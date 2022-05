Dal 30 aprile è iniziata la stagione dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, dopo essersi concluso il periodo per attivare la rateizzazione delle cartelle. L'arrivo di un avviso da AdER non è mai una buona notizia, ma vediamo assieme come muoversi nel momento in cui si riceve la notifica per una cartella esattoriale.

Sta per iniziare un periodo molto complesso per tutti i contribuenti italiani, soprattutto per coloro che non hanno rispettato completamente i loro obblighi fiscali.

Stiamo parlando proprio dell'arrivo delle cartelle esattoriali, infatti si è conclusa da poco, nello specifico dal 30 aprile 2022, la possibilità di presentare una nuova domanda per la rateizzazione delle cartelle esattoriali per tutti coloro che avessero dei piani di dilazione prima dell'emergenza Covid.

Essendosi conclusa questa possibilità i contribuenti non possono più usufruire della rateizzazione delle proprie cartelle, ma quello che sta per succedere è proprio l'avvio del processo di controllo di tutte le situazioni fiscali dei contribuenti.

Il processo che si sta avviando incomincerà con quelli che vengono definiti avvisi di intimidazione al pagamento, che vengono inoltrati a tutti i contribuenti come una sorta di “dialogo” che viene aperto tra l'Agenzia delle Entrate stessa e il contribuente.

L'organo che si occupa di gestire la ripresa dell'attività di recupero dei debiti, relativi per l'appunto alle cartelle esattoriali, è AdER, che si occupa direttamente di inoltrare gli avvisi di intimidazione per il pagamento dei propri debiti.

Nel corso del seguente articolo vedremo come funziona il processo che sta dietro all'inoltro degli avvisi di intimidazione, come procedere nel caso in cui se ne riceva uno e anche come poter effettuare una domanda di rateizzazione.

Cartelle esattoriali: gli avvisi di AdER

Abbiamo già accennato che il 30 aprile scorso è scaduta la possibilità per tutti i contribuenti che avevano dei precedenti piani di rateizzazione, prima dell'emergenza covid, di richiedere un'ulteriore dilazione senza dover saldare le rate non pagate.

Proprio per questo motivo AdER, Agenzia delle Entrate-Riscossione, riprende a pieno regime la sua attività di controllo delle cartelle esattoriali e di inoltro degli avvisi di intimidazione.

Nello specifico è già riiniziato l'inoltro degli avvisi di intimidazione per tutti gli utenti che devono recuperare i propri debiti relativi alle cartelle esattoriali, la prova ci viene fornita dal quotidiano Italia Oggi che riporta già le prime discussioni relative all'inoltro di questi avvisi.

Il passaggio dell'inoltro degli avvisi di intimidazione e una procedura standard e fondamentale, così come specificato all'interno dell'articolo 50 del pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 1973, il quale riporta tutte le procedure da effettuare in merito alla riscossione delle imposte sul reddito.

Il compito assegnato alle lettere di intimidazione inviate da AdER è quello di spingere il contribuente a pagare le somme dovute con un lasso di tempo che corrisponde a 5 giorni lavorativi; nel caso in cui non venga ricevuta alcun tipo di risposta entro quel periodo inizieranno automaticamente le procedure di recupero coattivo; che corrispondono ai pignoramenti immobiliari e dei conti correnti del contribuente stesso.

Purtroppo, il sistema non prevede molte vie d'uscita, questo perché gli avvisi inoltrati da AdER sono l'ultima possibilità che il fisco dà al contribuente per poter rimediare alle proprie mancanze nei confronti degli obblighi fiscali.

L'unica possibilità che rimane al contribuente nel caso in cui non riesca avversare le somme richieste è quella di effettuare una domanda di rateizzazione, per poter versare le cifre dovute con delle rate che corrispondono a importi minori dilazionati nel tempo.

Cartelle esattoriali: come effettuare rateizzazione

Abbiamo visto che l'unica possibilità che può avere il contribuente, nel caso in cui non abbia la possibilità di saldare interamente il suo debito con il fisco, è quella di fare domanda di rateizzazione.

La domanda può essere inoltrata a seguito di un avviso di intimidazione notificato da AdER; in questo caso il contribuente potrà inoltrare la domanda nello stesso lasso di tempo che viene concesso a tutti gli utenti per il pagamento, questo significa che ha 5 giorni per inoltrare la sua domanda.

La normativa però non dà la possibilità ad ogni caso specifico di effettuare la rateizzazione, vi sono comunque delle limitazioni e delle specifiche da seguire.

Si può richiedere la rateizzazione per tutti i debiti fino ai 60.000 €; in questi casi la domanda può essere compilata direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-riscossione, per queste specifiche situazioni si può richiedere un massimo di 72 rate da dilazionare in un massimo di sei anni.

Nel caso in cui la rateizzazione viene richiesta per dei debiti superiori ai 60.000 €, bisogna inoltrare la domanda mediante PEC, in questi casi la richiesta è leggermente più articolata rispetto alla precedente, proprio per via della presenza di importi più consistenti.

