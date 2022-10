Vuoi richiedere l'annullamento di una cartella esattoriale? Per farlo, puoi seguire diverse strade, una delle quali non così conosciuta come le altre. C'è un fattore in particolare a cui rivolgere la propria attenzione quando si riceve la cartella esattoriale. Scopriamo di cosa si stratta e quali altre strade puoi percorrere per ottenere un annullamento.

Annullamento cartelle esattoriali: controllare l'indirizzo PEC

Un particolare fattore che può contribuire a farti ottenere l'annullamento della cartella esattoriale, è l'indirizzo pec con cui ti viene inviata. Nel mese di agosto sono stati infatti molteplici i ricorsi presentati dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate, a causa di una mancata registrazione, presso i registri pubblici, degli indirizzi pec con cui sono state inviate le cartelle esattoriali.

I giudici non sono sempre d'accordo sulla necessità che le pec debbano essere registrate, tuttavia, a causa delle numerose richieste di annullamento ricevute dall'agenzia delle Entrate-Riscossione, quest'ultima ha infine deciso di registrare i propri indirizzi pec. Questa scelta di cambiamento nella posizione dell'AdeR, può essere in qualche modo interpretata come un'ammissione di colpa e, pertanto, può essere utilizzata dal contribuente per richiedere l'annullamento della cartella esattoriale.

Per effettuare la richiesta di annullamento, occorre tuttavia rivolgersi agli enti creditori attraverso una richiesta di autotutela. L'ente creditore potrà a questo punto procedere in due differenti modalità:

può decidere di annullare il debito in tutto o in parte. In questo caso l'ente creditore provvederà ad inviare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione lo sgravio;

in alternativa, l'ente creditore può decidere di non annullare il debito, con conseguente mancato invio dello sgravio. In questa seconda ipotesi, l'AdeR potrà procedere con la riscossione dei crediti.

Ricorso all'autorità giudiziaria competente

Un'altra strada da percorrere per ottenere l'annullamento della cartella esattoriale, soprattutto qualora non fosse valida, è quella d'impugnare l'atto e rivolgersi a un giudice. Per capire a quale giudice ci si dovrà rivolgere e in quali modalità, è possibile consultare direttamente l'atto da impugnare, contenente tutte le informazioni necessarie.

È opportuno segnalare tuttavia che l'ente di credito può non adeguarsi alla decisione presa dal giudice. In tal caso ci si può rivolgere nuovamente al giudice per dare il via a un giudizio di ottemperanza. Quest'ultimo non è altro che un ulteriore processo che viene svolto proprio con l'obiettivo di ottenere un adeguamento dell'ente di credito alla decisione presa dal giudice.

Chiedere aiuto al garante del contribuente

Per segnalare delle irregolarità riscontrate, è possibile infine rivolgersi al garante del contribuente. In questo caso basterà inviare una richiesta scritta su carta bianca, contenente codice fiscale e dati anagrafici. In seguito a questa richiesta, il contribuente può ottenere uno sgravio parziale o totale: nel primo caso il contribuente potrà essere rimborsato solo in parte, mentre nel secondo caso potrà ricevere un rimborso completo.