Nel corso degli ultimi giorni stanno circolando delle voci, secondo le quali il canone Rai non si dovrebbe pagare più. Almeno in alcune regioni. Cerchiamo di capire cosa c'è di vero in questa notizia. Iniziamo con il patire da una certezza: il Governo (quello o in carica o quello che uscirà dalle elezioni del 25 settembre 2022) ha solo e soltanto quattro mesi per decidere in quale modo i contribuenti dovranno pagare il canone Rai nel corso del 2023.

Risulta molto difficile che l'attuale governo, in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, abbia il tempo e la volontà di decidere qualcosa a riguardo. È probabile che la decisione venga presa tra i mesi di ottobre e dicembre. Al momento non si conoscono ancora le tempistiche, ma quello che è certo è che il canone Rai non passerà più dalla bolletta dell'elettricità, questo perché sarà necessario applicare le direttive imposte dall'Unione europea. I contribuenti, con ogni probabilità, non potranno più beneficiare della rateizzazione così come è prevista oggi. Nel frattempo hanno iniziato a circolare delle voci, che prevedono che alcune province ed alcune regioni potrebbero essere esentate da questo pagamento. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Ma soprattutto come cambierà il canone Rai nel corso dei prossimi mesi?

Canone Rai, ecco perché non sarà pagato in bolletta

Prima di proseguire è necessario ricordare che il canone Rai - sarebbe più giusto chiamarlo canone di abbonamento alla televisione - deve essere pagato da ogni singolo contribuente che abbia un televisore in casa. Ogni famiglia lo deve pagare una sola volta e viene calcolato su base annua. Un'importante novità è arrivata nel 2016: la legge ha presupposto che qualsiasi immobile, che abbia un allaccio attivo ad un'utenza elettrica, sia in possesso di un televisore. Il pagamento del canone Rai è stato quindi associato a quello delle bollette dell'elettricità. L'importo è passato a 90 euro, che viene suddiviso in dieci rate mensili (se la bolletta è bimestrale, l'addebito sarà di venti euro ogni due mesi), che devono essere pagati da gennaio ad ottobre di ogni anno.

La decisione di inserire il canone Rai direttamente all'interno delle bollette dell'elettricità va contro i principi di concorrenza e trasparenza. A stabilirlo è stata la Commissione europea, che in questo modo ha bocciato la raccolta di questo tributo effettuato dalle società elettriche private. Secondo l'organismo europeo si tratterebbe di un onere improprio. L'erogazione dei fondi del Pnrr è stata legata allo scorporo del tributo dalla bolletta della luce. La conseguenza di questa richiesta è che il Governo Draghi ha stabilito che dal 1° gennaio 2023 il canone Rai non sia più addebitato direttamente sulle utenze dell'elettricità. Al momento, però, non è ancora chiaro il meccanismo che verrà adottato per far pagare questo tributo.

Il canone Rai potrebbe costare di più

Il legislatore aveva associato il pagamento del canone Rai alle utenze dell'elettricità per abbattere l'evasione. Prima della rivoluzione voluta dall'allora governo Renzi, erano molti i contribuenti che si dimenticavano di pagare questo tributo. Grazie all'introduzione del nuovo automatismo, gli italiani sono riusciti a pagare un abbonamento meno caro - è passato, infatti, dai precedenti 113 euro agli attuali 90 euro -. La misura era promossa con lo slogan pagare tutti, pagare meno. Secondo alcuni osservatori il rischio è che con il 2023, quando il canone Rai uscirà dalla bolletta dell'elettricità, potrebbe aumentare notevolmente. C'è chi ha addirittura previsto che il suo costo possa arrivare a 300 euro all'anno.

Uno dei nodi che dovrà essere sciolto - o dal governo uscente o da quello eletto dopo il 25 settembre - è quello dei potenziali evasori di questa tassa. Il rischio, infatti, è che tornando ad un sistema di pagamento volontario come in passato, siano in molti a non pagare più il canone Rai. Quello che oggi è un obbligo a tutti gli effetti per le famiglie, perché si ritrovano l'addebito diretto sulle bollette, diventa anche un modo per abbassare il costo del tributo.

Le ipotesi che stanno circolando

Una delle ipotesi che starebbe circolando nel corso degli ultimi giorni è quella di associare il pagamento del canone Rai al Modello 730. Sostanzialmente questo significa legarlo direttamente alla dichiarazione dei redditi, cercando, comunque, di garantire dei bonus per le fasce più povere. Un'altra ipotesi prevede che possa diventare una vera e propria tassa sulla casa, come starebbe già avvenendo in Francia. Per il momento sembra difficile che si torni al bollettino autonomo, che è raggirabile troppo facilmente dai diretti interessati. Qualcuno ha ipotizzato un coinvolgimento diretto, nella riscossione del tributo, delle Regioni e delle Province autonome.

A differenza delle notizie che sono circolare sul web, sembra che non siano previsti degli sgravi o degli sconti per le regioni o le province a statuto speciale. Ci sono, però, alcuni dispositivi legislativi che potrebbero essere allargati a tutto il territorio nazionale, che darebbero la possibilità agli enti locali di raccogliere il canone Rai, il quale potrebbe dunque essere diversificato in base ai servizi offerti dal Servizio pubblico a livello locale, come il TgR e le altre trasmissioni prodotte in loco. A variare in base alla regione potrebbe essere non solo la cifra del tributo ma anche la modalità di raccolta e pagamento.