In questa seconda casistica nella mail PEC bisognerà allegare anche l’ISEE del proprio nucleo familiare in modo tale da poter confermare all'agenzia delle entrate di essere in una situazione economica tale da non riuscire a saldare il debito richiesto.

Anche per questa seconda casistica è possibile effettuare un pagamento rateizzato con un massimo di 72 rate dilazionato in più anni che dipendono dalle singole casistiche.

Cartelle esattoriali: cosa comporta richiedere la rateizzazione

Fare domanda di rateizzazione rispetto al pagamento dei propri debiti con l'agenzia delle entrate non è un processo che si esegue senza alcun tipo di conseguenze.

Infatti, fare richiesta per la rateizzazione dei debiti comporta delle conseguenze che sono attive fino alla data entro la quale decade il periodo di rateizzazione, stiamo parlando di:

la sospensione totale di tutti i termini di prescrizione e decadenza del contribuente;

il contribuente è impossibilitato a iscrivere dei nuovi fermi amministrativi o delle ipoteche;

il contribuente è impossibilitato ad avviare qualsiasi altra tipologia di procedura esecutiva.

Nel caso in cui la domanda di rateizzazione fosse accettata il contribuente stesso risulta essere un contribuente critico, per via della sua situazione di debito irrisolto con l'Agenzia delle Entrate; all'interno dell'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica numero 602 è specificato che il contribuente può essere rateizzato nuovamente soltanto se all'interno della richiesta sono presenti anche i saldi delle rate precedentemente scoperte.

Sappiamo anche che ci sono dei contribuenti che non possono accedere nuovamente al diritto di rateizzazione dei propri debiti, stiamo parlando di tutti coloro che hanno già effettuato la domanda entro il 30 aprile scorso, questi contribuenti avevano richiesto un'ulteriore rateizzazione dei propri debiti per via delle particolari condizioni economiche della propria attività a seguito dell'emergenza Covid.

Per tutti i contribuenti che, nonostante le rateizzazioni già concesse, vivono comunque una situazione di forte crisi economica, non sono previste nuove proroghe o possibili rateizzazioni.

Sicuramente questa decisione dal governo non è stata accolta positivamente da tanti contribuenti, questo perché molti soggetti che già hanno avuto gravi difficoltà economiche negli ultimi anni, sono ancora a soggetti a diverse problematiche anche a causa della crisi economica e politica ucraina.

Cartelle esattoriali: le regole di dilazione

Un punto importante da citare riguarda quelle che sono definite regole di dilazione; ovvero tutte le regole che servono per regolamentare la rateizzazione dei debiti.

È importante sottolineare il passaggio che con l'ultimo decreto milleproroghe sono state introdotte delle modifiche in relazione a queste regole; oltre ad aver modificato l'aspetto temporale per la rateizzazione.

Alle nuove richieste di rateizzazione, principalmente a quelle relative alle richieste avvenute entro il 30 aprile 2022, non è stata concessa la possibilità di utilizzare la decadenza lunga del debitore; vale a dire la possibilità di perdere il beneficio della rateizzazione solo dopo il mancato pagamento di 10 rate.

Questo significa che per le nuove rateizzazione si è tornati alla regola originaria, che prevede la perdita del beneficio di rateizzazione nel momento in cui non si pagano 5 rate anche non consecutive, come specificato all'interno dell'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica numero 602 pubblicato nel 1973.

Il piano di decadenza dell'inadempienza è stato modificato nuovamente e risulta essere in funzione della data di presentazione dell'istanza, la quale determina anche la perdita dei benefici della rateizzazione, solo nel momento in cui si concretizzi effettivamente il mancato pagamento di un diverso numero di rate indipendentemente dalla tipologia di stanza stessa.

Cartelle esattoriali: il ravvedimento operoso

Parlando di cartelle esattoriali e di debiti con il fisco non possiamo citare il ravvedimento operoso, un procedimento introdotto con il decreto legislativo 472 del 1997, che dà la possibilità ad ogni contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo totalmente autonomo.

Il ravvedimento dà la possibilità a tutti i contribuenti di regolarizzarsi rispetto a delle imposte omesse, insufficienti o tardive; portando con sé il vantaggio di usufruire di sanzioni ridotte proporzionalmente alle tempistiche entro la quale si saldano i propri debiti.

Questa opzione prevista dalla nostra normativa risulta essere davvero molto utile ma porta con sé delle regole molto specifiche; infatti il ravvedimento operoso può essere utilizzato solo se non si ha già ricevuto una notifica da parte dell'agenzia delle entrate.

La regola è molto semplice in realtà, si può usufruire di particolari scontistiche rispetto alle sanzioni nel momento in cui il pagamento avviene con modalità spontanea essenza la presenza di un richiamo amministrativo da parte del fisco.

Come dicevamo all'inizio il ravvedimento operoso dà la possibilità di usufruire di sanzioni ridotte, solo nel caso in cui vengano pagate prima dell'inoltro di atti di accertamento, inoltre può essere utilizzato nel caso in cui il ravvedimento sia spontaneo e non siano già in corso attività di accertamento, ispezioni o verifiche nei confronti del contribuente.