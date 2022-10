Aiuti per fronteggiare la crisi energetica e l'aumento dei prezzi al consumo. Arriva la storica decisione regionale in merito alla reintroduzione dell'addizionale IRPEF sui redditi medio alti. Ecco chi dovrà pagare di più.

Contro il caro bollette le regioni cercano di recuperare fondi a favore delle fasce di residenti più svantaggiate, diverse soluzioni sono al momento al vaglio delle amministrazioni e una tra le più importanti sarebbe proprio quella di reintrodurre l'addizionale IRPEF aggiuntiva a chi guadagna di più per destinare gli introiti della tassa agli aiuti per gli aumenti dell'energia. Vediamo quindi dove si pagherà di più e come saranno distribuite le risorse.

Addizionale IRPEF: ecco dove aumenterà la tassa

L'emergenza caro prezzi e soprattutto la stangata sulle bollette sta constringendo le regioni a vagliare soluzioni emergenziali per aiutare le fasce di popolazione a reddito basso. Un aiuto contro la crisi energetica che questo inverno potrebbe colpire i cittadini che già si trovano in stato di difficoltà.

Da qui la storica proposta del presidente del Veneto Luca Zaia di reintrodurre l'addizionale IRPEF dopo anni di status di regione "tax free". L'abolizione delll'aliquota aggiuntiva infatti è uno dei fondamenti dell'amministrazione attuale. L'introito ammonterebbe a 300 milioni di euro e potrebbe garantire un po' di respiro alle famiglie alle prese non solo con i costanti rincari di luce e gas, ma anche di rette scolastiche, costi delle rsa per anziani e crisi dei piccoli imprenditori e negozianti costretti a chiudere a causa dei prezzi dei consumi.

I fondi verrebbero quindi distribuiti per far fronte alle emergenze sociali che già si preannunciano gravi in vista dell'inverno. L'addizionale IRPEF d'altronde già in altre regioni sta garantendo un gettito fondamentale in questo periodo, da qui la drastica proposta di tornare al sistema di tassazione per i ceti medio alti anche per il Veneto, nel quale la sovraimposta era stata abolita nel 2019.

Le soluzioni del Veneto contro il caro prezzi bollette

Quella dell'introduzione dell'addizionale IRPEF per alcune fasce di lavoratori, in realtà è in discussione da vari anni per quanto riguarda la regione Veneto. Infatti se già durante la pandemia sia l'opposizione che i sindacati invocavano il ritorno della tassazione per colmare le lacune finanziarie della sanità e della cultura, negli anni successivi la situazione sociale è peggiorata ed attualmente urgono ulteriori provvedimenti per sostenere non solo le piccole imprese ma soprattutto le famiglie fragili, i più giovani gli anziani e i disabili a basso reddito.

Questo quindi potrebbe essere il momento, anche se si tratta solo di una ipotesi, che potrebbe convincere il governatore ad abbandonare la tax free area in favore di una decisione storica in merito all'imposta regionale.

A livello locale anche i comuni si stanno muovendo in tal senso, cercando di aiutare famiglie ed attività a fronteggiare la crisi. Ad esempio a Vicenza sono stati stanziati nuovi bonus energia che vanno da 300 ad 800 euro, per i nuclei familiari con meno di 20.000 euro di soglia ISEE.

Come anche i gestori dei servizi di energia elettrica e gas stanno istituendo nuove modalità di pagamento per gli utenti, adeguandosi anche alla nuova normativa che prevede la possibilità di fatturazione a trenta giorni e non più bimestrale, in modo tale da abbassare i costi di eventuali rateizzazioni.

E così anche le amministrazioni locali della zona di Venezia stanno proponendo di risparmiare energia tornando allo smartworking per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, ed erogando bonus bollette del valore di 300 euro.

Infine nella provincia di Treviso si sta approvando un piano risparmio di pubblici uffici ed aziende sanitarie che potrebbe prevedere lo spegnimento di attrezzature elettroniche ed elettrodomestici negli orari non lavorativi per far fronte ad un rincaro stimato delle bollette che potrebbe toccare i quindici milioni di euro in più rispetto all'anno scorso.

Con queste premesse è evidente che la discussione sulla reintroduzione dell'addizionale IRPEF proseguirà, quindi, nel caso venisse approvata la storica proposta vediamo quali saranno le fasce che pagheranno questa tassa regionale e in che percentuale.

Chi pagherà la nuova addizonale IRPEF in Veneto

In 12 anni i cittadini del Veneto hanno risparmiato circa un miliardo e 170 milioni di euro ogni anno grazie all'esenzione del pagamento della sovraimposta addizionale regionale. In questo momento di forte crisi che penalizza le famiglie di ceto basso, si sta decidendo in merito all'introduzione di una aliquota aggiuntiva.

Ovviamente, nel caso, la tassa sarà applicata ai redditi soggetti ad irpef superiori ad una certa fascia. Le ultime dichiarazioni parlano di livello di esenzione fissato a redditi entro i 15.000 euro.

Ricordiamo che è sempre dovuta allo stato l'aliquota dell'1,23% alla quale non è mai stata applicata la maggiorazione. Se l'intervento risultasse con una maggioranza di favorevoli tra amministrazione e parti sociali quindi, si arriverebbe ad un accordo che potrebbe prevedere una percentuale aggiuntiva solo alle soglie degli 80.000 o 75.000 euro di reddito annuo.

La discussione però è ancora accesa soprattutto in merito alla fascia che resterebbe sempre esente, e non solo, anche sulla destinazione degli eventuali fondi che verrebbero recuperati grazie all'addizionale.L'opposizione preme sugli aiuti a famiglie e piccole aziende, ma le risorse potrebbero anche essere destinate a favore di sanità ed altre realtà imprenditoriali locali.

In ogni caso, come sottolineato anche dall'assessore regionale Calzavara, in caso di approvazione, i contribuenti inizieranno a pagare non prima di gennaio 2024, visto che l'amministrazione dovrà inserire la manovra in bilancio 2023.