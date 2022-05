Cedolare secca il regime di tassazione agevolata per quanto riguarda le rendite derivanti da immobili in affitto. L'aliquota e del 20%, che in alcuni casi si riduce ulteriormente al 10%. Nell'articolo oltre scoprire tutti i segreti dietro la cedolare secca, approfondiremo anche i campi di applicazione oltre a capire se aderire a tale regime è realmente sempre conveniente.

Nell'articolo di oggi affronteremo un tema caro a molti investitori immobiliari, capiremo infatti il funzionamento e se e quando esiste un reale risparmio sulle tasse da pagare nel momento in cui si decida di beneficiare della cedolare secca 2022 che resterà in vigore senza alcun tipo di modifica anche nell'anno in corso.

Ma cosa è la cedolare secca?

In pratica si tratta di una forma di tassazione applicata sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.

Talle regime può essere applicato solo su contratti di locazione stipulati tra persone fisiche, proprietarie degli immobili.

La cedolare secca è una alternativa spesso conveniente al classico regime di tassazione IRPEF e va a tassare le rendite derivanti dai canoni di locazione percepiti durante l'anno.

Da sottolineare come lavoratori autonomi o titolari di attività d'impresa non potranno beneficiare della cedolare secca anche nel momento l'immobile oggetto della locazione sia ad uso abitativo e destinato a collaboratori o dipendenti.

Il regime di tassazione per le rendite derivanti dai canoni di affitto potrà essere scelto in fase di registrazione del contratto.

Importante sottolineare che tale regime va obbligatoriamente rinnovato annualmente o comunque entro 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

Fatta questa breve introduzione nel proseguo dell'articolo vedremo quali sono i casi in cui sarà possibile beneficiare di questo regime di tassazione agevolato con aliquote del 10 e del 20% oltra a capirne il funzionamento.

Cedoalre secca 2022: come funziona?

La cedolare secca risale al 2011 anno in cui fu approvata tramite il Decreto Legislativo n. 23 del 14 Marzo 2011 art.3, ed in pratica rappresenta un'alternativa alla classica tassazione Irpef grazie all'introduzione di una imposta sostitutiva dell'Irpef per quei redditi derivanti dai canoni di locazione.

La cedolare secca è un regime di tassazione agevolato oltre che semplificato, i contratti stipulati con questa formula infatti sono esenti dal pagamento dalle imposte di registro e di bollo generalmente necessarie quando si effettua la registrazione del contratto.

Il proprietario dell'immobile che decide di beneficiare di tale regime prevede l'impossibilità di chiedere aggiornamenti dell'importo del canone di locazione anche se previsti da contratto.

L'aliquota di tassazione è del 21% applicata ovviamente al canone di locazione, ma in casi di contratti transitori o per quei contratti di durata compresa tra minimo un mese fino ad un massimo di 18 mesi, l'aliquota potrà scendere al 10%.

La scelta della cedolare secca comporta l'applicazione durante tutto il periodo in cui il contratto resta in essere.

Inoltre il locatore avrà la possibilità di revocare tale regime durante il proseguo del contratto, così come allo stesso modo potrà decidere di tornare a beneficiare del suddetto per le annualità successive.

Chiaramente se si dovesse decidere di tornare al regime di tassazione Irpef tornerebbe l'obbligo del pagamento dell’imposta di registro da effettuare non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dell'annualità precedente.

Per coloro che vorranno aderire al regime di tassazione agevolato, in fase di registrazione del contratto dovranno procedere con la compilazione del modello LRI ovvero Registrazione Locazione Immobili.

La registrazione potrà essere eseguita sia presso uno sportello dell'Agenzia delle Entrate o on-line.

Una volta registrato ilil contratto si dovrà procedere nell'informare l'inquilino riguardo l'adesione alla cedolare secca tramite l'invio di una lettere raccomandata, tale azione è necessaria affinchè ambo le parti siano a conoscenza che il locatore rinunci agli aumenti del canone d'affitto.

