Una delle tipologie di collaborazione lavorativa più largamente utilizzata dai datori di lavoro è la prestazione occasionale.

Le motivazioni sono tante, a cominciare da quelle strettamente fiscali. Il lavoro autonomo occasionale, con i suoi numerosi pro, ma anche con i suoi limiti, è molto ricercato anche da parte del lavoratore. Dal 2022, però, le regole sono cambiate, con l’approdo di importanti novità per i datori di lavoro, per i quali l’iter burocratico da seguire si è un po’ allungato.

Ma da un punto di vista fiscale, come funziona la prestazione occasionale? È obbligatorio essere titolare della Partita Iva? Si può fatturare anche senza? Come si dichiarano i redditi derivanti dalle prestazioni d’opera?

Andiamo a rispondere a queste domande, fornendo una spiegazione semplice e chiara su come è possibile fatturare la prestazione occasionale senza avere la Partita Iva.

Quando si può lavorare con la prestazione occasionale

Molto probabilmente, quasi tutti avranno sentito parlare della prestazione occasionale. Si tratta di una forma di collaborazione molto utilizzata.

Presenta diversi vantaggi sia per il committente che per il prestatore d’opera. Qual è la sua peculiarità? Il lavoro autonomo occasionale si deve svolgere in maniera occasionale, sporadica e, quindi, non continuativa. Si tratta di una caratteristica, se non presupposto, insieme a quello della mancanza del vincolo di subordinazione tra committente e prestatore d’opera.

Non dimentichiamo un’altra caratteristica: si tratta di una attività di lavoro autonomo. Quando si può utilizzare la prestazione occasionale? Ebbene, anche se, come abbiamo detto, si tratta di una forma di collaborazione lavorativa molto utilizzata, per poterla utilizzare si devono rispettare alcune condizioni.

Innanzitutto, la prestazione non deve essere continuativa, ma assolutamente occasionale. Come abbiamo già detto, non ci devono essere vincoli di subordinazione tra il lavoratore autonomo e il committente.

Passando al piano fiscale, ci sono limiti che bisogna rispettare: si può operare con questa tipologia di collaborazione, senza Partita Iva, non superando il limite di 5000 euro annui con lo stesso committente. Ciò vuol dire che si possono stipulare più collaborazioni con committenti diversi, ma il limite di 5000 euro di compenso non si può superare con ciascun committente.

Ma non bisogna di certo pensare che superando il limite non è più consentito operare come lavoratore autonomo occasionale! Superando il limite, si potrà comunque continuare a svolgere la collaborazione, ma diventa obbligatoria l’apertura della Partita Iva. Tuttavia, è bene sempre sottolineare che deve trattarsi di un rapporto occasionale, non continuativo.

Andiamo, qui di seguito, ad approfondire questo aspetto.

Prestazione occasionale: quando è obbligatorio aprire la Partita Iva

Abbiamo appena detto che superando 5000 euro di compensi annui con lo stesso committente diventa obbligatoria l’apertura della Partita Iva. Ci si dovrà, pertanto, iscrivere alla Gestione Separata Inps e versare i contributi che ammontano al 33,72% dei compensi eccedenti la fatidica soglia appena indicata.

Spiegandoci meglio, i 2/3 dei contributi sono a carico del committente. Il restante 1/3 è a carico del lavoratore autonomo occasionale.

Tiriamo le somme: si può lavorare come prestatore d’opera anche senza l’iscrizione alla Gestione Separata e, quindi, senza essere titolare della Partita Iva? Assolutamente sì, ma rispettando le condizioni di cui abbiamo appena parlato e senza superare il limite di 5000 euro. Superandolo, non si dovrà fare altro che aprire la Partita Iva e regolarizzare la propria situazione con l’Inps.

Non ci resta che occuparci di un altro aspetto: come si dichiarano i redditi derivanti dalla prestazione occasionale? È obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi?

Come dichiarare la prestazione occasionale nei modelli dichiarativi

Prima di parlare di modelli dichiarativi, spieghiamo come si ricevono i pagamenti relativi alla prestazione d’opera effettuata.

Il lavoratore deve inviare al committente la ricevuta fiscale, nella quale sono inseriti i dati di entrambe le parti e il compenso dal quale è decurtata la ritenuta d’acconto. La ricevuta ha lo scopo di andare a certificare il pagamento della prestazione d’opera.

Ma la ricevuta svolge anche un altro compito importante, ovvero effettuare gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Abbiamo parlato di ritenuta d’acconto. Sul compenso pattuito tra le parti, infatti, si deve calcolare la ritenuta d’acconto che il committente dovrà versare all’Erario, per conto del prestatore d'opera. Si tratta, in soldoni, di una tassazione che viene applicata al compenso.

Torniamo, per concludere, ai modelli dichiarativi. Si devono dichiarare i redditi derivati dalle prestazioni occasionali? Quando il compenso percepito è inferiore a 4800 euro annui, non c’è nessuna obbligatorietà - a meno che, non si debbano dichiarare anche altri redditi.

Tuttavia, è sempre conveniente presentare la dichiarazione dei redditi per richiedere il rimborso delle ritenute d’acconto subite.

I redditi derivanti dalle prestazioni occasionali possono essere dichiarate utilizzando il Modello Redditi PF oppure il Modello 730. Nel Modello Redditi si deve compilare il Quadro RL (Redditi Diversi), mentre se si utilizza il Modello 730 si deve compilare il Quadro D (Altri Redditi).