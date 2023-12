Come non pagare le tasse sulle minusvalenze: le novità del 2024

Nell'attuale scenario finanziario caratterizzato da tassi d'interesse bassi o negativi e un crescente ritorno dell'inflazione, gli investitori sono costretti a rivedere le proprie strategie per preservare il valore reale del proprio patrimonio.

Questo contesto impone di abbandonare le vecchie abitudini, come il deposito in conti di risparmio o l'acquisto di buoni fruttiferi, e di orientarsi verso una gestione più attiva e consapevole degli investimenti, con particolare attenzione alla fiscalità di portafoglio e alle opportunità offerte dalle minusvalenze.

Cosa sono le minusvalenze e come vengono gestite

Le minusvalenze rappresentano perdite realizzate nella compravendita di investimenti finanziari, quali azioni, obbligazioni, fondi comuni, ETF, ETC, Certificates e derivati. Queste perdite diventano un credito fiscale che l'investitore può utilizzare per compensare future plusvalenze entro quattro anni dalla vendita.

Il meccanismo fiscale prevede che, all'acquisto di prodotti finanziari, la banca o la SIM gestisca il regime fiscale amministrato, agendo come sostituto d’imposta e liberando l'investitore dall'inserimento degli investimenti nella propria dichiarazione dei redditi.

Il regime fiscale degli investimenti finanziari

In questo regime, le plusvalenze sono tassate con un'aliquota del 26%, a eccezione di titoli di stato e organismi sovranazionali tassati al 12,50%. Le minusvalenze, invece, non sono tassate e si trasformano in un credito fiscale da utilizzare entro quattro anni. Questo sistema fornisce un'opportunità per gli investitori di ottimizzare la loro esposizione fiscale, sfruttando le minusvalenze per ridurre o annullare l'imposta sulle plusvalenze future.

Come evitare di pagare le tasse sulle minusvalenze

La gestione delle minusvalenze richiede una pianificazione attenta e la comprensione di quali strumenti finanziari possono essere utilizzati per compensarle. Non tutti i prodotti finanziari sono idonei a questo scopo: le minusvalenze possono essere compensate solo con prodotti che generano "redditi diversi", come azioni o obbligazioni.

Inoltre, la scelta del momento giusto per vendere un titolo al fine di realizzare una plusvalenza che compensi le minusvalenze è cruciale per massimizzare l'efficienza fiscale del portafoglio.

Novità della riforma tributaria per i redditi finanziari

La legge delega n. 111/2023 rappresenta un cambiamento significativo nella tassazione dei redditi di natura finanziaria. La riforma propone un'unica categoria reddituale per tutti i redditi finanziari e introduce nuove forme di compensazione. Ciò potrebbe semplificare il processo di gestione delle minusvalenze e plusvalenze, rendendo più agevole per gli investitori la pianificazione fiscale e la compensazione delle perdite.

Gli investitori spesso si interrogano su come dichiarare le minusvalenze, come compensarle e quali strumenti finanziari utilizzare per questo scopo. È fondamentale comprendere che le minusvalenze devono essere dichiarate entro quattro anni dalla loro generazione e che non possono essere trasferite tra diversi soggetti o prodotti di natura fiscale differente. La corretta gestione di queste dinamiche può portare a significativi benefici fiscali.

La gestione fiscale delle minusvalenze

In un contesto di cambiamento delle normative fiscali, gli investitori dovrebbero considerare portafogli di investimento diversificati che tengano conto delle varie classi di rischio e offrano differenti opportunità di compensazione fiscale. La gestione attiva del portafoglio, considerando le implicazioni fiscali di ogni investimento, diventa quindi un aspetto chiave per massimizzare il rendimento complessivo dopo le tasse.