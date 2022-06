La caparra confirmatoria è una cifra che un soggetto deve ad un altro come indennizzo, per poter usufruire di un certo tipo di bene, come ad esempio una abitazione in affitto. Se vivi in affitto ti sarai certamente trovato a pagare una caparra di anticipo nel momento in cui entri nella nuova casa, insieme alle rate mensili. Questa somma viene restituita al termine del contratto. Ma come viene tassata e fatturata in Italia? Ecco cosa sapere.

Se vivi in affitto sicuramente ti sarai imbattuto in quella che è la caparra confirmatoria: si tratta di una somma di denaro che versi inizialmente, quando firmi un contratto di affitto, come indennità al proprietario della casa. Questa somma di denaro viene solitamente poi restituita al momento conclusivo del contratto, ovvero se lasci la casa in cui eri in affitto.

Qual è il contratto più conveniente per inquilino e proprietario? Generalmente si sceglie di stipulare un contratto 4+4, ovvero un contratto che prevede che l'inquilino si stabilisca presso la casa del proprietario per quattro anni, per poi confermarne altri 4 nel momento del rinnovo.

In altri casi, il contratto di affitto può prevedere una durata inferiore ai 4 anni, e poi è possibile anche stipulare contratti di breve periodo, soprattutto nel caso di studenti universitari fuori sede, o per trascorrere un periodo di vacanze. Tuttavia quasi sempre è prevista la caparra confirmatoria, come conferma dell'accordo preso tramite contratto di locazione. Questa indennità si applica anche in alcuni casi di acquisto di una casa.

Facciamo chiarezza in questo articolo su come funziona questa indennità, in particolare come avviene la fatturazione, e quali sono le tasse che si vanno a pagare su questa cifra.

Come si fattura una caparra confirmatoria

Quando si tratta di chiedere una cifra di indennità iniziale, il proprietario spesso può avere dei dubbi sulla sua gestione contabile e fiscale. Tieni presente che questo genere di indennità è prevista a copertura dell'eventuale mancato pagamento di una rata di affitto, o di un danno provocato dall'inquilino, sulla base del quale questa somma può essere trattenuta dal proprietario.

Uno dei dubbi che può sorgere riguarda la fatturazione: sappiamo che recentemente per la fattura elettronica è scattato l'obbligo per i forfettari, oltre che per chi lavora in autonomia o con Partita Iva. Ma questo obbligo riguarda anche i proprietari di casa? E coinvolge anche la somma di indennizzo inziale?

L'obbligo di emettere una fattura, che può essere elettronica, in base al soggetto che la emette, sussiste solamente in determinati casi. Secondo l'Agenzia delle Entrate infatti, questa somma di denaro non va fatturata perché non costituisce un vero e proprio guadagno per il proprietario.

In breve, trattandosi di un somma a titolo di possibile risarcimento, riconosciuta dal contratto di affitto, non è necessario provvedere alla fatturazione di tale somma, poiché generalmente non viene equiparata ad un acconto, ovvero al pagamento di una o più mensilità. Un acconto si differenzia infatti perché costituisce un guadagno vero e proprio, che difficilmente viene restituito.

Tassazione dei contratti con caparra confirmatoria

Per spiegare il motivo per cui non è necessario emettere una fattura per la caparra, va anche evidenziato come questa somma sia esente dal pagamento delle tasse. Le imposte in Italia vengono pagate su tutte le somme guadagnate, ad esempio:

Sui redditi provenienti dal lavoro dipendente;





Sui redditi provenienti dal lavoro autonomo;





Sul fatturato di una impresa o una azienda;





Sui guadagni derivati da una rendita immobiliare;





Sui guadagni da movimenti finanziari;





Sulle proprietà immobiliari.

Questi sono solo alcuni dei principali esempi di tassazione applicata sui redditi in Italia. Come puoi intuire, i proprietari di casa pagano anche quest'anno un certo numero di tasse sugli immobili, come l'IMU, per cui comunque alcuni non devono pagare un acconto a giugno. Oltre a questi casi di esonero, esistono diverse agevolazioni su queste imposte e su altri tipi di tasse.

Tuttavia bisogna evidenziare che i proprietari di casa pagano alcune tasse anche sulle somme che gli inquilini versano ogni mese per l'affitto, in base al regime fiscale scelto. Ma cosa accade alla somma versata dall'inquilino come indennità iniziale?

In questo caso le tasse non si applicano, perché queste cifre non costituiscono un vero e proprio reddito, perché vengono accantonate per essere poi restituite, all'inquilino, o trattenute come risarcimento.

Caparra confirmatoria: come si applica l'IVA

Abbiamo visto che questa indennità iniziale all'affitto non viene tassata perché non è un reddito vero e proprio, per il proprietario di casa. Tuttavia un altro dubbio che potrebbe sorgere facilmente riguarda l'IVA: l'Imposta sul Valore Aggiunto viene applicata su questa cifra?

Generalmente non è necessario applicare l'IVA su questa indennità, perchè, come visto fino ad ora, questa somma costituisce solamente un risarcimento al proprietario, non è un reddito. Questa tassa si applica solamente nel caso in cui è prevista una compravendita, e quindi vi è un effettivo guadagno da parte del proprietario che cede l'abitazione all'inquilino.

Tuttavia se, come visto fino ad ora, non è necessario pagare alcuna tassa su questa somma, non va dimenticata l'imposta di registro. In questo caso è sempre necessario versare la somma corrispondente allo 0,50% di aliquota sull'importo complessivo, sia in caso di affitto che di compravendita. In caso di contratto preliminare per la compravendita, si applica anche l'imposta ipotecaria.