Si sa molto bene che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) va a fotografare la situazione economica e patrimoniale di un nucleo familiare. Ogni anno, moltissimi cittadini richiedono l’Isee per poter accedere e beneficiare ad agevolazioni di diverso tipo, pensate per lo più per le famiglie meno abbienti.

In alcune circostanze, però, è possibile avere un Indicatore differente da quello del proprio coinquilino o convivente, quindi, nella stessa residenza. Vi starete chiedendo come e se avere Isee diversi comporta avere più vantaggi oppure no.

Nel testo andremo a spiegare quando e come si possono avere due Isee diversi, ovviamente, in riferimento alla normativa di legge in vigore, nella stessa residenza.

Isee diversi vivendo insieme: ecco quando è possibile

Avere due Isee differenti vivendo insieme sotto lo stesso tetto e, quindi, avendo la stessa residenza potrebbe rivelarsi vantaggioso. Tuttavia, non è sempre possibile. Come sappiamo bene l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente va a fotografare la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare.

E allora come si possono avere due Isee differenti? Prima di spiegarlo è, quindi, necessario ricordare quali sono i diversi legami che caratterizzano la convivenza di due o più soggetti. In buona sostanza è bene capire come si caratterizzano le famiglie secondo la legge.

Si possono distinguere due tipi diversi di legame: di affettività e di parentela. Nel primo caso ci si riferisce ad amicizie oppure amori (si pensi, per esempio, ad un coinquilino, un convivente oppure un compagno). Nel secondo caso, si fa direttamente riferimento alle parentele dirette o collegate (genitori, figli, nonni, zii, cugini, nipoti).

Si tratta di concetti che potrebbero apparire banali, ma in molti casi non si immagina siano importanti anche per richiedere una diversa dichiarazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Potrebbe, ancora, non apparire molto chiato. Perché abbiamo spiegato questo? Capire i legami, è fondamentale per avere un’idea chiara su quando è possibile oppure no avere due diversi Isee, pur essendo conviventi e avendo la stessa residenza. Non pensate, comunque, che sia semplice.

Come è possibile avere due diversi Indicatori? Se si convive con qualcuno e si ha la stessa residenza è possibile, ma non semplice, avere due diversi Isee. Come bisogna fare? Si deve frazionare l’abitazione a livello catastale, in modo tale che una parte sia di un convivente e un’altra parte dell’altro convivente.

Frazionando l’abitazione in due o più parti sarà possibile avere più dichiarazioni, in quanto andrebbero conseguentemente a crearsi più stati di famiglia.

E se la l’abitazione non si può frazionare a livello catastale? In questo caso, la possibilità di avere più dichiarazioni diventa ancora più difficile. Quando diventa possibile? Si possono avere più dichiarazioni con la stessa residenza solo se i conviventi sono slegati sia da vincoli affettivi che da vincoli di parentela.

Isee diversi avendo la stessa residenza: ecco come fare e quali sono i vantaggi

Spiegata per bene la differenza dei vincoli (affettivo e parentale) e chiarito quando è possibile ottenere due diverse dichiarazioni pur avendo la stessa residenza, non ci resta che spiegare come fare. Il primo passo è rivolgersi al proprio Comune di residenza, andando all’ufficio anagrafe.

All’anagrafe comunale si deve dichiarare, ovviamente dimostrando, che non si ha nessun vincolo di parentela o affettività con il proprio convivente. Così facendo, è possibile richiedere e ottenere la separazione dello stato di famiglia.

Se, per esempio, uno dei componenti dello stato di famiglia trasferisce la propria residenza in un luogo diverso, allora il Comune andrà a modificare automaticamente lo stato di famiglia, eliminando e trasferendo il componente in uno nuovo in base a quanto è stato dichiarato e dimostrato in sede di cambio della residenza.

Separando lo stato di famiglia si può ottenere proprio il vantaggio di avere due diverse dichiarazioni Isee. Infatti, se ci si pensa, più componenti che percepiscono un reddito fanno parte del nucleo familiare, più il valore della dichiarazione sale.

Avendo un Isee diverso da quello del convivente, quindi, più basso si può beneficiare di bonus e altri incentivi (naturalmente, si devono possedere anche tutti gli altri requisiti previsti dalle misure). Nella maggior parte dei casi, infatti, i bonus e tutte le agevolazioni stanziate sono rivolte alle fasce della popolazioni più deboli e, di conseguenza, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente basso.

Ovviamente, per avere diversi indicatori vivendo sotto lo stesso tetto e avendo la stessa residenza, i componenti devono essere realmente slegati dai vincoli di cui abbiamo parlato e non soltanto sulle dichiarazioni fatte. Attenzione, quindi, a non fare dichiarazioni mendaci, in quanto si rischiano sanzioni amministrative molto salate.