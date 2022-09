Come poter recuperare una ricevuta persa? Dipende dal metodo di pagamento impiegato. Ecco come dimostrare un pagamento senza ricevuta e i casi in cui questo è possibile.

In molte situazioni dimostrare un pagamento risulta essere fondamentale, soprattutto quando si tratta di situazioni dove lo stesso viene messo in discussione.

Il metodo convenzionale per dimostrare un pagamento è presentare la ricevuta, che deve essere consegnata sia per quanto riguarda i pagamenti in contanti che quelli elettronici.

Esistono però purtroppo delle situazioni dove la ricevuta non viene consegnata correttamente oppure può capitare di smarrire la stessa.

È quindi possibile riuscire a certificare un pagamento senza la rispettiva ricevuta? Questo è possibile, ma bisogna tenere a mente alcuni piccoli accorgimenti.

Non è infatti sempre possibile dimostrare il pagamento senza ricevuta, e soprattutto la procedura cambia anche a seconda del metodo di pagamento.

Scopriamo assieme nel corso dell’articolo in che modo è possibile certificare un pagamento senza la rispettiva ricevuta fiscale.

Come posso dimostrare il pagamento senza ricevuta

Abbiamo già anticipato come dimostrare un pagamento ricevuta sia possibile, ci sono però dei particolari accorgimenti da prendere in considerazione.

Per prima cosa è importante sottolineare che non sempre questi metodi hanno successo, il tutto dipende da determinate condizioni.

Un metodo per dimostrare un pagamento senza ricevuta consiste nel presentare un testimone, il quale funge da garante per il rispettivo pagamento.

Questa eventualità però può funzionare solo nel momento in cui ci sia un giudice che considera la testimonianza come valida.

Il metodo appena citato può diventare molto utile in alcune situazioni particolari come per esempio la perdita della ricevuta di pagamento.

L'utilizzo di un testimone può risultare fondamentale nei casi in cui la ricevuta non è mai stata rilasciata e di conseguenza non siano prove tangibili dell'avvenuto pagamento.

Come dimostrare un pagamento con carta di credito o bancomat

Nell'ultimo periodo sono stati agevolati i pagamenti elettronici, principalmente quelli con carta di credito o bancomat.

Il tutto per andare a disincentivare l'evasione fiscale nel nostro paese, che è sicuramente molto più diffusa con i pagamenti in contanti.

Questi metodi di pagamento sono definiti come tracciabili, il che significa che risulta essere molto più semplice recuperare l’origine ed il percorso che hanno portato all’acquisto del singolo bene o servizio.

Proprio per questo motivo è molto più semplice dimostrare un pagamento con carta di credito o bancomat, piuttosto che uno avvenuto in contanti.

I pagamenti elettronici possono essere attestati attraverso l’emissione di una fattura, la classica ricevuta fiscale oppure un documento commerciale.

Come dimostrare un pagamento online

Un nuovo metodo di pagamento che risulta essere legato alle nuove abitudini di acquisto dei cittadini è legato quello digitale, direttamente collegato allo shopping online.

Infatti, quando acquistiamo qualcosa direttamente attraverso il sito web del prodotto che ci interessa dobbiamo obbligatoriamente utilizzare un metodo di pagamento tracciabile elettronico.

Molte volte però non riceviamo come avviene nei negozi fisici la classica ricevuta fiscale, ma la stessa può essere comunque recuperata facilmente.

Quando acquistiamo qualcosa online ci viene quasi sempre inviata anche una mail contenente il totale del nostro ordine, con i rispettivi prezzi.

La mail in questione ha la funzione di ricevuta, in quanto consiste nella fattura emessa dall’esercente per il nostro acquisto.

Come posso recuperare la ricevuta?

Esiste anche l’ipotesi in cui si smarrisca la ricevuta o lo scontrino del proprio acquisto, dopo del tempo però questa può tornare utile per diversi motivi.

Esistono dei metodi di pagamento che permettono il recupero di tale ricevuta, stiamo parlando dei bollettini postali.

È infatti possibile richiedere una copia del bollettino pagato, solo a seguito di una richiesta scritta presso il proprio ufficio postale.

Questo servizio però potrebbe avere un costo, infatti le varie condizioni economiche che stipulano la cifra da dover pagare si trovano all’interno della sezione “pagamento bollettino di conto corrente postale”, che potete visionare tranquillamente.

Altri metodi di pagamento rintracciabili

Esistono molti altri metodo di pagamento online e tracciabili che consentono il recupero della propria ricevuta.

Uno di questi è il metodo di pagamento PagoPA, il sistema che permette di pagare tutte le fatture di luce o gas, assieme a tutti gli altri pagamenti della pubblica amministrazione.

Questo sistema, consentendo la possibilità di effettuare i pagamenti amministrativi comodamente dal proprio smartphone, richiede in molti casi una ricevuta. Questa ricevuta potrà poi essere presentata agli enti preposti in caso di necessità.

Ma come si ottiene la suddetta fattura? Il processo è il realtà molto semplice.

Come prima cosa è importante dire che ogni volta che si effettua un pagamento con PagoPA viene inviata una mail di conferma.

Può succedere però di ricevere la suddetta mail o di non conservarla correttamente, per poterla recuperare è possibile accedere ai propri servizi di homebanking oppure tramite l’app IO.

Grazie all’app IO è infatti possibile recuperare ogni tipo di ricevuta di pagamento effettuata con il servizio PagoPA, basterà accedere tramite SPID.