La cessione del credito torna al centro dell'attenzione, per ciò che riguarda i bonus per l'edilizia. Ad intervenire a questo proposito in particolare vi è il Decreto Aiuti bis. Tuttavia anche chi acquista il credito, può essere controllato e sanzionato: ecco quando.

La cessione dei crediti edilizi torna ad essere al centro della scena, in relazione ai bonus per l'edilizia. Per chi non conoscesse questa procedura, si tratta di un atto con cui il soggetto che beneficia delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di casa o per determinati lavori edilizi, possa cedere il credito ottenuto dallo stato ad altri soggetti.

Si può trattare in particolare di banche, ma anche di imprese, intermediari e altri soggetti coinvolti nei lavori specifici. Tuttavia questo meccanismo è stato al centro della scena per diverso tempo, soprattutto perché sono state introdotte diverse modifiche nelle normative che fanno riferimenti ai bonus.

La cessione dei crediti edilizi in particolare è un meccanismo con cui il proprietario di casa trasferisce i vantaggi fiscali ottenuti dallo stato (in base ai lavori specifici) ad altri soggetti. Nell'ultimo periodo si è parlato molte volte di atti illeciti compiuti proprio attraverso questo meccanismo. Tuttavia arrivano le sanzioni: vediamo nel dettaglio quando interviene il fisco.

Cessione crediti edilizi: la responsabilità solidale

L'introduzione di diversi bonus e sostegni per i cittadini che svolgono lavori di ristrutturazione ha portato ad una crescita di richieste al settore dell'edilizia negli ultimi anni. Le agevolazioni, come il Superbonus 110%, oppure il Bonus Facciate, o ancora il Bonus Verde, e così via, sono state ampiamente richieste dagli italiani, che hanno potuto beneficiare di un credito fiscale vantaggioso in base ai lavori svolti.

Il più vantaggioso indubbiamente è quello apportato dal Superbonus 110%, che consente di coprire per intero le spese per la ristrutturazione o l'efficientamento energetico. Tuttavia intorno a questi bonus si sono diffusi anche molti episodi di illecito, per cui lo stato è intervenuto tramite leggi apposite, come il Decreto Antifrode, già nel 2021.

Quest'anno il Decreto Aiuti bis è intervenuto con un ulteriore chiarimento, che riguarda gli episodi illeciti che possono nascere intorno a questi sostegni, e in particolare ha indicato qual è la responsabilità da considerare. Risulta esserci quindi una responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti (come i proprietari di casa e le imprese edili o le banche) in caso di colpa o dolo di grave entità.

Tuttavia, come vedremo tra poco, il fisco può intervenire in alcuni casi anche senza dolo, con delle sanzioni e la richiesta di rimborso del credito cumulato illegalmente al soggetto beneficiario del bonus, ma anche su chi acquista il credito.

I controlli del fisco sulla cessione dei crediti edilizi

Sulle agevolazioni erogate in ambito edilizia, il fisco può intervenire per effettuare controlli e verificare la sussistenza di tutti i requisiti per avere accesso effettivamente al credito. Va tenuto presente che ogni bonus per poter essere richiesto, impone determinati requisiti, sia collegati ai lavori effettivamente svolti presso l'abitazione, sia a proposito dei costi sostenuti per i lavori, ovvero i pagamenti verso le imprese edili.

In breve, chi vuole accedere ad un bonus per l'edilizia, deve necessariamente rispettare regole e requisiti dettati dalle norme sul bonus, e specificati dall'Agenzia delle Entrate. In molti casi vi è anche l'obbligo di produrre una asseverazione, ovvero una certificazione aggiuntiva che riguarda i lavori svolti.

Come visto prima, se la cessione del credito avviene rispettando queste norme, la responsabilità fiscale in solido scatta solamente nel caso di colpa grave. Ovvero sono responsabili sia i soggetti che beneficiano del bonus, sia i soggetti che acquistano il credito.

Tuttavia, come specificano le ultime conferme da una recente circolare della Guardia di Finanza, i controlli, le sanzioni e la richiesta di rimborso del credito possono essere effettuati da parte del fisco anche se ci sono irregolarità a monte, ovvero nella richiesta stessa del bonus, e anche su chi acquista il credito.

Cosa rischia chi acquista il credito

Secondo i recenti chiarimenti quindi, si può dire che a rischiare con il fisco non sono solamente coloro che beneficiano dei bonus, ma anche i soggetti che acquistano il credito (pensiamo a imprese, banche e altri soggetti che possono essere coinvolti).

In breve, chi acquista il credito rischia con il fisco in due casi:

se ha una responsabilità effettiva nell'atto illecito compiuto;





in assenza di requisiti fondamentali come asseverazioni e visti di conformità, se non li ha debitamente controllati prima di accettare di acquisire il credito.

La responsabilità quindi è in solido, non solo in caso di dolo o colpa grave, come si poteva pensare inizialmente, ma anche se mancano delle attestazioni obbligatorie che confermano la sussistenza dei requisiti, in fase di cessione dei crediti edilizi.

E cosa accade per i crediti acquistati o ceduti precedentemente all'introduzione dell'obbligo delle asseverazioni e dei visti di conformità? In questo caso la responsabilità in solido non sussiste se i documenti sono stati prodotti in un momento successivo. Se la documentazione è stata acquisita, la responsabilità in solido si ha solo per dolo o colpa grave.

Come è facile intuire, non è prevista alcuna responsabilità in solido con la cessione dei crediti edilizi nel caso di edilizia libera, perché questi interventi non prevedono asseverazioni o visti di conformità.