Cosa succede se si effettuano pagamenti superiori a 5.000 euro in contanti. I limiti

Cosa succede per quei cittadini che decidono di effettuare pagamenti in contanti superiori a 5.000 euro? Ecco i limiti e le sanzioni previste.

Come molti già sanno, a partire dal primo gennaio del 2016 sono aumentati i limiti legati all’utilizzo dei soldi in contanti. A questo proposito, nel corso degli anni, sono stati cambiati alcuni limiti legati all’uso e ai pagamenti effettuati in contanti.

È importante quindi restare aggiornati in merito alle ultime regole in materia, per evitare di incorrere in pesanti sanzioni amministrative previste per chi supera il limite di utilizzo dei contanti.

Vediamo, dunque, in questo articolo cosa succede per chi effettua dei pagamenti di importo superiore ai 5.000 euro in contanti, quali sono i limiti che sono stati stabiliti dalla legge e in cosa consistono le eventuali sanzioni previste per chi supera i limiti dei pagamenti in contanti.

Pagamenti in contanti: cosa dice la legge

Il primo aspetto che occorre chiarire quando si parla dei pagamenti in contanti riguarda appunto i limiti che sono previsti dalla legge.

A questo proposito, il provvedimento entrato in vigore a seguito della pubblicazione della Legge di stabilità 2016 aveva di fatto previsto un nuovo limite per l’utilizzo del denaro contante, con le nuove norme antiriciclaggio.

In questo senso, il limite all’utilizzo dei contatti era di fatto pari a 3.000 euro per i trasferimento effettuati mediante denaro contante, ma anche libretti di deposito bancario o postale o ancora titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Tuttavia, le cose nell’ultimo anno sono cambiati. Effettivamente, a seguito dell’entrata in vigore della più recente Legge di Bilancio 2023, dal primo gennaio sono stati fissati nuovi limiti per i pagamenti in contanti.

Il Governo italiano aveva dunque previsto un nuovo limite per chi paga in contanti, fissato alla quota di 5.000 euro.

La soglia era stata innalzata, rispetto ai precedenti 1.000 euro, non soltanto per coloro che effettuano pagamenti presso esercizi commerciali, ma anche per le operazioni di scambio di denaro tra parenti.

I limiti per chi paga in contanti

Abbiamo quindi precisato che a partire dal primo gennaio di quest’anno, il precedente limite è stato innalzato a 5.000 euro per chi paga in contanti.

Cosa fare, dunque, per evitare di incorrere in sanzioni per chi paga con 5.000 euro in contanti?

A questo proposito, secondo quanto fissato dall’articolo 1, comma 384 della Legge di Bilancio 2023, è possibile effettuare dei pagamenti in contanti nei confronti di un’altra persona oppure azienda fino a 4.999,99 euro.

Per tutti quei pagamenti superiori ai 5.000 euro, è necessario utilizzare degli strumenti tacciabili, come ad esempio bonifici bancari e carte di credito.

Questo obbligo è previsto non soltanto per i pagamenti da parte di cittadini verso aziende o esercizi commerciali, ma anche tra diverse persone fisiche.

Occorre, tuttavia, precisare che il limite ai pagamenti in contanti non comprende anche limitazioni per il prelevamento o il versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente. Questo perché non si tratta di un trasferimento tra soggetti.

Infine, è importante anche precisare che sono stati fissate alcune eccezioni all’utilizzo dei soldi in contanti.

Tra queste, per i cittadini stranieri che non risiedono in Italia, il limite dei pagamenti in contanti è fissato a 15.000 euro, solo se i pagamenti si riferiscono ad operatori di commercio al minuto o agenzie di viaggio e turismo, e previa comunicazione alle Entrate.

Leggi anche: Tetto contanti, si passa a 5.000€ da gennaio 2023: ufficiale nel dl Aiuti quater.

Che succede se si paga con 5.000 euro in contanti

Abbiamo quindi visto che la Legge di Bilancio 2023 è andata a prevedere specifiche soglie per i pagamenti in contanti.

In molti cittadini si domandano cosa si rischia nei casi in cui non vengano rispettate tali limitazioni.

A questo proposito, occorre precisare che in caso di pagamento in contanti di un importo che risulta essere superiore al limite di 4.999,99 euro, sono state previste delle dure sanzioni.

Innanzitutto, bisogna specificare che le sanzioni partono da un valore minimo di 1.000 euro, a prescindere dall’importo in contanti pagato. Per quanto riguarda le violazioni di importi superiori ai 250mila euro, in questo caso, la sanzione parte da un minimo di 5.000 euro.

Per chi non comunica la violazione, è stata inoltre fissata una sanzione compresa tra i 3.000 euro ed i 15.000 euro.

Cosa fare quindi per non incorrere nelle sanzioni previste?

Semplicemente quando devono essere effettuati dei pagamenti superiori al limite di 5.000 euro, bisogna fare riferimento a metodi di pagamento alternativi, quali bonifico bancario, addebito diretto SEPA, carta di credito oppure carta di debito.

Leggi anche: Pagare in contanti sarà sempre più difficile: ecco perché il limite del 2023 durerà poco