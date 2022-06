Il Canone Rai è una tassa che va pagata ogni volta che si tiene un apparecchio TV in casa, che può ricevere i canali Rai. Nonostante questo, è possibile chiedere di essere esonerati dal pagamento in alcuni specifici casi. Molti si chiedono se, ricevendo il reddito di cittadinanza, si è automaticamente esonerati dal pagamento di questa tassa. Vediamo in questo articolo come funziona il Canone Tv per chi percepisce questo sostegno economico.

Il Canone Rai è una tassa che ogni cittadino in possesso di un apparecchio TV deve pagare allo stato. Si tratta di una somma che annualmente arriva intorno ai 90 euro, ma che tutti devono pagare ogni mese. Se anche tu stai pagando questa imposta, questo articolo potrebbe fare per te.

Prima di tutto è importante sapere che se non hai una televisione in casa, non devi pagare questa imposta: non viene applicata se utilizzi solamente un computer, uno schermo ad esso collegato, un tablet oppure uno smartphone. La tassa si paga solo se in casa c'è una televisione, che può ricevere il segnale per i canali Rai. Come spiega il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, al momento questa tassa si paga mese per mese:

"Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno."

Questo vuol dire che se stai pagando le bollette dell'energia elettrica, probabilmente non ti stai accorgendo del piccolo importo che ogni mese invii proprio per pagare il Canone TV. Leggendo infatti tra le voci della bolletta, puoi accorgerti della cifra di 9 euro che ogni mese viene aggiunta alla bolletta dell'energia elettrica di casa.

Al momento è ancora possibile chiedere il reddito di cittadinanza: se ti trovi infatti in difficoltà economica, puoi richiedere un sostegno fino a quando troverai una nuova occupazione. L'RdC permette di avere una indennità mensile, ovvero una cifra ogni mese, per il pagamento di beni essenziali, oppure per la copertura del prezzo delle bollette o dell'affitto.

Ma cosa accade al Canone Rai se stai ricevendo il reddito di cittadinanza? Risulta possibile richiedere qualche forma di esonero? Al momento infatti chi riceve questo sostegno può ricevere in automatico uno sconto sulle bollette, ma è così anche per la TV? Vediamo nell'articolo cosa bisogna sapere su questa imposta.

Canone Rai 2022: le esenzioni

Al momento chi ha un apparecchio TV deve pagare direttamente in bolletta: questo vuol dire che basterà provvedere al pagamento mensile delle bollette dell'energia elettrica, per pagare anche la tassa sulla televisione. Bisogna ricordare però che non tutti devono pagare, perché esistono alcuni casi specifici di esonero, anche nel 2022. Vediamo quali sono:

Anziani con più di 75 anni di età con reddito inferiore a 8.000 euro;





Agenti diplomatici e consolari;





Militari appartenenti alle forze NATO;





Chi non possiede alcun apparecchio televisivo;





Chi ha invalidità con la legge 104, e risiede in una casa di riposo;





Chi ha una seconda utenza elettrica.

Secondo queste esenzioni, sono piuttosto rari i casi di non applicazione della tassa: in tutti gli altri casi questa imposta va necessariamente pagata ogni anno. E per farlo, è sufficiente per il momento provvedere al saldo delle bollette di casa. Non sarà tuttavia così per sempre.

Secondo le ipotesi, dal 2023 infatti il Canone Rai sarà tolto dalle bollette di casa, e dovrà essere pagato separatamente, per cui si ipotizza un ritorno al bollettino, come accadeva anni addietro. Per quanto riguarda i casi di esenzione visti sopra, è consigliato presentare una apposita domanda per non pagare il canone.

Un dubbio che può sorgere, come anticipato, è quello che riguarda i percettori del reddito di cittadinanza: è possibile in questi casi, non pagare questa somma?

Canone Rai e reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza è un importante aiuto economico per chi si trova in difficoltà, ovvero per chi risulta disoccupato o ha un reddito basso. Questo sostegno può essere richiesto da tutti coloro che si trovano in una situazione economica difficile, per un certo periodo di tempo. Successivamente, è possibile per chi riceve l'RdC, e prendere parte a diverse iniziative per l'inserimento lavorativo, promosse dai singoli Comuni.

Tuttavia per chi riceve questo sostegno vengono anche garantite altre forme di aiuto economico. Un esempio è la possibilità di ricevere uno sconto sulle bollette di casa. Su queste spese nell'ultimo periodo infatti sono stati introdotti diversi sostegni, a causa dell'aumento esponenziale del prezzo dell'energia elettrica.

Molti di questi sostegni quindi vengono garantiti a tutti coloro che stanno pagando le utenze di casa, soprattutto le bollette della luce e del gas. Una importante caratteristica di questi aiuti è l'automaticità: chi ha un reddito basso, e sta ricevendo l'RdC, può infatti anche ricevere un aiuto per il pagamento delle bollette, automatico.

Questo significa che chi riceve il reddito di cittadinanza vedrà la bolletta dell'energia elettrica scendere di prezzo, in modo automatico, senza presentare una domanda di accesso specifica. Cosa accade a questo punto al Canone Rai? Nonostante alcune voci che corrono sul web, il Canone Rai non è gratuito, per chi riceve l'RdC, come spiega Punto-informatico.it:

"Infatti, secondo la Legge, chi riceve il Reddito di Cittadinanza perché in difficoltà economica deve comunque versare tutta la somma dovuta per il Canone Rai."

