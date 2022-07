Il canone Rai non sarà più una tassa nazionale, ma sarà gestita a livello locale dalle regioni. Avremo quindi una televisione statale ed un tributo locale. Per il momento stiamo parlando semplicemente di ipotesi e di proposte, ma ci sarebbero le basi giuridiche e tecnologiche per questa rivoluzione possa realmente avvenire.

Un canone Rai gestito direttamente dalle regioni potrebbe trovare spazio, anche perché dal 2023 la tassa non dovrà essere più inserita nella bolletta della luce. Ed è tempo di mettere nero su bianco il modo in cui i contribuenti dovranno saldare questo obolo. Per il momento, comunque, stiamo parlando semplicemente di un'ipotesi, nata a conclusione della presentazione di un report promosso dal Corecom del Veneto e realizzato dal professor Jacopo Bercelli dell'Università di Verona. Questo report è incentrato proprio sulla regionalizzazione dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi.

Canone Rai, come funziona oggi

Prima di addentrarci meglio sulle proposte di regionalizzazione del canone Rai, cerchiamo di capire come funzioni oggi come oggi la televisione pubblica. L'onere e l'onore di incassare la tassa spetta direttamente allo Stato: quando i contribuenti versano il canone Rai, gli introiti fiscali finiscono direttamente nelle casse centrali.

Quella che è a tutti gli effetti una tassa di possesso sul televisore, viene pagata direttamente sulla bolletta dell'elettricità. Il legislatore aveva introdotto questo onere diretto sulle forniture di luce, perché vale la presunzione secondo la quale chi abbia un'utenza domestica di elettricità sia anche proprietario di un televisore. La normativa, in alcuni casi, permette di sottrarsi al pagamento del canone Rai: è possibile farlo inviando una dichiarazione sostitutiva di non detenzione del televisore. Questa operazione, ovviamente, potrà essere fatta se nella famiglia non sia effettivamente presente nessun apparecchio. Hanno, inoltre, la possibilità di non pagare il canone Rai le persone con più di 75 anni, nel caso in cui rientrino in particolari parametri di reddito.

Adesso si punta alla regionalizzazione della televisione

L'ipotesi messa sul piatto, adesso, è quello di regionalizzare la televisione di Stato. Questo sicuramente potrebbe avere un impatto diretto anche sulla gestione del canone Rai. Nel nostro paese non è una novità totale e completa, dato che nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) e nelle province autonome di Trento e Bolzano questo è già presente. Secondo i promotori del report ci sarebbe già un patrimonio di professionalità, che potrebbe far diventare locale il sistema radiotelevisivo pubblico. Questo significherebbe che anche parte del canone Rai rimasse nelle casse della regione dove risiedono i contribuenti.

Il professor Jacopo Bercelli, ritiene che le basi giuridiche ci sono tutte per poter procedere in questo senso.

Sappiamo che la Rai è un ente pubblico, per quanto organizzato come una Società per azioni. In secondo luogo la telecomunicazione assolve a un servizio pubblico - ha spiegato Bercelli -. Da ultimo, le Regioni possono attivare stante la normativa vigente contratti di servizio con la Rai. Nella storia, dal 1975 ad oggi la regionalizzazione del sistema radiotelevisivo è stata una costante che ha affiancato il processo devolutivo e l’applicazione della sussidiarietà, sebbene non abbia trovato applicazione concreta eccezion fatta per le Regioni e provincie a statuto speciale. I presupposti giuridici, comunque, ci sono e ciò che serve è la volontà di affrontare, anche attraverso la stesura di leggi regionali ad hoc, l’argomento.

A fare il punto della situazione ci ha pensato Marianna Sala, presidente del Corecom Lombardia, la quale ritiene che il momento nel quale si potrà dare una vera e propria svolta decisiva per la televisione pubblica è il prossimo contratto di servizio con la Rai per il quinquennio 2023-2028. Sala ha ribadito come sia necessario garantire degli spazi riservati all'informazione e agli approfondimenti. I programmi regionali riscuotono molto successo, con degli ottimi indici di ascolto.

In Francia dicono addio al canone Tv

In Italia si dibatte se regionalizzare il canone Rai, in Francia, invece, decido di cancellarlo. È dello scorso 16 maggio 2022, l'annuncio da parte del primo ministro Elisabeth Borne: il suo governo ha intenzione di eliminare questa tassa. In Francia il canone della televisione ha un costo maggiore rispetto al canone Rai: si aggira introno ai 138 euro. L'eliminazione di questo obolo sarebbe particolarmente gradita per le famiglie. Solo per fare un confronto basti pensare che in Germania si paga qualcosa come 210 euro ogni anno.

In molte occasioni l'Italia ha guardato alla Francia per alcune scelte. Anche nel nostro paese l'eliminazione del canone Rai farebbe più piacere rispetto che ad una sua regionalizzazione, che con ogni probabilità farebbe lievitare i costi che i contribuenti devono pagare ogni anno.