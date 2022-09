Le marche da bollo sono delle piccole tasse che vanno aggiunte alle fatture, sia cartacee che elettroniche, ogni volta che viene superato l'importo di 77,47 euro. Si tratta di un obbligo fiscale che tutti i lavoratori autonomi, professionisti e Partite Iva devono seguire.

Tuttavia, forse non tutti sanno che anche nelle fatture di tipo sanitario vanno applicate le marche da bollo, una volta superata la soglia. Ma non solo, questo obbligo è molto importante anche per i pazienti, che devono presentare le fatture con la dichiarazione dei redditi, per ricevere una qualche agevolazione fiscale dalle spese mediche sostenute durante l'anno.

In particolare, per chi presenta ogni anno la dichiarazione dei redditi da lavoro, è possibile dichiarare tutte le spese sanitarie, sia per visite mediche che per l'acquisto di medicinali, al fine di ottenere uno sgravio fiscale sui costi sostenuti l'anno precedente. Quello che pochi sanno, è che senza le marche da bollo, queste fatture possono risultare non valide.

Marca da bollo e detrazione IRPEF

Per ciò che riguarda la detrazione IRPEF, i cittadini ogni anno possono dichiarare alcuni tipi di spese sostenute durante l'anno, come ad esempio: le spese mediche, quelle veterinarie, i costi per l'affitto o per il mutuo, i costi sostenuti durante l'anno per eventuali sostegni a portatori di handicap, i costi per i figli.

Tra queste spese, quelle sanitarie sono le principali, per cui è possibile presentare il Modello 730, anche in modalità precompilata, e successivamente tutte le fatture che dimostrano i costi sostenuti per le spese viste sopra. Per ciò che riguarda le spese di tipo medico, sono incluse quelle per visite specialistiche, interventi chirurgici, protesi, e medicinali venduti in farmacia. Per questo motivo è molto importante conservare scontrini e fatture a riguardo.

Una volta presentati questi scontrini e tutte le fatture mediche, è possibile infatti per i lavoratori vedere scendere le imposte, ovvero le somme di IRPEF che si pagano ogni anno, tramite datore di lavoro. In alcuni casi è anche possibile ricevere un credito direttamente in busta paga, se si è pagato di più di quanto dovuto.

Cosa c'entrano le marche da bollo delle fatture in questo discorso? Semplice, senza marca da bollo, le fatture mediche potrebbero risultare non valide. In questa situazione è necessario quindi adottare alcune soluzioni per ricevere correttamente le agevolazioni fiscali.

Chi deve applicare la marca da bollo sulle fatture mediche

Come visto fino ad ora, applicare la tassa per il bollo sulle fatture mediche è utile prima di tutto perché si tratta di un obbligo di legge, e poi per poter accedere alle agevolazioni fiscali per le spese mediche. Ma chi è che deve provvedere all'inserimento sulle fatture?

Premesso che ogni marca da bollo si può aggiungere alle fatture cartacee tramite adesivo, e in quelle digitali utilizzando l'apposito software, a dover provvedere ad applicarle sono i seguenti soggetti:

studi medici;





poliambulatori;





professionisti sanitari.

Questo significa che non è il paziente visitato a dover provvedere ad aggiungere questo adesivo, ma il medico che effettua la visita. Non bisogna invece confondersi sul limite di importo per applicarle: si devono obbligatoriamente aggiungere solamente superando i 77,47 euro.

Vediamo ora quali sono i possibili scenari: potresti ritrovarti con alcune fatture relative al pagamento di visite mediche senza marca da bollo. Se l'importo non supera la soglia vista qui, puoi stare tranquillo, perché potrai richiedere le agevolazioni anche se non c'è la marca da bollo.

Se invece la fattura supera questa cifra, e non ci sono marche da bollo, potresti trovarti nella spiacevole situazione di non riuscire a chiedere le agevolazioni. Applicare la marca da bollo senza errori non è sempre scontato, per cui se ti accorgi subito della dimenticanza, puoi chiedere al medico di inserirla.

Chi paga la marca da bollo sulle fatture mediche

Un caso più complesso è quello in cui hai diverse fatture arretrate senza marca da bollo, quando questa invece era obbligatoria. Rimediare in questo caso è più complicato, e potrebbe essere anche dispendioso. Tieni in considerazione che questa piccola imposta equivale a due euro, una cifra limitata che tuttavia se pagata per molte fatture può diventare una somma considerevole.

Se desideri accedere alle agevolazioni fiscali per le fatture mediche, l'unica soluzione è quella di comprare tu le marche da bollo presso una tabaccheria, e applicarle, anche se non sarebbe tuo compito. Normalmente sono i dottori e gli studi medici a dover provvedere a questo pagamento, tuttavia in questo caso potresti non avere alternative, se vuoi ricevere le detrazioni fiscali.

Data l'importanza di questa piccola imposta, è consigliato in ogni caso verificare in precedenza se è presente e se è stata aggiunta correttamente in fattura, nel momento in cui si provvede al suo pagamento. In questo modo è più facile conservare fatture del tutto complete, che non necessitano ulteriormente di aggiungere l'imposta di bollo.

Fai attenzione anche ad un altro fattore: questa imposta è obbligatoria sia sulle fatture cartacee che su quelle emesse in modo elettronico, ovvero tramite appositi software.