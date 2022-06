Un codice raccomandata è un dato identificativo riferito ad una raccomandata, ovvero ad una lettera che solitamente viene recapitata per posta al destinatario. La raccomandata è una lettera che può avere valore legale e con valenza ufficiale, per cui se ricevi una di queste comunicazioni, potresti trovarti di fronte ad una multa da pagare, una tassa da versare allo stato o una sanzione fiscale. Ecco come capire, al momento della ricezione della raccomandata, se si tratta di una multa fiscale.

Hai appena ricevuto a casa un avviso di giacenza che fa riferimento ad una lettera raccomandata per posta, e non sai di cosa si tratta. Per poter leggere questa comunicazione devi recarti alle Poste il primo giorno utile, tuttavia questa attesa può provocare non poche preoccupazioni.

Una volta che hai ricevuto questa comunicazione a casa, potresti dover aspettare ore, o perfino giorni, per poterla ritirare alle Poste. Come spiega Infonotizianews.it, un avviso di giacenza non è la raccomandata stessa, e non contiene quindi tutte le informazioni:

"L’avviso di giacenza è uno scontrino bianco che riporta un codice raccomandata e la richiesta di ritiro della lettera o del plico depositata in posta."

Per poter conoscere il contenuto di questo messaggio, è necessario adoperarsi per andare alle Poste, a ritirare la raccomandata. Tuttavia è possibile, con qualche accorgimento, conoscere in anticipo l'argomento di cui tratta questa comunicazione, per diminuire almeno inizialmente la preoccupazione che può sorgere dall'incognita di una comunicazione ufficiale.

Una raccomandata può contenere diverse tipologie di messaggi: una carta di credito o bancomat inviata tramite posta, un sollecito di pagamento per le utenze domestiche, una comunicazione da parte di una azienda, ma anche una sanzione e una multa fiscale inviata dall'Agenzia delle Entrate.

Il codice raccomandata è l'informazione più utile se si vuole conoscere il contenuto della lettera prima di poter recarsi alle Poste a ritirare il messaggio. Vediamo in questo articolo quali sono i principali codici raccomandata, e quando determinano una multa di tipo fiscale.

Cos'è il codice raccomandata

Il codice raccomandata è un numero identificativo posto sull'avviso di giacenza, che può fare riferimento alle diverse tipologie di comunicazioni previste. Va tenuto in considerazione che oltre ad avere un codice diverso, tale comunicazione può anche presentarsi con un colore diverso.

Quando il postino non trova in casa il destinatario a cui consegnare la raccomandata, solitamente lascia un avviso di giacenza con la richiesta di ritirare la comunicazione il giorno dopo, o durante i giorni successivi. Puoi benissimo immaginare quali preoccupazioni può far sorgere tale attesa.

Ed è a questo punto che interviene il codice raccomandata: si tratta di un numero posto sull'avviso di giacenza che rappresenta la tipologie di comunicazione. Il numero identificativo va ad indicare con precisione qual è il contenuto della comunicazione.

Conoscendo i codici raccomandata, puoi quindi sapere con facilità se ti trovi di fronte ad una multa fiscale, una sanzione da pagare, un sollecito di pagamento, oppure un altro tipo di comunicazione. Le cifre iniziali di questo codice rappresentano le principali informazioni da conoscere sulla tipologia di raccomandata ricevuta.

Tieni presente che queste comunicazioni possono arrivare da mittenti diversi: possono essere le banche, l'Agenzia delle Entrate e gli organi di riscossione, aziende private, avvocati, enti che si occupano del bollo auto. Vediamo quali sono i principali codici da tenere a mente, e come individuare una multa fiscale.

Colore e codice raccomandata

Una prima distinzione per capire qual è la comunicazione contenuta nella raccomandata è il colore: non tutte le comunicazioni e gli avvisi di giacenza hanno lo stesso colore. Si distinguono infatti:

Avvisi di colore verde : qui si possono trovare gli atti giudiziari, e in questo caso si può anche incorrere in multe e sanzioni di diverso tipo;





: qui si possono trovare gli atti giudiziari, e in questo caso si può anche incorrere in multe e sanzioni di diverso tipo; Avvisi di colore bianco: in questo caso rientrano tutte le comunicazioni di altro tipo, come avvisi di pagamento, lettere e contestazioni.

Una prima scrematura quindi la si può fare da subito capendo qual è il colore del messaggio. Per quanto riguarda invece il codice raccomandata, tutti i codici sono diversi, per cui non è possibile individuare due raccomandate con la stessa sigla. Tuttavia si possono fare alcune scremature leggendo le prime due cifre del codice.

Le raccomandate poi, non sono tutte dello stesso tipo. Esistono raccomandate veloci, individuate dal codice "05" che arrivano a destinazione dopo un giorno solo dalla spedizione. E poi esistono raccomandate semplici, con gli altri codici, che necessitano di più giorni per essere recapitate.

Per sapere se ci si trova di fronte ad una comunicazione relativa ad una multa fiscale, è utile conoscere i codici corrispondenti, leggendo le prime cifre del codice raccomandata complessivo.

