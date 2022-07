Ogni anno ci sono due appuntamenti per il versamento dell'acconto Irpef. Ci sono però alcuni casi in cui i contribuenti sono esenti dal pagamento della seconda rata. Vediamo quali sono.

Il 30 giugno è stato il primo appuntamento per il versamento delle imposte sui redditi, tra i quali il versamento del saldo Irpef 2021 e della prima rata dell’acconto.

Sono due le scadenze ordinarie da rispettare: il 30 giugno - appena passato - e il 30 novembre, termine per il versamento della seconda rata. Cos'è l'Imposta sul reddito delle persone fisiche? Si tratta di un'imposta personale e progressiva che va a colpire direttamente i redditi prodotti sul suolo statale.

Ci sono alcuni casi, però, in cui è possibile non pagare l’acconto Irpef. Ma perché si devono pagare e come si calcola l’importo da versare?

Nel testo risponderemo a queste domande, cercando di delineare una guida semplice e chiara e concentrandoci, infine, sui casi in cui è possibile non pagare la seconda rata 2022.

Perché si devono pagare gli acconti e quando non sono dovuti

Ogni anno, i contribuenti sono chiamati a rispettare molti appuntamenti fiscali, tra i quali vi rientra anche il versamento degli acconti delle imposte per l’anno in corso.

Si tratta di un meccanismo, articolato in acconti e saldi, che viene applicato al versamento di tutte le imposte sul reddito. Di quali parliamo? Ovviamente, dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), dell’Ires (Imposta sui redditi delle società) e così via.

Come dicevamo poc’anzi, gli acconti si devono versare per l'anno in corso e, poi, verrà effettuato un conguaglio, a debito oppure a credito, per l’anno successivo.

Calcolare l’importo dovuto degli acconti non è così semplice. Ci limiteremo, quindi, a fornire soltanto una panoramica generale su quali sono le modalità che si utilizzano. Ci sono due modalità: storico e previsionale.

Il primo metodo, quello storico, viene usato per calcolare l’importo dell’imposta in base a quanto il contribuente ha dichiarato durante il precedente anno fiscale.

Il secondo metodo, ovvero quello previsionale, prevede un calcolo più complesso. Infatti, il contribuente ha la possibilità di effettuare il calcolo in base a quanto prevede di percepire come reddito.

Gli acconti delle imposte e, quindi, anche quello relativo all’Irpef devono essere sempre versati. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui è possibile non pagarli. Quando? I contribuenti vengono esclusi dal pagamento degli acconti sulle tasse e, quindi, anche in riferimento all'acconto 2022, quando, per esempio, cessa l’attività, quando cambia la sua forma giuridica oppure, in caso di lavoratori dipendenti, quando vengono licenziati.

Quando non è dovuto il secondo acconto Irpef

Non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento della seconda rata.

Come spiegheremo meglio successivamente, il versamento, a seconda dei casi, può essere effettuato in una oppure in due rate. La seconda rata è quella più comunemente definita come “secondo acconto”.

Ma quando non si deve pagare? Il versamento dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche può essere effettuato in un unico versamento, entro il 30 novembre 2022, quando l’importo da versare è inferiore a 257,52 euro.

Chi deve pagare l'acconto Irpef

Cerchiamo di capire quando i contribuenti sono tenuti a versare l’Irpef 2022. Innanzitutto, ricordiamo che l’Imposta sul reddito delle persone fisiche si versa con un acconto, che può essere in una rata oppure in due rate, e con un saldo.

I contribuenti versano ogni anno il saldo dell’anno precedente e un acconto relativo all’anno di imposta in corso.

Chi deve versare l’Irpef 2022, secondo l'Agenzia delle Entrate:

“L’acconto è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze”.

Abbiamo anticipato che può essere versato in una o in due rate. Cosa cambia? Si deve versare in una o in due rate in base all’importo dell’imposta. Analizziamo entrambi i casi.

Si può versare l’acconto in una sola rata entro il 30 novembre se l’importo è inferiore a 257,52 euro. Invece, se l’importo è superiore a 257,52 euro, il versamento può essere effettuato in due rate: la prima entro il 30 giugno, versando il 40% dell’importo e la seconda entro il 30 novembre, versando il 60% rimanente.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il Modello di pagamento unificato F24.

Infine, soffermiamoci su un ultimo aspetto. Nel caso di un lavoratore dipendente che, durante l'anno, oltre a percepire redditi di lavoro, si trova a percepire anche altri redditi come, per esempio, redditi di fabbricato (affitti), può scattare il versamento degli acconti Irpef. Perché? Sommando i redditi può scattare un'aliquota maggiore e, quindi, il dipendente è tenuto al versamento del saldo.