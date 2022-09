La situazione economica di tutti i cittadini italiani sembra essere sempre più a rischio; dopo il caro delle bollette e gli ormai annunciati rincari che ci aspetteranno in autunno, arriva una nuova brutta notizia.

Il pericolo arriva direttamente dal Fisco italiano, che non si ferma neanche davanti all’ormai conclamata crisi economica.

Stanno per arrivare ben 16 milioni di cartelle esattoriali, secondo Federcontribuenti, che colpiranno le tasche di molti italiani fino all’inizio del 2023.

La notizia è sicuramente un duro colpo per tutti i cittadini italiani, che avevano bisogno di un concreto aiuto economico da parte dello stato italiano piuttosto che l'ennessima brutta notizia.

Agenzia delle Entrate annuncia che saranno ben 13 milioni le cartelle da notificare entro il 2023, alla quale si sommano anche le circa 3 milioni che verranno gestite da altri enti.

Ma come riuscire a tutelarsi rispetto ad una situazione del genere? Scopriamolo assieme nel corso dell’articolo seguente.

I numeri delle cartelle esattoriali in arrivo

Abbiamo già annunciato che entro la fine del 2023 arriverà un numero davvero elevato di cartelle esattoriali direttamente dal fisco italiano.

In totale sono previste circa 16 milioni tra le cartelle gestite direttamente da Agenzia delle Entrate e quelle gestite invece da altri organi.

Ma come mai siamo arrivati ad un numero così elevato? La risposta ci viene fornita direttamente da Agenzia delle Entrate.

È stato dichiarato che per via del periodo di sospensione fiscale, imposto a causa della pandemia da Covid 19, sono state accumulate più di 26 milioni di cartelle esattoriali.

Di queste 13 milioni più altre 7 milioni sono già state preparate ed inoltrate entro il 31 luglio 2022, ma mancavano comunque altrettante cartelle.

A seguito della ormai canonica pausa estiva sono state riprese tutte le cartelle rimaste indietro e di conseguenza è stato annunciato il loro inoltro.

L’arrivo di queste è ormai imminente, potrebbero arrivare già dalla prossima settimana; l’unica speranza è che viste le lunghe attese molte di queste presentino degli errori.

I motivi di questa nuova ondata

Le numerose cartelle esattoriali che stanno per arrivare a tutti i cittadini italiani fanno parte di una serie di arretrati che si sono accumulati negli ultimi 2 anni.

La lunga attesa che si è creata tra la nascita di molte cartelle esattoriali ed il loro effettivo inoltro ha provocato un numero di arretrati davvero impressionante.

L’attesa che si è creata è nata principalmente per dare una aiuto ai cittadini, con la speranza che la situazione economica del nostro paese migliorasse, purtroppo però non è andata così.

Nonostante la ormai presente crisi economica dovuta all’inflazione che non da segni di rallentamento, queste cartelle saranno comunque notificate entro i primi mesi del 2023.

Questa nuova ondata fa parte di un piano sviluppato direttamente da Agenzia delle Entrate in collaborazione con il Ministero dell’Economia.

La bozza di conversione per gli anni 2022/2024 prevede al suo interno degli obiettivi di riscossione, all’interno della quale troviamo anche gli arretrati delle cartelle esattoriali.

Gli obiettivi della riscossione sono:

per il 2022 raccogliere 9 miliardi e 300 milioni;

per il 2023 raccogliere 11,4 miliardi;

per il 2024 raccogliere 14 miliardi.

Come tutelarsi in anticipo

L’arrivo di una cartella esattoriale è sempre una cattiva notizia, soprattutto quando questa è rimasta negli archivi di Agenzia delle Entrate per più di due anni.

Una delle poche cose che possiamo fare per riuscire a tutelarci in anticipo è quella di controllare quali sono i tributi che sono caduti in prescrizioni, così da evitare brutte sorprese.

Questo perché come dichiarato anche dal presidente di Federcontribuenti ci sarà circa il 56% delle cartelle che saranno le cosiddette “cartelle pazze”.

Le cartelle pazze non sono altro che delle carte che presentano degli errori come la prescrizione di un tributo oppure l’emissione di una cartella per imposte già saldate.

Per questo motivo è importante fare un piccolo controllo in anticipo rispetto alla propria condizione fiscale.

Cosa fare quando riceviamo la cartella

Molte volte l’arrivo di una cartella esattoriale non può essere previsto, quindi cosa fare quando la riceviamo?

Come prima cosa possiamo verificare i termini della cartella, in quanto questa deve per forza essere notificata entro cinque anni dalla contravvenzione, anche in questo caso particolare.

Se riguarda delle multe mai consegnate la cartella esattoriale sarà considerata come nulla, in quanto queste devono per forza essere notificate entro 90 giorni.

In alcuni casi la notifica può risultare nulla ai sensi di legge, se dovesse verificare questa ipotesi si può fare ricorso presentandosi presso un giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica.

Diversa invece l’ipotesi in cui la cartella non presenti alcun tipo di errore; in questi casi la notifica va saldata secondo le modalità previste.

Se vuoi avere maggior informazioni rispetto al pagamento delle cartelle esattoriali, leggi anche: Cartelle esattoriali, aumentano le rate per pagarle (fino a 6 anni): ecco per chi.

Come capire se il nostro tributo è caduto in prescrizione

Abbiamo in precedenza parlato di tributi caduti in prescrizione, ma cosa significa? E come capire se quel tributo che abbiamo nella nostra cartella è in prescrizione?

I tempi relativi alla prescrizione possono variare a seconda del singolo tributo, vediamo assieme i più comuni.

IMU,TARI e TARSU vanno in prescrizione dopo 5 anni;

INPS vanno in prescrizione dopo 5 anni;

IVA,IRAP e IRPEF vanno in prescrizione dopo 10 anni.

Il mese di ottobre sarà caratterizzato anche da molte altre scadenze relativi a particolari tributi o adempimenti fiscali, per saperne di più leggi anche: Modello 730: la scadenza si avvicina, ancora pochi giorni per presentarlo.