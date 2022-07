Il guadagno di un lavoratore parasubordinato (co.co.co.) dipende dal tipo di prestazione lavorativa svolta. Ma come si calcolano le tasse per risalire al netto? Spieghiamo l'operazione da eseguire.

Ci sono alcuni rapporti di lavoro molto particolari, che hanno un misto di caratteristiche tra il lavoro autonomo e dipendente. Questa tipologia è quella chiamata di Collaborazione coordinata e Continuativa (co.co.co.), conosciuto anche con il nome di lavoro parasubordinato.

Ma cosa vuol dire essere un lavoratore parasubordinato? Significa operare autonomamente, ma come un lavoratore subordinato.Il guadagno di un lavoratore parasubordinato, ovviamente, è determinato nel contratto stipulato.

In questo articolo ci interessa capire come si calcolno le tasse e lo stipendio netto. Ma ci occuperemo di un altro aspetto che si dovrebbe conoscere, la tassazione secondo le utlime novità dell'Agenzia delle Entrate.

Co.co.co.: ecco come si calcolano le tasse

Il committente del co.co.co. (Collaborazione coordinata e Continuativa) è tenuto a svolgere il ruolo di sostituto d’imposta verso il lavoratore parasubordinato, così come lo svolge nei confronti dei lavoratori subordinati.

Quali sono le tasse trattenute dal compenso lordo del lavoratore parasubordinato? Il committente trattiene dal lordo l’Irpef e i contributi previdenziali (i co.co.co. devono essere obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata Inps) che sono a carico del co.co.co. Inoltre, dal compenso vengono trattenute anche le addizionali regionali e comunali.

In riferimento all'Irpef, a tutti i compensi, anche per trasferte, vengono applicate le aliquote in base agli scaglioni di reddito.

Ricordiamo, infatti, che i lavoratori parasubordinati, anche se svolgono la prestazione lavorativa in piena autonomia, sono vincolati da un rapporto continuativo con il datore di lavoro.

Quali sono le altre tasse a cui sono soggetti i co.co.co.? Oltre a quelle che abbiamo appena menzionato, non dobbiamo dimenticare i contributi assicurativi Inail.

Se il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoro Collaborazione coordinata e Continuativa può chiedere in forma scritta al nuovo datore di effettuare eventuali conguagli fiscali.

L'operazione da eseguire per calcolare lo stipendio netto

Abbiamo anticipato che il contratto di un co.co.co. si può considerare un ibrido tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo.

Il contratto di lavoro parasubordinato, infatti, è esente da vincoli orari, permettendo al lavoratore di organizzare la propria attività autonomamente, decidendo di utilizzare i propri mezzi oppure quelli eventualmente forniti dal datore di lavoro. Naturalmente, la prestazione lavorativa deve essere resa entro una certa scadenza.

Tuttavia, non trattandosi di una prestazione occasionale, un'altra peculiarità è la continuità lavorativa e, pertanto, sussiste il legame tra le parti (lavoratore-azienda). Questo è uno dei tratti che distinguono questo tipo di collaborazione dalle prestazioni occasionali.

La determinazione della retribuzione netta percepita da un co.co.co. dipende dal tipo di mansioni svolte per il committente. Si può affermare, quindi, che la retribuzione netta non è fissa, ma varia sempre in base alla prestazione effettuata dal lavoratore parasubordinato. Pertanto, quel che possiamo fornire, è una semplice guida al calcolo del netto.

Lo stipendio, chiaramente, varia in base al contratto stipulato, ma, in linea generale, corrisponde al trattamento minimo percepito dai lavoratori dipendenti del settore lavorativo corrispondente.

Ci sono alcuni parametri che bisogna considerare, per calcolare lo stipendio netto e sono i seguenti:

il compenso lordo pattuito, su cui bisogna detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, di cui i 2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore;

le addizionali.

Quale formula si deve utilizzare? Per sapere a quanto ammonta lo stipendio netto, si deve sottrarre dall’importo lordo l’Irpef netta e le addizionali, comunali e regionali.

Come si calcola l’Irpef netta? Dall’imposta lorda si deve sottratte la detrazione da lavoro dipendente e, se spettanti, le detrazioni per i familiari a carico.

Come viene retribuito un co.co.co.

Fiscalmente parlando, i redditi di un lavoratore parasubordinato sono assimilati a quelli di un lavoratore dipendente. Ragion per cui, il datore di lavoro - committente - deve corrispondergli una prospetto paga. Come abbiamo appena spiegato, dal compenso egli trattiene le imposte da versare.

Spiegato il come, rispondiamo a questa domanda: quando viene retribuito? La retribuzione di un co.co.co. viene corrisposta periodicamente; può essere, generalmente, su base mensile, e in forma prestabilita (deve essere indicata per iscritto nel contratto) in base alla prestazione svolta.

Ricordiamo che la prestazione parasubordinato può essere utilizzato esclusivamente dove non è applicabile il Contratto collettivo nazione di lavoro (CCNL).