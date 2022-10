Si sa, i cittadini non amano pagare nessuna tassa, ma tra le più odiate si annovera senza dubbio il Canone rai.

Una tassa annuale per all’abbonamento alla televisione che viene addebitata direttamente nella bolletta dell’energia elettrica a tutti i possessori di apparecchi televisivi.

Ma tutti sono davvero obbligati a pagare il Canone rai? Ovviamente no, ci sono alcuni casi di esenzione.

Le persone anziane che hanno raggiunto una certa età anagrafica non sono tenute a pagare il Canone rai. Al compimento di quale età spetta l’esonero? Ci sono altri requisiti da rispettare? Ebbene, rispondiamo a queste domande, affinché le persone anziane sappiano quando non devono più pagare il canone di abbonamento televisivo.

Chi deve pagare il Canone rai

Il Canone rai, o altrimenti detto Canone Tv, deve essere pagato da tutti coloro in possesso di un apparecchio televisivo. Attenzione, non è dovuto solo per il possesso di una televisione, ma per qualunque apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare un segnale digitale terrestre oppure satellitare.

Per fare qualche cenno storico, ricordiamo che la tassa è stata introdotta dal Regio Decreto Legge n. 246, il lontano 21 febbraio 1938.

Storia a parte, il Canone Tv si paga annualmente e viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. Anche l’anno 2022, l’importo del Canone è pari a 90 euro per l’intero nucleo familiare, suddiviso in dieci rate, da gennaio ad ottobre, pari a 9 euro al mese - 18 euro se le bollette sono bimestrali.

Il Canone rai si deve pagare anche quando non si utilizza la televisione? Ebbene sì, il pagamento della tassa è slegato dall’effettivo utilizzo o meno degli apparecchi televisivi, ma è legato al semplice possesso di essi.

Quando gli anziani non devono pagare il Canone rai? Al compimento di questa età, scatta l’esenzione

Come abbiamo anticipato, il Canone rai non è dovuto per le persone anziane che hanno compiuto una certa età anagrafica, quando sono in possesso anche di altri requisiti.

Gli anziani che hanno compiuto settantacinque anni e in possesso di reddito proprio e del coniuge che non supera complessivamente 8000 euro, sono esonerati dal pagamento del Canone Tv. L’esenzione spetta, però, solo quando l’anziano e il coniuge non convivono con altre persone titolari di reddito proprio, ad esclusione di collaboratori domestici, colf o badanti.

Quando spetta l’esenzione? La risposta la fornisce chiaramente l’Agenzia delle entrate:

“L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre”.

Si può chiedere in qualsiasi caso l’esenzione? Ovviamente no! È possibile solo se nella residenza dell’anziano sono presente apparecchi televisivi, ma non compete se una o più televisioni siano ubicati in un altro appartamento diverso da quello di residenza.

Per beneficiare dell’esonero - che non è automatico -, si deve presentare un apposito modello di esenzione, facilmente scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni di compilazione.

Cosa succede se il Canone è stato pagato pur essendo in possesso dei requisiti per l’esenzione? Bisogna prestare molta attenzione, in quanto è possibile chiedere il rimborso delle somme versate. È molto semplice ed è sufficiente presentare il modello per richiedere il rimborso del Canone per gli over 75. Anche questo modello, insieme alle istruzioni di compilazione è facilmente scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate.

La domanda di esenzione si deve inviare una sola volta. Pertanto, se hai inviato la domanda l’anno scorso non è necessario provvedere nuovamente al suo invio, per le successive annualità. Ovviamente, non devono cambiare i dati reddituali.

Come si presenta la domanda? Il modello per richiedere l’esenzione si può presentare personalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate oppure può essere spedita in plico raccomandato al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. Infine, si può anche trasmettere tramite Pec al seguente indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

Canone rai: quali sono gli altri casi di esenzione

Oltre agli anziani che hanno compiuto settantacinque anni e con un reddito fino a 8000 euro, ci sono anche altri casi di esenzione dal versamento del Canone Tv.

Ricordiamo, brevemente, quali sono. Non sono tenuti al pagamento del Canone, come abbiamo già anticipato prima, coloro che non detengono nessun apparecchio televisivo in casa. Per richiedere l’esonero è sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara di non possedere apparecchi televisivi in casa.

Oltre a chi non possiede apparecchi televisivi, sono esonerati dal Canone rai anche:

Gli agenti diplomatici;

I funzionari o impiegati consolari;

I funzionari di organizzazioni internazionali;

I militari stranieri.

