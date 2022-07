Per le ditte individuali l'imposizione fiscale è particolarmente alta. Ma un modo per pagare meno tasse esiste, e in modo completamente legale.

Quando parliamo di tasse dobbiamo considerare che l'Italia è uno dei Paesi con la maggiore tassazione per le imprese (ditta individuale o società) nel mondo e in particolare nell'eurozona. Sulle spalle dei contribuenti gravano non solo imposte molto elevate, ma anche un sistema burocratico complesso e per certi versi superato.

Per le ditte individuali e gli imprenditori in generali esistono alcuni accorgimenti - ovviamente legali - per pagare meno e risparmiare, dove si può. Vediamoli alla luce delle ultime precisazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Quanto paga di tasse una ditta individuale tra regime e tassazione

Il primo elemento da considerare è il punto di partenza: quanto paga una ditta individuale? Non c'è però una risposta univoca, in quanto la tassazione dipende da due elementi fondamentali: il regime fiscale applicato e la tipologia di attività esercitata.

Questi sono i criteri con cui l'Agenzia delle Entrate stabilisce il livello di tassazione, dove nel caso del regime la grande distinzione è tra regime ordinario e regime forfettario. Nel primo, la tassazione prevista è quella degli scaglioni Irpef (gli stessi dei lavoratori dipendenti), ma c'è la possibilità di togliere dalla base imponibile tutte le spese sostenute che siano compatibili con l'attività esercitata.

Con il regime forfettario, invece, la tassazione è più bassa (5% i primi cinque anni e poi 15%), ma non c'è la possibilità di dedurre dall'imponibile tutte le spese: è il Fisco che stabilisce, attraverso il coefficiente di reddittività, a quanto ammonta l'imponibile e su di esso si calcolano le tasse.

Il secondo criterio, come detto, è la tipologia di attività effettuata: essa si stabilisce attraverso il Codice Ateco. Nel caso di regime ordinario, serve per comprendere quali sono le spese che possono essere considerate per abbassare la base imponibile. Nel caso del regime forfettario, invece, servono per determinare il famoso coefficiente di reddittività, pensato per essere coerente proprio con la tipologia e la quantità di costi sostenuti.

Ricordiamo inoltre che l'apertura di ditta individuale non ha di per sé costi se non quelli burocratici. Ha invece un costo, anche rilevante, il commercialista.

Come pagare meno tasse con Partita IVA? Il commercialista è la chiave

La chiave per comprendere come pagare meno, compatibilmente con quanto previsto dal Fisco naturalmente, è affidarsi ad un buon professionista. Il commercialista può essere decisivo nell'indicare soluzioni fiscali che non fanno risparmiare 100 euro, ma magari migliaia di euro.

Detto questo, resta da capire qual è la specifica situazione di ogni contribuente per poter indicare il modo per risparmiare, ma una considerazione si può fare a prescindere: pagare meno è possibile, ma è molto più difficile nel regime forfettario, di per sé già vantaggioso ma poco "elastico".

Più elastico invece il regime ordinario, che permette di detrarre alcune spese di cui non tutti sono a conoscenza. Proviamo a vederne alcune.

Spese deducibili in regime ordinario: ecco quali sono

Ci sono alcune spese che in regime ordinario sono deducibili, cioè si vanno a togliere dalla base imponibile (allegerendo le tasse di conseguenza) e permettono così un risparmio importante. Inoltre, alcuni di questi beni o servizi rimangono utili anche nella vita personale, oltre che in quella professionale.

Si tratta, per esempio, di: autovettura aziendale (non sempre al 100%, ma almeno al 20%); utenze telefoniche fisse, quotidiani e materiale informativo di settore, spese per hardware e software, collaboratori occasionali come contratti a chiamata o in ritenuta; costi legati a marketing e sponsor.

Sono invece deducibili parzialmente il telefono mobile, i corsi di aggiornamento, le cosiddette spese di rappresentanza, i beni immobili e le trasferte. Anche a tal proposito, conviene consultare sempre il commercialista e conservare tutti i documenti giustificativi di queste spese.

Inoltre, ricordiamo che le partite IVA dal 1° luglio devono adottare la fatturazione elettronica, oppure a partire da gennaio 2024 in caso di fatturato inferiore a 25.000 euro l'anno.