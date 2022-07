I diritti d'autore nel nostro paese seguono delle regole di tassazione particolari, che li distinguono da tutte le altre forme di reddito.

In generale vengono considerati come redditi di lavoro autonomo, nel momento in cui sono conseguiti dagli autori stessi; mentre sono definiti redditi diversi quando sono stati conseguiti come reddito assimilato a un lavoro da dipendente.

La tassazione che viene effettuata segue delle regole differenti che variano proprio in base al reddito che viene percepito, e come questo è collocato all'interno della legislazione fiscale italiana.

In generale possiamo dire che essi sono corrispondenti alla ritenuta d'acconto, alla quale viene sottratto un 20% sull'imponibile.

Nel corso dell'articolo vedremo nello specifico quali sono le varie tipologie di cessione, come sono tassati e in che modo possono essere inseriti all'interno della propria dichiarazione dei redditi.

Come vengono tassati i diritti d’autore

Abbiamo anticipato nell'introduzione all'articolo che i diritti d'autore vengono tassati in maniera differente a seconda del proprio reddito.

Nel caso in cui il soggetto possieda un reddito da lavoro autonomo può usufruire dell'abbattimento forfettario; il quale riduce le spese a un 25%, che può essere aumentato fino al 40% se il soggetto in questione ha meno di 35 anni.

Se il soggetto rientra all’interno del regime forfettario potrà usufruire delle scontistiche che appartengono a questo particolare il regime, purché non superi la soglia dei 65.000 € annui di reddito.

Nel caso specifico del regime forfettario il soggetto non dovrà effettuare la ritenuta d'acconto sui compensi ottenuti; il tutto è stato specificato dalla circolare emanata il 12 dicembre 2019, la numero 517, pubblicata direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Esiste la possibilità in cui i diritti vengano percepiti come redditi diversi, in questo caso occorre fare una differenziazione, ovvero:

se questi redditi nella fattispecie sono stati acquisiti attraverso un titolo oneroso possono essere tassati con un abbattimento del 25%;

se i redditi sono stati acquisiti a titolo gratuito verranno invece tassati nella loro totalità.

Parliamo infine della possibilità di averli integrati a un reddito da lavoro dipendente; in questo caso dobbiamo rispettare le regole che corrispondono all'articolo 13 pubblicato dal Tuir.

L'articolo sostiene infatti che la detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno, per esempio se il reddito complessivo non supera gli 8.000 € annui la detrazione non può essere inferiore a 690 €; e così via per tutte le altre fasce di reddito.

Cosa vuol dire cedere i propri diritti

Letteralmente cedere i propri diritti d'autore significa cedere d’utilizzo, il diritto da parte dell'ideatore dell'opera, a soggetti terzi, in cambio di un compenso in denaro.

Questa definizione risulta essere però un po’ incompleta, in quanto essa è fondamentale anche per rivendicare la paternità dei diritti stessi e dell'opera sulla quale vengono imposti.

La cessione consente infatti la possibilità di utilizzare o cedere le proprie opere in modalità esclusiva, avendo la piena autonomia decisionale rispetto a quello che si vuole fare o meno sull'opera stessa.

Allo stesso modo l'autore può anche decidere se rinnegare eventuali modifiche fatte da altri e può scegliere come gestire l'accessione dei diritti di utilizzo.

Infine, il proprietario è l'unico che può ricevere denaro a seguito della cessione degli stessi.

Come si compila la dichiarazione dei redditi e come vanno indicati

All'interno della propria dichiarazione dei redditi vanno indicati tutti i redditi ottenuti all'interno dell'anno, vale lo stesso anche per i diritti d'autore.

La differenza sta nella tipologia di diritto che viene ceduto, esiste infatti una classificazione:

se questi sono percepiti dall'autore nonché inventore degli stessi, vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi all'interno del quadro D3 con il rispettivo codice 1;

se questi sono percepiti dall'autore nonché inventore degli stessi, ed esso possiede una partita IVA forfettaria, andranno inseriti all'interno del quadro LM che fa riferimento all’imposta sostitutiva;

se questi sono percepiti da altri e non dall’ideatore, andranno indicati nel rigo RL13, e saranno soggetti alla detrazione del 25%.

Che succede se la cessione avviene da parte di un soggetto estero

Anche i soggetti non residenti in Italia possono richiedere la cessione dei diritti nel nostro Paese, ed esattamente come per i soggetti residenti in Italia dovranno pagare le tasse nel nostro paese.

La ritenuta d'acconto che viene applicata ai soggetti esteri è leggermente differente rispetto a quella applicata ai soggetti residenti, che corrisponde al 20%.

Per quanto riguarda i soggetti esteri la ritenuta d'acconto sale al 30%, nel momento in cui il soggetto ottiene dei proventi rispetto alla cessione.

La restante dichiarazione e tassazione per i soggetti esseri procede allo stesso modo, e dipende dal tipo di reddito che possiede il soggetto, esattamente come funziona per i soggetti residenti in Italia.

In che modo funziona il limite 5000

Sappiamo che per legge tutte le prestazioni occasionali sono vincolate dalla soglia dei 5.000 € annui; una volta superata questa soglia non si può più rientrare nelle agevolazioni del 20% che vengono effettuate per le prestazioni occasionali.

La cessione dei diritti d'autore nonostante presenti molte similitudini con la modalità di prestazione occasionale, non è soggetta alla soglia dei 5.000 € annui.

Questo significa che l'autore in questione può percepire tanti redditi quante sono le opere che riesce a produrre all'interno dell'anno, senza alcun limite.

Un altro vantaggio che spetta a coloro che usufruiscono della cessione è quella di non avere alcun tipo di applicazione dell'imposta IVA sui propri redditi.