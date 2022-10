L'ultima scadenza per la presentazione della cessione del credito si avvicina, dopo di che potrebbero scattare numerose sanzioni! Scopri come procedere leggendo l'articolo seguente.

È sempre più vicina una scadenza molto importante per tutti coloro che hanno deciso di beneficiare del suberbonus 110%.

Stiamo parlando di tutti i soggetti titolari di partita iva e soggetti IRES che hanno scelto le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura per le proprie spese.

Per tutti questi soggetti vi è ancora tempo fino al 15 ottobre 2022 per inoltrare la comunicazione rispetto alla scelta delle opzioni alternative alle detrazioni.

Vediamo assieme nel corso dell’articolo quali sono tutte le specifiche relative a questa scadenza, e soprattutto le caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Termine e scadenza per la cessione del credito

Siamo al corrente che in tema di bonus edilizi ma soprattutto di superbonus 110% ci sono stati molti cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la concessione o meno del credito d’imposta.

Uno dei cambiamenti più recenti riguarda la proroga che è stata attivata per tutti coloro che hanno delle rate spese nel 2021 oppure non ancora fruite del 2020.

A questi soggetti è stato concesso un ulteriore scadenza per poter comunicare la propria scelta rispetto a quale opzione alternativa alle detrazioni da utilizzare.

Il decreto legge che regola questi cambiamenti è il decreto-legge n° 4 promulgato il 27 gennaio 2022.

All’interno di uno degli articoli del decreto è stato sancito che il limite massimo per poter inoltrare questi dati coincideva con la data del 29 aprile 2022.

Di conseguenza perché parliamo ancora di queste scadenze? Perché è stato stabilito un ulteriore limite solo per alcune particolari categorie di utenti.

I soggetti che devono rispettare la nuova scadenza

L’ulteriore proroga che è stata stabilita rispetto al decreto-legge n° 4 riguarda tutti i possessori di partita iva ed i soggetti passivi IRES, i quali nella fattispecie possono presentare la propria dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre.

Per tutti questi soggetti è stata quindi istituita una nuova scadenza che coincide con il 15 ottobre 2022, per l’inoltro della comunicazione ad Agenzia delle Entrate, rispetto allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

La comunicazione è resa obbligatoria per tutti coloro che vogliono usufruire delle agevolazioni previste per il superbonus 110% ed anche per gli altri bonus edilizi o bonus casa.

Per avere maggiori informazioni rispetto alle nuove regole sancite per il superbonus 110% leggi anche: Superbonus 110%, novità Agenzia delle Entrate: cessione crediti al via ma con nuove regole.

Come si procede per la trasmissione

Per poter inoltrare le varie comunicazioni rispettando le tempistiche imposte, bisognerà indicare nel documento l’importo totale spese ed anche il relativo sconto in fattura.

Questa comunicazione va inoltrata direttamente ad Agenzia delle Entrate; l’invio può essere effettuato direttamente sul sito dell’agenzia con modalità telematica, oppure anche presso i canali del Fisco.

L’unica modalità prevista per effettuare questa comunicazione è la modalità telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile visionare e scaricare il modello, assieme alle specifiche sulla sua compilazione.

Se vuoi avere maggiori specifiche rispetto all’inoltro del modulo della cessione del credito leggi anche: Agenzia delle Entrate: nuovo portale per la cessione crediti.

Le differenze tra le varie categorie

Per poter inviare queste comunicazioni i soggetti che appartengono alle suddette categorie dovranno inviare i dati relativi al 2021:

per tutte le pratiche dove non è richiesto il visto di conformità, potrà essere inoltrata la comunicazione da parte del beneficiario oppure da un intermediario;

per tutte le pratiche dove è obbligatorio il visto di conformità, dovrà inoltrare esclusivamente chi rilascia il suddetto visto.

La classificazione appena effettuata riguarda tutti coloro che hanno eseguito dei lavori sulla propria unità immobiliare.

se parliamo invece delle spese condominiali per il 2021 le comunicazione andranno inviate:

per conto dell’amministratore condominiale;

dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità all’amministrazione se parliamo di pratiche dove il visto era obbligatorio.

Parlando invece delle rate arretrate del 2020, facciamo riferimento solo ed esclusivamente agli interventi che sono stati effettuati sulle parti comuni degli edifici, in questi casi le comunicazioni andranno inoltrate:

dai condomini singolarmente;

dal soggetto che ha inviato il visto di conformità dove richiesto.

Quanto costa il ritardo rispetto alla scadenza

Una domanda che sorge spontanea è, cosa succede se non dovessimo inoltrare la comunicazione entro la scadenza?

Nella maggior parte dei casi significherebbe che non vi è più la possibilità di poter introdurre la cessione del credito o lo sconto in fattura per i lavori svolti.

Per alcuni soggetti è però possibile ricorrere ad una soluzione, infatti per tutti coloro che si avvaleranno della remissione in bonis, è possibile consegnare anche oltre la scadenza.

Con la remissione in bonis è possibile pagare oltre la scadenza purchè:

si presentino tutti i requisiti richiesti dalle norme;

si presenti la comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi;