I cambiamenti sulla cedolare secca penalizzano il settore turistico: ecco il perché

Il settore turistico italiano, un pilastro fondamentale dell'economia del Paese, sta affrontando una sfida significativa con l'introduzione di una nuova normativa fiscale. La Legge di Bilancio 2024, attualmente in via di approvazione, include una norma che potrebbe avere ripercussioni sostanziali sugli investitori nel settore degli affitti brevi.

Come cambia la cedolare secca nel 2024

La Manovra 2024 introduce un cambiamento sostanziale nella tassazione degli affitti brevi, portando una novità significativa che potrebbe alterare l'equilibrio del mercato immobiliare turistico. Secondo la nuova normativa, viene introdotta un’aliquota della cedolare secca "sdoppiata": per chi affitta un singolo appartamento, l'aliquota rimane stabile al 21%, tuttavia, essa sale al 26% a partire dal secondo appartamento affittato.

Questo incremento impatta in modo particolare chi gestisce affitti turistici a livello professionale, andando a influenzare una vasta gamma di soggetti nel settore, dai piccoli proprietari che possiedono pochi immobili, ai grandi operatori che gestiscono un numero elevato di proprietà. La riforma, quindi, non solo cambia le dinamiche fiscali per questi soggetti, ma potrebbe anche avere ripercussioni sulla disponibilità di alloggi per i turisti e sulla strategia di investimento immobiliare nel complesso.

La posizione dell'Aigab sulla cedolare al 26%

L'Associazione Italiana dei Gestori di Affitti Brevi (Aigab) si è espressa in maniera critica riguardo a questa nuova imposizione fiscale. Secondo Aigab, il settore degli affitti brevi rappresenta una leva strategica per il turismo italiano. L'associazione sostiene che l'aumento della cedolare secca al 26% costituisce una penalizzazione ingiusta che potrebbe danneggiare l'intero comparto turistico, già messo a dura prova da sfide economiche e competitive.

L'impatto della cedolare secca sul turismo

L'incremento della cedolare secca, secondo i dati di Aigab, non solo penalizza i gestori professionali ma anche le famiglie che hanno investito nel settore immobiliare. Circa 600 mila famiglie in Italia possiedono un'abitazione data in affitto breve. L'incremento fiscale rischia di disincentivare ulteriori investimenti in questo settore, portando a una riduzione dell'offerta turistica e, di conseguenza, a un impatto negativo sull'economia locale.

I gestori di affitti brevi, sia professionali che privati, vedono questo aumento come un ostacolo agli investimenti futuri. Con l'eliminazione del superbonus e l'introduzione di nuovi obblighi per i proprietari, come la dotazione di apparecchi di sicurezza, l'incremento della cedolare secca aggiunge ulteriori costi a un settore già gravato da oneri significativi. Questa situazione potrebbe portare a un calo degli investimenti in ristrutturazioni e home staging, con ripercussioni negative sull'indotto del settore costruzioni, architettura e arredamento.

Da quando entra in vigore la nuova cedolare secca

Aigab sottolinea la contraddizione in un Governo che da un lato cerca di ridurre le tasse e dall'altro introduce misure che potrebbero scoraggiare gli investitori nel settore immobiliare. L'associazione critica questo approccio, ritenendolo controproducente sia per l'economia che per le famiglie che non cercano sussidi statali, ma desiderano generare reddito da un patrimonio immobiliare posseduto o gestito.

La proposta di riforma fiscale riguardante la cedolare secca rappresenta una sfida significativa per il settore turistico italiano. Mentre il Governo cerca di equilibrare le esigenze fiscali con quelle dell'economia, è cruciale valutare attentamente l'impatto di tali misure sul settore degli affitti brevi. La capacità di mantenere un ambiente favorevole agli investimenti è essenziale per garantire la vitalità e la crescita sostenibile di un settore che rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia italiana.