Agenzia delle Entrate è stata accusata di aver inoltrato delle cartelle esattoriali non valide, scopriamo assieme i motivi e come si è risolto questo contenzioso.

Ormai lo sappiamo quando riceviamo una cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate non dobbiamo aspettarci mai delle buone notizie.

Infatti riceverà una cartella esattoriale da parte del fisco rappresenta una nostra mancanza a livello di adempimenti fiscali e di conseguenza ci aspetterà una sanzione.

Esiste però la possibilità che Agenzia delle Entrate commetta degli errori, e che ci inoltri erroneamente una cartella esattoriale.

Esattamente quello che è successo a seguito di un contenzioso legale rispetto alla gestione delle PEC da parte di agenzia delle entrate.

Non è del tutto chiaro come questo errore posso andare ad influire sulle altre cause legali in corso, ma vediamo nello specifico all'interno dell'articolo seguente cosa è successo e come si è risolta la situazione.

I registri di Agenzia delle Entrate

Agenzia delle entrate ha dovuto pubblicare registro all'interno della quale ha inserito tutte le caselle e-mail che utilizza per inoltrare le proprie cartelle esattoriali.

Questo passaggio è stato reso obbligatorio in quanto a livello tecnico se ti riceve una mail da una casella sconosciuta questa potrebbe risultare legalmente inesistente.

Di conseguenza ricevere una cartella esattoriale da una mail sconosciuta potrebbe diventare non necessario il suo stesso pagamento.

La questione sollevata dal contenzioso legale

La questione che ha portato alla luce problematica è stata raccontata dal messaggero nelle ultime settimane, in particolare vi è un chiaro riferimento alla legge 53 del 1194, articolo 3.

La legge implica che nel momento in cui si riceve una notifica degli atti a livello telematico questa deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta certificata. Inoltre viene specificato che questo indirizzo deve essere anche presente all'interno dei pubblici registri.

Fino a poco fa l'unica mail di agenzia delle entrate inserita all'interno di questi registri era la per protocollo@pec.agenziarscossione.gov.it

Tutte le altre mail utilizzate non sono mai state inserite nei registri, per questo motivo sono iniziati una serie di ricorsi.

I ricorsi effettuati negli anni

Questo non è di certo il primo caso dove viene contestata una mail inoltrata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Molte volte però i giudici si sono espressi a favore dello stesso fisco italiano ha affermato più volte che la legge del 1994 non viene applicata agli atti di riscossione tributaria.

All'interno del decreto non è specificato questo particolare, di conseguenza la decisione finale è sempre spettata ai singoli giudici i quali nel corso degli anni non sono sempre stati della medesima opinione.

In molti casi i singoli contribuenti sono difesi in quanto hanno affermato di non essere in grado di stabilire se la rispettiva mail provenisse da un indirizzo ufficiale oppure da un hacker, proprio perché non era possibile la verifica.

Negli ultimi mesi le sentenze che hanno confermato la tesi dei vari contribuenti sono diventate sempre maggiori. Per esempio recentemente ad Assisi un imprenditore si è visto annullare una cartella esattoriale del valore di 1,4 milioni.

Proprio perché recentemente sono state inoltrate moltissime cartelle esattoriali Equitalia ha deciso di sua iniziativa di inserire tutte le e-mail utilizzate all'interno del rispettivo registro; proprio per avere meno problemi possibili con le cartelle post-pandemia.

L’evolversi della situazione oggi

Ad oggi la vera problematica fa riferimento a tutti i procedimenti ancora in corso e che sono iniziati nel mentre che la stessa agenzia delle entrate regolarizzasse il registro delle e-mail.

Da parte del fisco italiano abbiamo una dichiarazione alquanto contraddittoria in quanto è stato dichiarato che le e-mail sono state inserite nel registro Ipa per evitare ulteriori spese, alle tasche dei singoli contribuenti.

Ma che in ogni caso, da parte del Fisco, non esiste l’obbligo di inserire gli indirizzi pec utilizzati nel registro preposto.

Nonostante queste dichiarazioni si pensa che la decisione di inserire questi indirizzi e-mail dopo moltissimi anni sia una sorta di ammissione di colpa.

Anche perché se dovessero sostenere ulteriormente la tesi che non sia necessario iscrivere i suddetti indirizzi nel registro, sarebbe difficile sostenere la scelta della registrazione stessa ad oggi.

Come reagire ad una mail sconosciuta

Capita molto spesso ormai di ricevere delle e-mail particolari con degli oggetti molto minacciosi e soprattutto dei mittenti altrettanto importanti.

Ha fatto molto parlare qualche mese fa la truffa che girava sul web relativa ad un indirizzo e-mail che sosteneva di parlare per conto di Poste Italiane.

In realtà si trattava di una truffa ma moltissimi contribuenti sono cascati in questo gioco memori anche del fatto che molte volte sia stato proprio il fisco stesso ad utilizzare delle e-mail non proprio ufficiali.

Di conseguenza questi poveri contribuenti sono visti toccare il portafoglio o i propri conti correnti con estrema facilità, si per via della precisione contenuta all’interno delle finte mail che per via dei contenziosi che ci sono stati negli anni.

Il nostro consiglio è quello di non rispondere mai ad una mail della quale non si conosce effettivamente il mittente, nel dubbio potete consultare i registri ufficiali.

Altrimenti potete stare tranquilli che se dovesse essere effettivamente una sanzione nei vostri confronti, potete appellarvi al diritto della legge 53 del 1994.

