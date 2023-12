Cessione del quinto per dipendenti pubblici: pro e contro

La cessione del quinto è una forma di prestito personale che fu introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la Legge 180/50. È un prodotto interessante da un punto di vista tecnico perché ha diverse caratteristiche che lo differenziano da altri tipi di finanziamento destinati alle persone fisiche.

Una di esse sta nel fatto che può essere concesso soltanto a due categorie di soggetti: pensionati e dipendenti; nel primo caso si ha la cessione del quinto della pensione, mentre nel secondo caso si parla di cessione del quinto dello stipendio; quest’ultima forma riguarda sia i dipendenti privati che pubblici. Di seguito saranno fornite indicazioni relativamente alla cessione del quinto per dipendenti pubblici illustrandone principali pro e contro.

Cosa significa “cessione del quinto”?

Si parla di cessione del quinto per fare riferimento a un “paletto” relativo alla modalità di rimborso; le rate mensili con cui viene ripagato il finanziamento, infatti, non possono superare il 20%, cioè un quinto, dell’importo netto mensile dello stipendio.

Altra peculiarità è che non è il debitore che mensilmente addebita la rata sul proprio conto corrente; il rimborso avviene infatti tramite una trattenuta che il datore di lavoro (in questo caso la Pubblica Amministrazione) opera sullo stipendio del dipendente. Questi si vedrà quindi accreditato uno stipendio decurtato dell’importo da pagare. Questa procedura tra l’altro evita ritardi o dimenticanze nel pagamento.

Quali sono i pro della cessione del quinto per dipendenti pubblici?

Uno dei principali pro è che si tratta di un prestito generalmente più conveniente rispetto ad altri; questo perché esistono convenzioni fra istituti finanziari e Pubblica Amministrazione che prevedono condizioni agevolate.

La gestione del finanziamento può essere effettuata tramite NoiPA, la piattaforma dei lavoratori del pubblico impiego. Tramite NoiPA è possibile anche effettuare simulazioni del prestito, cosa che consente di fare scelte consapevoli.

Altro punto a favore sta nel fatto che la rata da rimborsare non può superare un certo limite e ciò rende sostenibile il rimborso.

Altro pro è la facilità nell’ottenimento del prestito; gli istituti finanziari sono tendenzialmente più portati ad accettare questa tipologia di finanziamento perché il rischio di insolvenza è praticamente inesistente; sono infatti previste garanzie obbligatorie, in particolare il vincolo sul Trattamento di Fine Rapporto, una polizza per il rischio vita e una per la copertura di rischio impiego. Questa stipula obbligatoria rappresenta però al tempo stesso anche un limite e comporta alcune spese.

Da sottolineare anche il fatto che la cessione del quinto è un prestito a tasso fisso; ciò significa che quest’ultimo resterà invariato anche se il costo del denaro aumenta; la rata sarà quindi costante e ciò permette una più precisa pianificazione finanziaria. Inoltre la durata del finanziamento può arrivare ai 10 anni, consentendo un rimborso agevole anche per cifre elevate (il massimo importo concedibile è di 75.000 euro).

Quali sono i contro?

Per quanto concerne i contro, il principale è il fatto di non poter richiedere anticipi sul TFR perché su questo grava un vincolo di garanzia.

L’altro svantaggio è costituito dal fatto che l’importo massimo concedibile (che nell’ipotesi migliore può arrivare a 75.000 euro) è condizionato dagli anni di anzianità di servizio, dal TFR maturato e dalla retribuzione. Un conto è infatti essere un dipendente con una notevole anzianità di servizio e quindi con un TFR più alto che può fungere da garanzia, un conto è invece avere pochi anni di servizio alle spalle; in questo caso si hanno infatti minori garanzie da offrire.