Cedolare secca al 10 %: quando è possibile benficiarne?

Se l'aliquota base per chi aderisce al regime di cedolare secca è quella del 20%, in alcuni casi si può arrivare anche ad una aliquota del 10%.

Questo avviene solo in caso di canone concordato:

in Comuni colpiti da calamità naturarli, come terremoti, alluvioni, ecc.;

a contratti d'affitto destinati a studenti universitari;

in caso di affitti di carattere transitorio regolamentato dalla Legge n. 431/1998.

in Comuni con mancanza di soluzioni abitative o densamente popolati;

In sintesi la cedolare secca al 10% potrà essere applicata a contratti che prevedano un canone concordato.

Con canone concordato si intende il contratto di locazione in cui la misura del canone, oltre alla durata e ad altri aspetti del contratto, è stabilito entro importi minimi e massimi da parte di organizzazioni locali che stipulano degli accordi.

Cedolare secca valida anche per gli affitti brevi nel 2022 a che condizioni?

Occupiamoci ora della cedolare secca per gli affitti brevi nel 2022.

In merito a questo è intervenuta la Legge di bilancio 2021 che ha esteso la cedolare secca anche agli affitti brevi fino ad un massimo di 4 appartamenti per periodo d'imposta.

Superati i quali si tornerà al regime di tassazione Irpef, non solo andare oltre i 4 appartamenti porterà anche a considerare l'attività come imprenditoriale obbligando il proprietario degli immobili a dotarsi di Partita Iva.

Tali limiti per quanto riguarda la cedolare secca sugli affitti brevi, sono in vigore a per contratti stipulati mediante piattaforme on-line o tra intermediari.

Cedolare secca 10% quando conviene e quando evitarla

Ma la cedolare secca al 10% è sempre conveniente?

Nella maggior parte dei casi si, ma è sempre bene fare un'analisi approfondita caso per caso partendo dalla dichiarazione dei redditi del locatore.

La cedolare secca è infatti un sostituto d'imposta Irpef ed è quindi corretto prima di aderire al regime di tassazione alternativa fare una simulazione rispetto ai due casi.

Infatti se è vero che nella maggior parte dei casi la cedolare secca risulta più conveniente ci sono alcuni scenari e cioè nel caso si è proprietari di numerosi immobili o nel caso in cui si percepiscano altri fonti di reddito diverse da quella immobiliare, la C.S. potrebbe non risultare più conveniente.

Uno scenario in cui conviene è quando il contribuente è in possesso di un reddito alto, questo perchè nel caso in cui scegliesse la tassazione irpef si troverebbe a tassare le rendite provenienti dagli affitti secondo l'aliquota dello scaglione di appartenenza.

Con il regime agevolato invece sarebbe sottoposto ad un'aliquota massima del 20% senza il calcolo di altre tasse come imposta di registro, imposta di bollo ed addizionali regionali e comunali IRPEF.

Per capire la convenienza o meno della cedolare secca dunque bisognerà sempre tener presente lo scaglione Irpef di appartenenza considerando che si parte da un minimo del 23%, ciò significa che nel caso di cedolare secca al 10% la convenienza c'è sempre.

Quindi per chi è sconsigliata la cedolare secca?

Per coloro che hanno redditi bassi, in questo caso in fatti il risparmio non ci sarà visto l'eguagliarsi delle aliquote oltre che all'impossibilità di effettuare l’aggiornamento del canone d’affitto ivi compresi gli adeguamenti ISTAT.

Siamo giunti alla fine dell'articolo in cui abbiamo condiviso informazini importanti in vigore in questo 2022 che possono essere determnanti per un miglioramento del proprio regime fiscale nel caso in cui si fosse proprietari di immobili in affitto.

Questa è solo una parte rispetto a quanto c'è da sapere, il consiglio dunque resta sempre quello di confrontarsi con un esperto fiscalista che vi possa seguire sia nella scelte da fare che su processi necessari per rendere concreto il tutto.