebito diretto nella bolletta dell'energia elettrica.

Questa decisione deriva direttamente da una specifica direttiva dell’Unione Europea, che ha proclamato per tutti i suoi stati membri l’obbligo di adeguarsi alla normativa di eliminare tutti gli oneri impropri, ovvero i costi che non riguardano direttamente luce o gas, dalle bollette delle utenze domestiche.

Per questo motivo il governo italiano ha dovuto prendere una decisione, ovvero scegliere una nuova modalità di pagamento per il canone Rai che sia uguale per tutti i cittadini italiani.

Al momento non vi è una decisione definitiva, più che altro troviamo diverse ipotesi, tra le quali la proposta d'inserire il pagamento del canone Rai direttamente nel modello 730 della dichiarazione dei redditi.

Una cosa è certa, la decisione di eliminare il canone Rai dalle bollette provocherà un aumento del canone stesso, in quanto eliminare il canone dall’attuale metodo di pagamento comporterà la perdita sicura di alcuni introiti.

Un’altra problematica che potrebbe verificarsi è quella di andare a ritrovare molti più cittadini rispetto a oggi che evadono il fisco non pagando il canone anche se gli spetta, questo se non si trova il giusto metodo di pagamento e la giusta cifra.

Nel corso dell’articolo vedremo assieme le possibili opzioni di come potrebbe cambiare il pagamento del canone Rai a partire dall’anno prossimo, e cercheremo anche di capire di quanto potrebbe aumentare il valore dell’imposta.

Canone Rai: l’eliminazione dell’imposta dalle bollette

Abbiamo accennato all'inizio dell’articolo come ormai sia decisione presa quella di abolire il pagamento del canone Rai all'interno della bolletta dell'utenza elettrica.

La decisione è stata presa dal governo italiano a seguito di una raccomandazione posta direttamente dall'unione europea e portata avanti dalla deputata Maria Laura Paxia.

L'ordine è arrivato da Bruxelles stabilisce infatti che tutti quelli definiti come “oneri impropri” devono essere eliminati dalle bollette delle utenze domestiche, e quindi anche da quelle dell'elettricità dove viene pagato attualmente il canone.

Essendo il canone Rai un importo non direttamente collegato alle spese delle utenze domestiche, si è dovuto obbligatoriamente decidere di utilizzare un nuovo metodo di pagamento.

Ricordiamo che tutte le famiglie italiane pagano il canone Rai rateizzato all'interno della propria bolletta dell'energia elettrica dal 2016, e che viene automaticamente imposto a tutti i clienti che sono intestatari di un'utenza elettrica all'interno della propria abitazione.

L'importo del canone Rai ha un valore annuale pari a 90 €, e viene addebitato alle famiglie in un'unica quota indipendentemente dal numero di componenti o dal numero di televisori posseduti; il pagamento finora è stato rateizzato in 10 quote mensili partendo da gennaio fino a ottobre di ogni anno.

I commenti principali legati trasferimento del pagamento del canone Rai sono partiti dalle associazioni dei consumatori che stanno discutendo su come potrebbe evolversi la situazione.

L'unica cosa certa è che la decisione di come cambierà il pagamento del canone Rai spetta direttamente al governo di Mario Draghi, ma allo stesso tempo le associazioni chiedono di tenere in considerazione anche le esigenze di tutti gli utenti e i contribuenti che pagano l'imposta.

Canone Rai: i possibili aumenti

Il governo Draghi ha tempo fino alla fine dell’anno per prendere una decisione su qualche modalità di pagamento introdurre per il canone Rai.

La preoccupazione maggiore è che eliminando il pagamento del canone dalla bolletta il suo valore possa notevolmente aumentare.

Al momento le indiscrezioni della quale siamo alla conoscenza arrivano direttamente dalle associazioni dei consumatori, che hanno ipotizzato un aumento del canone Rai che corrisponderà circa 300 € da pagare al di fuori della bolletta.

Un aumento così importante dell'importo del canone Rai si potrebbe giustificare in diversi modi; in primis la società Rai stessa potrebbe giustificare gli aumenti per via della mancanza di fondi della propria società, o ancora mettere alcuni servizi come quelli on demand a pagamento.

La giustificazione dell'aumento dei prezzi si potrebbe anche riferire a un adeguamento degli standard dei costi delle altre nazioni, i quali sono sia maggiori che inferiori all’attuale importo del canone TV italiano.

I costi, dal minore al maggiore, nel resto d’Europa sono i seguenti:

100 € a famiglia per la Spagna;

133 € a famiglia per la Francia;

175 € a famiglia per il Regno Unito;

215 € a famiglia in Germania;

da 250 a 320 € a famiglia In Austria.

Canone Rai: dove si pagherà dal prossimo anno?

Una delle questioni più discusse relative all'argomento pagamento canone Rai è sicuramente relativo al nuovo sistema di pagamento che si sceglierà per l'anno prossimo.

Sono proprio le associazioni di consumatori che stanno proponendo diverse alternative per il nuovo metodo di pagamento, anche se ricordiamo che la decisione finale spetterà solo ed esclusivamente al governo.