Anche chi riceve questo sostegno economico dovrà pagare la tassa in bolletta, e questa non è una buona notizia. Tuttavia, si può dire che il prezzo complessivo del pagamento dell'utenza elettrica sarà comunque un po' inferiore alla norma, proprio per la presenza dei bonus sociali rivolti in automatico a chi riceve l'RdC.

Reddito di cittadinanza e Canone Rai: il prezzo

Anche se stai ricevendo il reddito di cittadinanza, dovrai pensare a provvedere normalmente al pagamento del Canone Rai: si tratta di una tassa in tutto e per tutto, per cui è stata esclusa la possibilità di esonero per chi è disoccupato. Nonostante questo, è possibile comunque ricevere un prezzo ridotto nella spesa complessiva della bolletta, grazie al bonus sociale.

Questo incentivo è stato proposto negli ultimi anni per aiutare famiglie, lavoratori e cittadini disoccupati nel pagamento delle bollette di casa. Se ci hai fatto caso infatti, negli ultimi mesi il prezzo dell'energia elettrica, del gas, ma anche di altri prodotti, come la benzina, è aumentato decisamente, a causa di diversi fattori.

In questo modo il prezzo delle bollette di casa è aumentato per moltissimi, probabilmente te ne sarai accorto dalle ultime bollette del mese. Nonostante questo, continuano ad essere garantiti i sostegni per il pagamento di queste somme, per tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 12.000 euro.

Se devi ancora richiedere questi sconti, puoi farlo presentando un ISEE corretto, ovvero chiedendo ad un centro CAF di procedere per te con il calcolo. Questo valore può garantirti l'accesso agli sconti sulle bollette elettriche, e può esserti utile anche per diverse misure e sostegni specifici.

Se stai ricevendo il reddito di cittadinanza, questo calcolo dell'ISEE lo hai già richiesto, per cui non sarà necessario procedere nuovamente: potrai semplicemente vederti accreditato lo sconto nelle bollette, che può arrivare anche a qualche centinaia di euro.

Indubbiamente si tratta di un modo per risparmiare piuttosto vantaggioso, soprattutto per chi ha perso il lavoro o ha un reddito annuo molto basso. Tuttavia questo bonus non va a toccare il Canone Rai, e questo ha scatenato, come puoi immaginare, non poche polemiche.

Canone Rai in bolletta: fino a quando

Nonostante molti vorrebbero che la tassa sulla televisione venisse portata fuori dalla bolletta dell'energia elettrica, questo non è ancora possibile, almeno fino al 2023. Se stai pagando questa tassa perché hai una TV a casa, il prossimo anno con molta probabilità dovrai provvedere al pagamento in modo separato dalla bolletta, ovvero tramite bollettino.

Fino ad allora, anche se ricevi il reddito di cittadinanza, dovrai pagare 9 euro al mese con la bolletta. Ti chiederai come è possibile che una tassa di questo tipo venga applicata anche se non recepisci un normale stipendio, perché risulti disoccupato. Tuttavia trattandosi di una vera e propria imposta, non è possibile essere esclusi dal pagamento, se non secondo i casi di esonero visti prima.

Il Canone Rai in bolletta tuttavia non rimarrà lo stesso per sempre, perché a partire dal 2023, secondo le previsioni, non farà più parte della bolletta dell'energia elettrica. Sarà quindi necessario provvedere ad un pagamento a parte.

Questo è valido anche per chi riceve il reddito di cittadinanza, che dovrà provvedere a pagare anche il prossimo anno, ma fuori dalla bolletta della luce. La buona notizia è che dovrai continuare a pagare questa tassa con la stessa cifra anche se hai più di una televisione in casa: se ne tieni due o più, in stanze diverse, non dovrai pagare il doppio.

Per quanto riguarda invece la disdetta del Canone, potrai essere esonerato dal pagamento e presentare opportuna comunicazione se non hai televisioni in casa: dovrai però aspettare gennaio 2023 per dichiarare che non possiedi alcuna televisione.

Canone Rai e digitale terrestre non funzionante

La questione del pagamento di questa tassa è piuttosto spinosa non solamente per chi si trova disoccupato, e che farebbe a meno di pagare questa ulteriore tassa, ma anche per chi di fatto ha la televisione in casa, ma il cui digitale terrestre non funziona correttamente.

La tassa si paga a prescindere dalla scelta di vedere oppure no i canali Rai: questo vuol dire che anche chi non guarda le trasmissioni Rai, ma ha una TV in casa, deve pagare. E lo stesso vale anche per chi ha in casa un digitale terrestre non correttamente funzionante.

Nonostante il segnale non venga correttamente recepito, non è possibile chiedere l'esonero dal pagamento, perchè la tassa è direttamente collegata alla TV ed è di tipo statale. Lo stesso vale se in casa hai una TV, ma utilizzi solamente il tuo computer, tablet o smartphone per collegarti a canali di streaming online oppure piattaforme come Netflix, o se sei solito guardare YouTube.

In conclusione, va detto che il Canone Tv si paga sempre, ad esclusione dei casi di esonero, quando in casa è presente una TV, nonostante le effettive condizioni di ricezione dei canali, il funzionamento del digitale terrestre e la ricezione del reddito di cittadinanza.