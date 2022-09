Pochi lo sanno, ma esiste un modo per conoscere la propria posizione nei confronti del Fisco e controllare la presenza di debiti. Ecco come fare in poche mosse senza recarsi presso l'Agenzia delle Entrate.

All’ordine del giorno in agenda della nuova premier Giorgia Meloni, oltre a nuovi fondi contro il caro bollette, c’è anche la sanatoria delle cartelle esattoriali, probabilmente fino a un massimo di 3.500€, con saldo e stralcio al 20% di pagamento del debito.

In tanti pensano che la notizia non li riguardi ma ne siamo davvero certi? Ebbene, per fugare ogni dubbio, c’è un modo per sapere se si hanno debiti con il Fisco.

In questo articolo, spieghiamo come fare a controllare, quando scatta la prescrizione per un debito, come vedere le cartelle esattoriali e le tasse non pagate.

Come controllare i debiti con il Fisco

Oggi i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Riscossioni) sono unicamente online.

Così per ciò che riguarda la prenotazione di un appuntamento, ad esempio, allo stesso modo è possibile navigare sul sito ufficiale per controllare la propria posizione debitoria.

Una volta sul sito dell’Agenzia, bisogna consultare l’area riservata ai privati cittadini, nonché alle imprese, e accedere al servizio che permette di vedere la Situazione debitoria – consulta e paga nonché l’eventuale richiesta di Rateizzazione del debito.

In questo modo, si ha la possibilità di ottenere un cosiddetto estratto conto debitorio. Ovviamente per procedere con l’accesso, è necessario utilizzare le proprie credenziali di identità digitale per la pubblica amministrazione.

Si tratta di un’operazione che non costa nulla ma che mette al riparo da noie e lungaggini burocratiche, oltre che dal pagamento di more relative ad esempio a multe che neppure si era a conoscenza di avere.

Basti pensare alle violazioni del codice della strada, come una multa per eccesso di velocità oppure a imposte passate o ancora a un bollo auto non pagato.

Lo stesso vale per un mancato pagamento di rinnovo o cessione di un contratto di locazione e via di seguito, la casistica è ampia e variegata.

Verificare dunque la propria situazione debitoria nei confronti del Fisco permette di avere una visione d’insieme sulle somme dovuto, potendo dunque saldare i debiti minori -evitando more e sanzioni- nonché di rateizzare quelli più consistenti.

Come faccio a vedere le mie cartelle esattoriali

Nel momento in cui, per omesso pagamento così come per errori nella comunicazione del debito, quest’ultimo resta insoluto, allora diventa una cartella esattoriale, recapitata direttamente presso l’abitazione del cittadino moroso.

A questo punto, chi di dovere dovrà provvedere a saldare i suoi debiti con il Fisco e pagare il cosiddetto bollettino RAV (Ruoli Mediante Avviso), incluso nella cartella di pagamento.

Purtroppo la burocrazia percorre strade lunghe e farraginose e, dal momento che l’avviso arriva presso la residenza del cittadino, se quest’ultimo nel frattempo ha traslocato, può essere che non riceverà mai quella comunicazione. Se la riceve, possono passare comunque mesi e nel frattempo gli interessi e la mora continuano a maturare.

E continueranno a farlo, fino a quando il debito non viene saldato.

Nel momento in cui si deve pagare il bollettino, è possibile utilizzare direttamente l’area del sito dedicato alle riscossioni.

Ovviamente, sono disponibili alternative, dal momento che si può effettuare il pagamento anche tramite home banking oppure alla posta o in banca.

Come vedere le tasse non pagate e segnalare un errore

Come già abbiamo avuto modo di illustrare, grazie all’estratto conto debitorio, è possibile avere una situazione chiara di quella che è la propria posizione in relazione ai debiti con il Fisco.

Nell’apposita area dedicata al servizio, è possibile visionare sia i debiti “da saldare”, sia quelli che risultano già “saldati”.

Tutto in maniera chiara e regolare, in modo da sapere come muoversi e organizzarsi nei pagamenti.

Purtroppo però esistono casi molto più complicati, in cui si verifica un errore, sia che riguarda il pagamento che la causale del debito.

Ad esempio, può darsi il caso di vedersi addebitare una somma in modo erroneo. Oppure, l’importo dovuto è corretto ma la causale del pagamento è sbagliata (si pensi a un mancato pagamento per un rinnovo di contratto di locazione e invece si tratta di una cessione).

In tante altre situazioni siamo invece di fronte al cosiddetto vizio di notifica. Questo significa che la comunicazione non è mai giunta a destinazione ovvero nelle mani del privato cittadino o dell’azienda.

Il consiglio è di armarsi di pazienza e cercare di ottenere un appuntamento online direttamente presso la propria sede di appartenenza, nel minor tempo possibile.

Quando va in prescrizione un debito con l’Agenzia delle Entrate

La regola generale prevede che il termine, universalmente valido, per poter considerare un debito ormai prescritto sia di 10 anni.

Però, per ciò che concerne le sanzioni relative al mancato (o in caso di ritardo) versamento, allora cadono in prescrizione dopo 5 anni.

Il punto è che, se continuano ad arrivare avvisi di pagamento, anche a pochi giorni dalla scadenza del debito, tutto il tempo trascorso si annulla e quindi il conto del periodo della prescrizione ricomincia da capo.

In altri termini, se richiesta di pagamento, da parte del Fisco, dovesse arrivare prima che il debito sia andato in prescrizione, questa servirebbe proprio per interrompere la prescrizione stessa!

Se il debitore dunque continua a ricevere solleciti, anche a distanza di anni, può ben verificarsi il caso in cui -nella pratica- il debito non risulti mai prescritto.

E se invece si è certi dell’ormai avvenuta prescrizione dei debiti con il Fisco e si riceve comunque l’ennesimo avviso di pagamento?

In questo caso, è fondamentale impugnarla davanti al giudice, perché provveda ad annullarla. Se invece si lascia correre, credendo di essere nel giusto, il processo di accertamento diventerà definitivo e il cittadino nuovamente con il vecchio debito a carico e da saldare.

