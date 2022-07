Nel nostro Paese stiamo vivendo una situazione piuttosto critica per quanto riguarda la gestione della cessione del credito. Nelle ultime settimane in quasi tutte le banche italiane non viene più accettata e il sistema che si era creato rischia di collassare da un momento all'altro, a discapito di tutte le aziende edili che annunciano un possibile default imminente.

Ci sono però ancora alcune banche che stanno continuando ad accettare la cessione del credito nello specifico per tutti i bonus edilizi ancora attivi, come il superbonus 110%.

Tra queste troviamo proprio Poste Italiane, che ha deciso di rimanere attiva e di continuare ad accettare le richieste relative ai bonus edilizi.

I servizi che vengono ancora offerti sono sicuramente vantaggiosi, anche se essendo una delle poche opzioni disponibili sicuramente va valutata con giudizio. Nel corso dell’articolo affronteremo nel dettaglio come funziona l'offerta e quali sono i vantaggi di affidarsi a quest’istituto per procedere con le pratiche relative ai bonus edilizi.

Cos’è la cessione del credito per i bonus edilizi

Prima di affrontare nel dettaglio in che modo funziona la procedura per Poste Italiane, vediamo come prevede in via generale la disciplina italiana. Atualmente lo dà la possibilità ai contribuenti di usufruire della pratica del credito d'imposta rispetto ai lavori di ristrutturazione o edilizi effettuati presso la propria abitazione.

Nello specifico il contribuente va a cedere alla propria banca o assicurazione, chiamata comunemente cessionario, il credito ceduto che può essere fornito in parte o nella sua totalità.

A questo punto sarà la banca a corrispondere la cifra richiesta, alla quale viene sottratta una somma preliminare stabilita all'interno del contratto, questa corrisponde alla percentuale che viene trattenuta dall'istituto di credito. Il titolare del credito emesso potrà decidere come usufruire di questa cifra, per esempio richiederlo per effettuare una detrazione IRPEF, oppure cederlo a sua volta a un terzo soggetto.

Il vantaggio che ottiene il contribuente è proprio quello di avere a disposizione una cifra da poter inserire immediatamente in detrazione fiscale.

Come funziona la procedura con Poste Italiane e tempi

Chi desidera rivolgersi a Poste Italiane deve come prima cosa aprire un conto corrente presso l’istituto.

Il conto corrente che bisogna possedere, o nel caso aprire, deve essere intestato o eventualmente cointestato alla persona che vorrà usufruire della detrazione fiscale in seguito.

Il costo del conto corrente può variare da un minimo di 3 € fino a un massimo di 6 € al mese.

Per aprire un conto corrente presso l'istituto postale basterà essere in possesso di:

un documento d'identità valido;

della propria tessera sanitaria;

nel momento in cui apriremo il conto verrà contestualmente aperto anche il servizio d'Internet banking.

Al momento dell'apertura del conto verrà fornito un user ID e una password per poter accedere a tutti i servizi, contestualmente verrà fornito anche un bancomat, denominato Bancoposta.

Per poter usufruire di tutti i servizi, bisognerà essere in possesso anche del proprio SPID, che può essere attivato assieme al conto.

Le trattenute previste

Poste Italiane tra tutti gli istituti di credito che mettono a disposizione la possibilità di richiedere ancora le agevolazioni è sicuramente uno dei più convenienti.

Sappiamo che la percentuale varia a seconda della tipologia di credito d'imposta, all'oggetto della cessione e alla durata dello stesso.

Il cliente avrà la possibilità di verificare nel momento in cui si stipula il contratto il valore corrispettivo del proprio credito d'imposta e decidere se accettarlo o meno.

L'importo che viene dato in merito alla cessione del credito può essere fornito rispettivamente in 4, 5 o 10 anni, e sarà suddiviso nel seguente modo:

se facciamo riferimento ai crediti relativi al superbonus del 110 con un recupero in quattro anni, il valore nominale offerto sarà pari al 90,91% dell'importo maturato;

se facciamo riferimento ai crediti relativi al superbonus del 110 con un recupero in cinque anni, il valore nominale sarà pari al 89,5% dell'importo maturato;

se facciamo riferimento ai crediti relativi al superbonus del 110 con un recupero in dieci anni, il valore nominale sarà pari al 80% dell'importo maturato.

I tempi della procedura

Effettuare la gestione del credito con Poste Italiane ha anche il vantaggio di essere una procedura estremamente rapida e totalmente digitale.

Per poter richiedere la cessione del credito relativa ai bonus edilizi, in particolare al superbonus 110, bisogna richiedere l'attivazione direttamente sul portale di Poste Italiane.

Bisognerà accedere al sito nella sezione relativa ai servizi online, cliccare poi su "richiedi cessione del credito", autenticarsi con le proprie credenziali, e iniziare la procedura.

All'interno delle varie schermate vi verranno richiesti i dati anagrafici del contribuente, la tipologia di credito a seconda della tipologia d'intervento effettuato e infine se questo è la prima cessione che viene richiesta.

Alla fine della procedura verrà indicato anche quale sarà la cifra rispettiva alla cessione richiesta che vi verrà fornita oltre ai vari termini e condizioni previsti.

Una volta completata la procedura ci sono 5 giorni di tempo per poter effettuare la comunicazione sul nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate.

I vantaggi du rivolgersi a Poste Italiane

I principali vantaggi di effettuare la cessione del credito d'imposta con Poste Italiane sono tre:

il vantaggio economico, in quanto è sicuramente una delle migliori sul mercato e anche una delle più convenienti;

la semplicità nella procedura; abbiamo visto come la procedura per accedervi sia estremamente rapida è comprensibile da parte di tutti i cittadini;