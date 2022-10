La tassa di successione si deve pagare nel caso in cui si riceve una eredità: in Italia è obbligatorio dichiarare ciò che si eredita, e pagare una imposta allo stato. Ecco cosa si rischia con il fisco a non pagare questa tassa correttamente.

La tassa di successione è una particolare imposta prevista in Italia che si deve versare al fisco, ogni qual volta si riceva una eredità. Il pagamento di una certa cifra collegata all'eredità ricevuta, in Italia è obbligatorio, come è indispensabile anche presentare una opportuna dichiarazione di successione.

Non tutti sanno che quando avviene un passaggio di beni da una persona defunta ad uno o più eredi, ci sono dei precisi termini stabiliti dalla legge per poter effettuare il versamento. La tassa viene calcolata sui beni effettivamente ricevuti, per cui può variare in base alla successione.

Non pagare questa tassa, oppure versarla in ritardo, può comportare alcuni rischi, soprattutto perché, trattandosi di una imposta obbligatoria, lo stato può intervenire applicando delle sanzioni in denaro non indifferenti. Vediamo in questo articolo come funziona questo pagamento, quali sono i termini entro cui va effettuato, e cosa si rischia a non pagare quanto dovuto al fisco.

Tassa di successione: le scadenze da rispettare

Prima di vedere quali sono le conseguenze per chi non paga, vediamo quali sono le scadenze da rispettare, e chi sono i soggetti che secondo la legge italiana devono provvedere al versamento corretto della tassa di successione. Questa imposta si paga successivamente alla presentazione obbligatoria della dichiarazione di successione.

Si tratta di una comunicazione che gli eredi devono necessariamente presentare nel caso in cui ricevono beni o denaro in eredità. Sono coinvolti in questo obbligo:

coloro che sono chiamati all'eredità, oppure i loro rappresentanti legali o legatari;





coloro che sono immessi al possesso temporaneo di tali beni;





gli amministratori dell'eredità;





gli esecutori t3estamentari dell'eredità.

Questi soggetti, che ricevono una eredità da una persona defunta, devono prontamente procedere con la dichiarazione di successione. In questo caso la scadenza prevede che la comunicazione venga effettuata entro 12 mesi dal decesso. Da questa comunicazione, il fisco procede con un avviso di pagamento della tassa di successione.

Per non rischiare sanzioni, è necessario che i soggetti coinvolti, visti prima, procedano a pagare almeno il 20% della tassa di successione entro 60 giorni da quando ricevono l'avviso di pagamento. Superata questa soglia, si rischia di ricevere una multa per mancato pagamento o per il ritardo.

La cifra che rimane, ovvero l'80% della tassa, si può poi pagare successivamente in 8 rate, da versare trimestralmente. Per non rischiare sanzioni quindi è particolarmente importante ricordare la scadenza iniziale, ovvero il versamento del 20% della somma totale.

Cosa succede se non si paga la tassa di successione

Per pagare la tassa di successione, dal momento del decesso della persona da cui si ereditano i beni, viene messo a disposizione un arco di tempo piuttosto lungo. Si hanno infatti 12 mesi iniziali per procedere con la dichiarazione, e il pagamento della somma totale si può saldare a rate trimestrali.

Per chi riceve una eredità molto ricca, e il cui pagamento della tassa supera i 20.000 euro, è possibile ottenere una rateizzazione maggiore, ovvero in 12 rate. Le scadenze sono decisamente dilazionate, e il mancato pagamento, o il ritardo nel versamento dell'imposta, prevedono l'applicazione di diverse sanzioni.

Tieni in considerazione che il mancato versamento della tassa di successione comporta una multa del 30% rispetto all'importo complessivo della tassa. Questa multa scende nel caso in cui provvedi, successivamente all'atto di notifica da parte del fisco, al pagamento entro 30 giorni. In questo caso si applica solamente una sanzione con percentuale del 15%.

In Italia quando non viene pagata correttamente una tassa, il fisco invia a casa la richiesta di saldo creando una cartella esattoriale. Anche la tassa di successione rientra tra queste imposte, per cui chi non la paga riceverà una richiesta di saldo al pari di quelle per mancato pagamento dell'IMU, della Tari o di altre tasse.

Cosa si rischia a non pagare la tassa di successione

Oltre alle sanzioni, non pagare la tassa di successione può portare anche a diverse conseguenze aggiuntive. Se per esempio non si paga correttamente una delle rate previste, oltre a dover pagare una multa del 30% sull'importo, potrai trovarti a perdere la possibilità di rateizzare il pagamento.

Nel peggiore dei casi quindi, oltre a ricevere una cartella esattoriale, puoi trovarti nella situazione di dover pagare tutto in un'unica volta. Per cifre elevate questa eventualità è a dir poco svantaggiosa. Inoltre, le sanzioni aumentano in base al ritardo nel pagamento, per cui si aggiunge il 4,5% in più per ogni sei mesi di ritardo.

Trattandosi di una cartella esattoriale, il fisco, ovvero l'Agenzia delle Entrate, può provvedere anche, in un momento successivo, a procedere con particolari azioni ulteriori, come il pignoramento dei beni posseduti, oppure con fermi amministrativi. Non pagare la tassa di successione nonostante le richieste del fisco espone quindi a numerosi rischi.

Per questo motivo è utile tenere bene a mente le scadenze viste prima, facendosi anche affiancare da un professionista se è necessario, per provvedere correttamente al versamento di quanto dovuto.