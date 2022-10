Nuova circolare da parte di Agenzia delle Entrate che chiarisce quali sono i casi di controllo delle pratiche e quando si rischia l'accertamento. Ecco cosa bisogna sapere per non rischiare il blocco della cessione del credito.

A distanza di un anno dall'ultimo decreto anti frode che stabiliva le restrizioni in materia di superbonus 110% e cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate pubblica una nuova circolare nella quale vengono approfonditi tutti i casi in cui possono scattare i controlli fiscali che potrebbero bloccare successivamente le pratiche delle cessioni.

Un documento utile per semplificare la procedura di cessione quando tutto è in regola, e per chiarire quali sono gli aspetti sui quali è bene concentrarsi per evitare il blocco. Vediamo quindi a cosa prestare attenzione per evitare la procedura di accertamento e quali sono eventualmente le azioni da intraprendere in caso di errore nella documentazione già presentata.

Cessione credito superbonus: quando scattano i controlli fiscali

Il giorno 6 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33/E in merito ai rischi legati alle frodi sulle cessioni dei crediti per il superbonus 110%. In particolare si chiariscono quali sono i maggiori rischi di accertamento e le responsabilità legate agli acquirenti del credito in caso di frode.

Gli indici di diligenza legati soprattutto agli istituti finanziari che acquisiscono dai privati il credito di imposta hanno la funzione di incentivare lo sblocco delle pratiche, ma anche quelle di imporre maggiori responsabilità e quindi rischi di controlli e sanzioni ai soggetti che hanno concluso la pratica senza possedere completamente tutti i requisiti.

In pratica si sollevano da molti rischi di accertamenti legali sia i fornitori che le ditte che hanno effettuato i lavori, quindi i cessionari, oltre che le banche che successivamente acquistano i crediti. Restano quindi le ipotesi di concorso di colpa per cessionari e fornitori solo in caso di dolo grave o frode accertata.

Tra le principali discordanze nelle documentazioni che potranno far avviare l'accertamento fiscale ci sono:

La mancata esecuzione dei lavori in progetto approvato;

in progetto approvato; Una discordanza tra il totale del credito ceduto ed il valore dichiarato degli immobili oggetto di ristrutturazione; per questo verranno consultate le mappe catastali che indicano tipologia ed ubicazione del fabbricato;

oggetto di ristrutturazione; per questo verranno consultate le mappe catastali che indicano tipologia ed ubicazione del fabbricato; Condizioni economiche applicate dalle banche che acquistano il credito poco trasparenti o non conformi alle normative;

che acquistano il credito poco trasparenti o non conformi alle normative; Profilo finanziario e reddituale del soggetto richiedente non coerente;

e reddituale del soggetto richiedente non coerente; Documenti presentati ai fini dell'approvazione non sufficienti che presentano errori contraddittori rispetto a quanto riscontrato.

Cessione crediti: le regole di responsabilità per i cessionari e fornitori

Vediamo invece quali sono i casi in cui, anche i soggetti detti cessionari e fornitori, come ad esempio le ditte che effettuano gli interventi in materia di superbonus e gli istituti di credito che acquisiscono il credito di imposta possono risultare in concorso di responsabilità quando viene accertata una frode.

La responsabilità in solido può essere accertata quando:

Il credito risulta inesistenze e si accerta la consapevolezza del cessionario che ne autorizza la compensazione. In questo caso scatta il "dolo" .

e si accerta la consapevolezza del cessionario che ne autorizza la compensazione. In questo caso . Se manca l'asseverazione obbligatoria, o risultano incomplete o omesse le documentazioni presentate ai fini delle pratiche. In questo caso scatta la responsabilità di "colpa grave".

Preventivamente agli accertamenti in materia di responsabilità solidale, l'Agenzia delle Entrate controllerà la presenza di tutte le attestazioni obbligatorie e specialmente quelle che riguardano le asseverazioni ed i visti di conformità sui lavori.

Restano sempre valide le regole sui controlli preventivi relativi ai cessionari, qualora sussistano sospetti in merito a: illecita provenienza dei capitali con i quali vengono pagati i prezzi dei crediti. Esercizio abusivo di attività finanziarie, se chi acquista il credito di imposta non gode delle autorizzazioni previste dalla legge o non fa parte dei soggetti accreditati per contratti su acquisti plurimi.

Cessione credito: come correggere errori nella documentazione

Nella stessa recente circolare si chiariscono anche gli aspetti fiscali legati ad eventuali correzioni nel caso il committente si accorga di aver sbagliato qualche dato presente nella documentazione obbligatoria.

Vengono concessi anche limiti di tempo più ampi per le rettifiche delle comunicazioni grazie alla procedura particolare del ravvedimento operoso detta "remissione in bonis". Per evitare che banali errori di forma o brevi ritardi possano precludere ai soggetti l'approvazione della pratica, si può scegliere di comunicare la volontà di sanare o correggere la comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate.

Per fare questo occorrerà pagare una sanzione di 250 euro e rispettare il termine ultimo del 30 novembre 2022, data che coincide con la chiusura della possibilità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Mentre se gli errori riguardano alcuni elementi ritenuti essenziali nell'indiividuazione del credito ceduto, si dovrà inviare la comunicazione sostitutiva, entro cinque giorni dalla data di invio della precedente.

Infine se ci si accorge di aver sbagliato l'inserimento formale di alcuni dati o cifre, come ad esempio quelli catastali inerenti all'immobile oggetto di ristrutturazione, o gli importi, è possibile segnalare una rettifica o correzione tramite posta elettronica certificata nel più breve tempo possibile al fine di evitare discordanze tra i dati in possesso del fisco e quelli dichiarati nelle pratiche.