Codice raccomandata 573 e multe fiscali

Quando si parla di multe fiscali e richieste di pagamento da parte del fisco, si fa riferimento al codice raccomandata 573, che indica generalmente un avviso inviato dagli enti preposti, come l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se il codice presente sull'avviso di giacenza inizia con queste tre cifre, vuol dire che ti è stato notificato un mancato pagamento di imposte, oppure qualcosa che riguarda il fisco o i versamenti INPS. In particolare infatti questo codice si riferisce agli adempimenti fiscali, e la raccomandata può contenere:

Sollecito di pagamento di multe non pagate;





Un atto giudiziario avviato dall'Agenzia delle Entrate;





Un avviso di regolarizzazione di un debito verso il fisco;





La richiesta di pagamento di una somma arretrata all'INPS.

Questo tipo di comunicazione è anche chiamata come "raccomandata messo", perché deve essere notificata direttamente al mittente, in alternativa viene depositata al Comune, e il cittadino dovrà poi richiederne la visione. Per poter ritirare questo tipo di comunicazione è necessario recarsi quindi alle Poste Italiane con l'avviso di giacenza e un documento identificativo.

Nel caso in cui viene ritirata in tempi veloci, solitamente viene richiesto un qualche tipo di pagamento (come quello di una multa fiscale), tuttavia se questa raccomandata non viene ritirata, la multa potrebbe aumentare con il passare del tempo, per cui è consigliato saldare subito tutti i debiti. Oltre a questo codice, per queste comunicazioni potrebbe anche essere utilizzato il "649".

Codice raccomandata 152 e 153

Se ti viene consegnato a casa un avviso di giacenza che riporta un codice raccomandata con cifra iniziale 152, o 153, si tratta di una comunicazione semplice. Solitamente questo tipo di comunicazioni non riguardano pagamenti da effettuare o multe, per cui si può stare abbastanza tranquilli. Il contenuto delle raccomandate con questo codice può essere:

Una convocazione di tipo condominiale;





Una comunicazione proveniente dal datore di lavoro, ad esclusione del licenziamento;





Lettera di un avvocato;





Avviso di pagamento di una fattura emessa da un privato;





Una comunicazione da parte di una compagnia assicurativa;





Un sollecito di pagamento, che può riguardare una bolletta delle utenze domestiche.

Solitamente questo genere di comunicazione genera meno preoccupazioni rispetto alle altre, perchè contiene messaggi neutri o comunicazioni generiche. In ogni caso per poter ritirare questa raccomandata è necessario, come visto prima, recarsi alle Poste nell'orario di apertura, presentando l'avviso di giacenza e un documento di identità.

Codice raccomandata 616: le automobili

Un altro codice in cui ci si può imbattere è quello che inizia con le cifre "616". In questo caso si tratta di comunicazioni che sono inerenti l'automobile, un veicolo posseduto o una moto. Anche se questo codice desta meno preoccupazione rispetto a quello collegato ad una multa fiscale, comunque potrebbe avere a che fare con il fisco.

Infatti questo codice potrebbe fare riferimento al mancato pagamento del bollo auto, che è una vera e propria tassa, per cui è presente un obbligo fiscale. Anche in questo caso quindi si potrebbe essere davanti ad una multa fiscale, anche se di diverso tipo rispetto a quelle viste prima.

Se ti imbatti in questo codice, la prima cosa da fare è verificare di aver versato correttamente il bollo auto, obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli, che siano auto, modo o scooter. Il principale argomento trattato dalle comunicazioni con questo codice raccomandata sono proprio le auto e i veicoli in generale, tuttavia ci possono anche essere delle eccezioni.

Se la comunicazione non ha nulla a che vedere con il bollo auto, perché è stato correttamente pagato entro i termini previsti, si può anche trattare di una lettera inviata da una assicurazione o dalle Poste Italiane. Questo codice infatti viene utilizzato anche per indicare informazioni e aggiornamenti da parte delle assicurazioni, che hanno per esempio aggiornato i termini e le condizioni, oppure comunicazioni di natura postale.

Tra queste rientrano per esempio le comunicazioni che riguardano le carte di pagamento Postepay, o carte collegate ad un conto postale. Potrebbe in ultimo caso trattarsi anche di una comunicazione su fondi pensionistici integrativi, oppure di un sollecito di pagamento di una bolletta scaduta.

Codice raccomandata 617, 648, 649, 669

Se ti trovi di fronte ad uno di questi codici, potresti aver ricevuto una comunicazione da parte di una banca: "617", "648", "649", "669". Nello specifico, può trattarsi di una comunicazione che deriva da una assicurazione o da un istituto bancario, per cui è anche possibile ricevere una nuova carta, bancomat o similari tramite posta.

Tuttavia è anche possibile imbattersi in una notifica di recupero crediti da parte di diversi soggetti, oppure può trattarsi di una semplice raccomandata inviata da un soggetto privato.

Anche con questi codici potrebbero presentarsi solleciti di pagamento delle bollette, oppure comunicazioni da parte della casa madre dove hai acquistato un veicolo. In questo caso potrebbe trattarsi di un avviso che indica una riparazione dell'auto necessaria, a seguito di un errore di produzione da parte della casa madre.

Anche Poste Italiane potrebbe utilizzare questi codici per comunicazioni ufficiali importanti, come quelle legate ad un conto postale o ad una carta ad esso collegata. In ogni caso, con i codici visti in questo articolo è possibile conoscere in anticipo di cosa si tratta, tuttavia per avere dettagli più precisi è indispensabile recarsi alle Poste Italiane per richiedere la consegna della comunicazione.