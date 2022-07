Il decreto appena convertito rende possibile rateizzare più facilmente gli importi a debito col Fisco e non perdere le agevolazioni di pagamento, anche a fronte di più rate non pagate.

Il nuovo Decreto Aiuti interviene a favore dei contribuenti in difficoltà con i pagamenti delle cartelle esattoriali scadute. Dal 16 luglio viene estesa la possibilità di attivare un piano di rateizzazione del debito con Agenzia delle Entrate Riscossione, anche senza provare lo stato di difficoltà.

Raddoppiano importi e numero di rate da saltare per non perdere l'agevolazione. Ecco come funziona la procedura e come compilare l'istanza direttamente online.

Cartelle esattoriali, le rate passano a 72 (cioè 6 anni)

In base al testo di conversione in legge con modifiche del Decreto Aiuti, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 15 luglio 2022, le novità che riguardano i contribuenti alle prese con debiti fiscali pregressi sono significative. Viene infatti concessa la possibilità di rateizzare le cartelle esattoriali già iscritte a ruolo, senza giustificare lo stato di difficoltà economica.

Inoltre aumentano anche: la somma massima dei debiti da dilazionare e il numero di rate che è possibile saltare per non rischiare la decadenza dall'agevolazione di pagamento. In pratica si estende la possibilità di rateizzare le cartelle a molte più categorie di debitori che sono attualmente in difficoltà con il fisco.

Ricordiamo infatti, che precedentemente il limite massimo per richiedere pagamenti mensili era di 60mila euro, ora invece la soglia si alza a 120mila, senza dover giustificare un abbassamento di reddito allegando l'ISEE.

I vantaggi quindi sono:

massimo debito per ogni singola istanza di rateazione 120.000 euro, senza dover provare lo stato di difficoltà economica;

possibilità di richiedere fino a 72 rate cioè 6 anni;

decadenza piano dopo 8 rate non saldate invece che 5, anche non consecutive.

L'opportunità di ottenere la nuova rateizzazione delle cartelle già iscritte a ruolo si è aperta per le istanze presentate a partire dal 16 luglio. La modalità più semplice per accedere è quella di utilizzare i canali online messi a disposizione dal portale di agenzia delle entrate riscossione. Vediamo come fare per compilare la richiesta sul sito.

Come richiedere la rateizzazione delle cartelle online

L'ente di Riscossione ha già pubblicato sul portale ufficiale, sia il comunicato stampa delle nuove regole operative, sia i moduli per le richieste di piani dilazionati. La procedura è molto semplice per cittadini ed imprese che già possiedono le credenziali Fisconline, e SPID.

Si può infatti andare direttamente tramite area riservata in base alla categoria di appartenenza, alla sezione "rateizzazioni" e scegliere quale piano si intende richiedere. I dati fiscali verranno caricati in automatico per i contribuenti, in base alla banca dati già presente in archivio.

Sarà possibile anche richiedere più piani contemporaneamente, a seconda del cumulo di debiti già iscritti a ruolo. Chi intende verificare preventivamente quali e quante cartelle scadute sono ancora da pagare, e quindi possono essere rateizzate, può inoltre consultare, sempre con le stesse modalità di accesso online, l'estratto di ruolo per conoscere esattamente la propria posizione.

Per chi non avesse la possibilità di effettuare consultazioni e richieste online invece, è consigliato prendere appuntamento presso una sede dell'agenzia entrate, e richiedere i moduli per le istanze di piani agevolati di pagamento.

Questa nuova agevolazione però, non riguarda i carichi derivati da precedenti piani di rateizzazioni concesse con le definizioni agevolate quali: rottamazione ter e saldo e stralcio che risultano decadute a causa del mancato pagamento delle rate previste. Pertanto bisogna ricordare ai contribuenti quali sono le prossime scadenze per evitare di perdere tutti i benefici già concessi.

Prossime scadenze rate rottamazione e saldo e stralcio

Per quanto riguarda il calendario fiscale, compreso di proroghe, per i termini di pagamento delle cartelle esattoriali rientranti nelle agevolazioni di rottamazione e saldo e stralcio, bisogna ricordare le prossime date utili a non perdere il piano già in essere.

Per tutti i pagamenti dilazionati richiesti nel 2022 e compresi nel periodo 1 gennaio - 15 luglio, le rate anche non consecutive da poter saltare per non far scattare la decadenza restano fissate a 5.

Non rientrano nel nuovo piano del Dl aiuti neanche i pagamenti riguardanti le rate che risultavano originariamente in scadenza nell'anno 2021. Per queste infatti occorre rispettare la data del 31 luglio.

I piani di rate della rottamazione ter e saldo e stralcio in scadenza nel 2022 invece, vanno integralmente saldate entro il 30 novembre 2022. Sono però sempre concessi come prevede la legge, i cinque giorni di tolleranza prima di dichiarare la decadenza delle agevolazioni, quindi per semplificare, le date ultime per versare al fisco i pagamenti relativi alla rottamazione cartelle esattoriali, già concessa saranno rispettivamente:

l'8 agosto 2022 per le scadenze 2021;

il 5 dicembre 2022 per le rate sospese relative al 2022.

Nel caso in cui il contribuente, risulti decaduto da uno di questi piani, per mancato pagamento nei termini o di rate massime saltate, il fisco procede a ripristinare il debito esistente da pagare in un'unica soluzione, considerando quanto già versato a rate come acconto e inserendo le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.

In questo caso non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione delle stesse cartelle, ma si potrà comunque sfruttare la possibilità concessa dal Decreto Aiuti, sui debiti fiscali per i quali non è ancora intervenuta la decadenza.