Una casa in alcune situazioni si può considerare disabitata: se si possiede una abitazione di questo tipo, possono sorgere diversi dubbi sul pagamento delle tasse: ecco come funziona.

Può accadere di ereditare una casa che non si utilizza, ovvero che rimane vuota e disabitata, senza allacciamento delle utenze come quelle per l'energia, l'acqua o il gas. In questi casi si è proprietari effettivamente dell'abitazione, ma senza utilizzarla attivamente.

Può accadere che sorga qualche dubbio su ciò che va pagato per questa casa, ovvero sulle tasse come l'IMU, la Tari, o altre imposte similari. Tenendo presente che essere proprietari di una casa vuota non sempre è conveniente, soprattutto perché non si ricava alcuna rendita da questo immobile, va ricordato che alcune imposte si devono comunque pagare.

Dimenticare di versare alcune tasse per la proprietà di una abitazione, anche se è disabitata, può comportare alcune sanzioni. Mentre in alti casi, le imposte non vanno pagate. Vediamo nello specifico in questo articolo come comportarsi di fronte a questa eventualità.

Quando una casa si può considerare disabitata

Va fatta una premessa importante per chi possiede un immobile: ci sono diversi modi per utilizzarla, anche se si decide di non viverci stabilmente. Una casa vuota difficilmente produce una rendita, mentre per esempio mettendo l'abitazione in affitto è possibile guadagnare una cifra mensile dagli inquilini che pagano regolarmente il canone.

Un'altra alternativa è quella di vendere una proprietà che non si utilizza: in questo modo si può accedere ad un guadagno non indifferente. Tuttavia, è lecito considerare un immobile come disabitato se non si vive stabilmente al suo interno? Cosa prevede la legge a questo proposito?

Per la legge italiana una proprietà è considerata disabitata nel momento in cui è verificato che non ci sono utenze allacciate, ovvero sono del tutto assenti contratti di fornitura e allacciamenti per acqua, gas e energia elettrica. Questo è il primo requisito per stabilire che una abitazione sia effettivamente disabitata.

Ma non solo, perché una abitazione è considerata come disabitata anche se sono assenti gli arredi essenziali che servono per viverci, come ad esempio la cucina, il mobilio, i letti, i sanitari, e così via.

Questi sono i presupposti con cui la legge identifica una casa disabitata. Tuttavia va tenuto presente che un immobile oltre ad essere disabitato, può anche essere considerato inagibile, o inutilizzabile, se per esempio una o più parti sono compromesse.

IMU: quando si paga per una casa disabitata

Una delle imposte principali quando si parla di tasse in Italia è l'IMU. Si tratta dell'Imposta Municipale Unica, che ogni proprietario in Italia è tenuto a pagare sulle abitazioni possedute. Va ricordato che esiste una importante esenzione, ovvero quella sulla prima casa. Solo su questo tipo di abitazione, non si paga l'IMU.

Se una abitazione è disabitata, di conseguenza può facilmente trattarsi di una seconda casa. In questa circostanza quindi, secondo la legge italiana, si deve pagare questa tassa, indipendentemente dal fatto che sia abitata oppure no. Tuttavia è possibile accedere ad alcune riduzioni del prezzo.

La base imponibile IMU per una casa disabitata, ovvero la somma su cui viene effettuato il calcolo di questa tassa, viene ridotta al 50% per le case non abitate, che rispettano i requisiti che abbiamo visto prima. Se hai una abitazione di questo tipo, senza utenze allacciate, e priva di mobilio per viverci stabilmente, e se questa risulta anche inagibile, hai quindi diritto ad una riduzione della tassa.

Tuttavia avrai sempre l'obbligo di provvedere al pagamento, seppur ridotto. Inoltre, dovrai continuare a pagare la tassa piena se la casa è agibile, anche se di fatto non è abitata. Tieni inoltre presente che la legge può stabilire ulteriori casi di esenzione o sconto particolari, come quelli introdotti nel periodo di pandemia.

Tari: quando si paga per una casa disabitata

Un'altra tassa importante che riguarda la casa è la Tari. Si tratta dell'imposta che si paga sui rifiuti, ovvero su quelli prodotti all'interno dell'abitazione. Solitamente questa imposta è a carico degli inquilini, e non dei proprietari, come avviene invece per l'IMU.

Ma come funziona questa imposta nel caso di una abitazione disabitata? Generalmente la Tari non si paga se non si producono rifiuti all'interno di un immobile. Tuttavia per dimostrarlo è indispensabile che in questa abitazione non siano allacciate le utenze del gas, della luce o dell'acqua, per stabilire con certezza che l'abitazione è disabitata.

Se per esempio hai una abitazione disabitata, ma continui a tenere le utenze allacciate, dovrai pagare la tassa sui rifiuti. Se hai un immobile di questo tipo, può quindi essere conveniente scegliere di togliere le utenze, per non pagare. Un proprietario di un possedimento disabitato quindi si ritrova a pagare le tasse specialmente se si riscontra un effettivo uso di luce, gas e acqua, mentre ciò non avviene senza queste utenze.

Anche se IMU e Tari sono le principali imposte che si devono pagare intorno ad un'abitazione, non sono le uniche spese a cui si va incontro se si possiede una abitazione disabitata. Può infatti anche accadere di trovarsi a dover sostenere spese per la ristrutturazione, per il rifacimento degli impianti, o per altre motivazioni.

Si consiglia quindi, per non perdere denaro, di provare a ricavare una vendita dalle case vuote, come quella derivata da un affitto o dalla vendita stessa dell'immobile.