Si torna a parlare di cartelle esattoriali, e questa volta non a proposito di pace fiscale o condono, ma di vere e proprie cartelle di debito nulle. In particolare una recente sentenza ha dichiarato che in alcuni casi questi documenti sono del tutto nulli, in base alla data a cui fanno riferimento. Ecco la decisione dei giudici e le conseguenze di interpretazione.

Le cartelle esattoriali sono al centro dell'attenzione del fisco negli ultimi anni. In particolare, l'obiettivo dello stato è quello di recuperare le somme che i cittadini devono al fisco, ma tramite agevolazioni, come meccanismi di pace fiscale, rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, rateizzazione.

Tuttavia emerge anche un'ulteriore possibilità, ovvero quella che le cartelle esattoriali possano essere del tutto nulle, per cui quindi il fisco non può richiederne il saldo. In particolare questa eventualità sarebbe collegata alla data a cui fanno riferimento le richieste di saldo tramite avviso.

Una vicenda recente ha stabilito la nullità di una cartella esattoriale con avviso di accertamento relativo all'anno 2015, ma per cui l'ufficio adibito ai controlli non ha confermato che l'atto di notifica sia avvenuto prima del 2020. In questa particolare situazione, il giudice ha dichiarato la nullità della cartella. Vediamo di cosa si tratta e come potrebbe influenzare le richieste di saldo dei debiti.

Cartelle esattoriali: quanto conta la data di avviso

La vicenda che ha messo in luce una possibilità di annullamento delle cartelle esattoriali riguarda la sentenza della Ctp di Bari 1495/6/2022, per cui un contribuente richiedeva un ricorso per una cartella di pagamento risalente all'anno di imposta 2015, su cui l'avviso di accertamento tuttavia sarebbe arrivato solamente in seguito.

Si tratta di una situazione per cui al contribuente è stato richiesto di pagare una cartella di debito effettivamente contratta, in riferimento al 2015, ma per cui di fatto è decaduto il potere di accertamento dell'ente di controllo, perché sono trascorsi diversi anni.

In particolare, l'ente non ha potuto confermare che l'avviso di accertamento è stato inviato in un periodo precedente al 2020, per cui il giudice ha deciso che la cartella esattoriale in questione è del tutto nulla.

In particolare, secondo la regolamentazione emergenziale, si è deciso per una differenza sostanziale tra data di emissione della cartella esattoriale alla data di avviso al contribuente, per gli atti in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.

Il contribuente coinvolto infatti ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse stato sottoscritto informaticamente solamente successivamente al 31 dicembre 2020. In questo caso quindi i giudici hanno confermato la non validità di tale richiesta di pagamento, accogliendo il ricorso del contribuente.

Cartelle esattoriali: termini di invio dell'accertamento

Questo caso particolare mette in luce alcuni aspetti che riguardano le cartelle di debito, che contengono somme non pagate dai cittadini al fisco. In particolare, ci sono alcune regole che gli enti preposti al controllo devono rispettare quando inviano una richiesta di saldo dei debiti ai cittadini.

In particolare, una cartella esattoriale deve essere inviata entro precisi limiti, in base all'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973:

Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata una dichiarazione per le somme dovute in caso di liquidazione;





Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito di controllo formale;





Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per cui l'accertamento è definitivo.

Nel periodo preso in considerazione da questa sentenza inoltre erano attive le disposizioni emergenziali causate dalla pandemia, per cui tutti gli avvisi devono essere notificati entro il quinto anno da quello di riferimento. Il Decreto Rilancio ha infatti definito lo sdoppiamento tra il momento in cui la catella esattoriale viene emessa, e il momento in cui viene notificata.

va anche considerato che si sta parlando molto di cartelle esattoriali a proposito delle novità che potrebbero essere introdotte dal nuovo governo, come uno sconto dell'80% per alcune cartelle. Con l'anno nuovo e la nuova Legge di Bilancio si apriranno ulteriori possibilità.

Cartelle esattoriali nulle: cosa sta accadendo

In questo periodo la sentenza vista prima non è l'unica che ha fatto notizia, perché sono numerosi i casi di ricorso da parte di persone che si vedono notificare richieste di pagamento in periodi successivi a quando è stata effettivamente emessa la cartella, e per cui sussistono le condizioni viste sopra.

Tutte queste cartelle esattoriali possono essere definite come nulle, qundi il cittadino non dovrà provvedere al pagamento, ogni qual volta sussistano le condizioni per cui non sono rispettate le tempistiche per la notifica. Queste sentenze aprono diverse possibilità per i contribuenti per difendersi di fronte all'invio di avvisi di pagamento oltre le date previste.

La nullità di tali cartelle può riguardare diversi tipi di debiti fiscali: mancato pagamento dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IRES, oppure ancora di multe stradali, imposte comunali e regionali non pagate, e così via. E si moltiplicano i casi di cartelle emesse nel 2015 e inviate successivamente, oltre le scadenze previste.

Va poi tenuto conto che in alcuni casi i debiti possono anche andare in prescrizione, oppure è possibile procedere in determinati casi tramite saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, o ancora con il pagamento a rate.