Esistono alcune proposte che implicheranno obbligatoriamente un aumento dei prezzi del costo del canone Rai, e in alcune casi si rischia anche di avere un aumento generoso di coloro che evadono il fisco e non pagano il canone.

Ci sono però dei metodi utilizzati negli altri paesi d’Europa che prevedono sì un aumento dei prezzi, ma sono delle alternative ben certificate e utilizzate dagli altri paesi già da molti anni; le quali risultano essere sicuramente le alternative migliori.

È giusto specificare anche che esistono alcuni paesi d’Europa dove il costo del canone TV è stato abolito, come avviene in alcuni paesi nordici o anche nel Belgio.

In generale i metodi che sono stati proposti come alternativa dalle associazioni dei consumatori sono diversi, ne proponiamo alcuni:

la privatizzazione della società Rai;

il pagamento dell'imposta tramite il modello 730;

l'abolizione della riscossione diretta, come avviene già in altri paesi quali Spagna, Belgio e Svezia.

Canone Rai: chi ancora dovrà pagare il canone nel 2023

La decisione che prenderà il governo non è ancora chiara sicuramente quello che non cambierà, almeno per il momento, è la fascia di popolazione che deve ancora oggi pagare il canone Rai.

Secondo una definizione presente direttamente all'interno della legge di stabilità del 2016:

Devono pagare il canone RAI tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, ovvero qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale dall’antenna radiotelevisiva.

Sembra all'interno della legge di stabilità è definito che il canone TV si paga direttamente all'interno della prima bolletta dell'elettricità nel momento in cui:

vi è un componente della famiglia alla quale è intestato un contratto di fornitura elettrica nella propria abitazione;

il suddetto nucleo familiare sia in possesso di una TV o di un apparecchio in grado di ricevere i canali TV pubblici.

Il pagamento del canone Rai è attualmente suddiviso in 10 rate, da gennaio a ottobre di ogni anno, in questo senso il valore complessivo del canone annuale, che ammonta a 90 € annui, si suddivide automaticamente all'interno delle bollette dell'energia elettrica.

Di conseguenza la fatturazione della bolletta dell'energia elettrica avrà al suo interno 9 € per le bollette mensili e 18 € per le bollette bimestrali, che sono direttamente riferiti all'importo del canone Rai.

Nel caso in cui all'interno del nucleo familiare non vi ha un intestatario di un contratto elettrico di tipo domestico, ma vi è un contratto residenziale, il canone Rai va pagato interamente l'unica soluzione entro il 31 gennaio, utilizzando il modello F 24.

Esistono ancora delle esenzioni al pagamento del canone Rai, nello specifico non si effettua il pagamento nel caso in cui:

non si possiede un apparecchio in grado di ricevere il segnale radio televisivo, in questo caso bisogna dichiarare l'esenzione con un modulo appropriato;

sì abbia compiuto più di 75 anni di età e si possiede da un reddito non superiore agli 8.000 € annui;

sì è un agente diplomatico, un consolare oppure un militare o personale civile appartenente alle forze NATO presenti sul territorio italiano.

Canone Rai: come funziona negli altri paesi d’Europa

Abbiamo già visto come la situazione in Europa rispetto al pagamento del canone TV sia diversa che in Italia, sia per quanto riguarda l'importo da pagare che per i metodi di pagamento.

Il nostro paese oltre a non essere lo stato con l'importo maggiore, è anche uno nei quali il canone ho un importo meno consistente; come abbiamo visto l'importo stabilito la legge di stabilità per il nostro paese è pari a 90 € annui che risulta essere al di sotto della media europea che è pari a 127,6 €.

Tra i paesi più costosi troviamo la Norvegia chi ha un canone pari a 364 € annui, al pari della Svizzera e della Danimarca.

Nonostante il nostro canone sia uno dei meno costosi di tutta Europa e uno dei primi per quanto riguarda l'evasione, infatti solo nel 2014 si è registrato un valore di evasione per quanto riguarda il pagamento del canone Rai pari al 30,53%, arrivando a essere il secondo paese con il maggior numero di evasori per quanto riguarda il pagamento del canone Rai.

È importante anche sottolineare che ci sono moltissimi Stati europei che hanno abolito il canone TV, sono ben 14 nel 2022 gli Stati che hanno abolito il canone, la scelta è arrivata sia per via di una forte richiesta popolare che per il crescente utilizzo delle TV private o delle trasmissioni via Internet.

Un ultimo punto che vogliamo sottolineare è come la differenza tra il nostro paese e gli altri europei sia che: in moltissimi paesi dove il valore del canone è superiore al nostro esistono anche moltissime restrizioni per quanto riguarda la pubblicità commerciale.

In Italia invece La Rai non solo richiede il pagamento del canone, ma possiede anche dei cospicui guadagni che derivano direttamente Dagli sponsor pubblicitari che pagano il proprio spazio per essere pubblicizzati dalla radio e televisione italiana.