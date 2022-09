L'Imposta sulle Transazioni Finanziarie, o ITF, si paga nel caso di trasferimento di proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari. Non tutti conoscono questa tassa, tuttavia recentemente sono arrivate nuove regole per chi risiede all'estero e deve portare queste tasse in compensazione.

L'Imposta sulle Transazioni Finanziarie, ovvero la tassa ITF, è conosciuta specialmente da parte di chi effettua movimenti di tipo finanziario o azionario. Si tratta di una piccola tassa, con una percentuale molto bassa, che però viene applicata ogni qual volta si trasferiscono azioni o strumenti finanziari ad un'altra persona.

Questa tassa negli ultimi giorni è al centro dell'attenzione a seguito di una comunicazione presentata dall'Agenzia delle Entrate, tramite la risposta ad un contribuente del 13 settembre 2022. L'imposta ITF ha una aliquota, ovvero una percentuale di applicazione, dello 0,2%, o anche inferiore.

Per questo motivo si può parlare di una piccola tassa, da non sottovalutare perché il pagamento è obbligatorio, ma che ha una aliquota molto bassa. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che è possibile compensare questa imposta con crediti cumulati, anche con il meccanismo della cessione del credito, da parte di società estere, autorizzando un rappresentante fiscale. Vediamo in questo articolo di cosa si tratta.

ITF: cos'è l'Imposta sulle Transizioni Finanziarie

L'Imposta sulle Transizioni finanziarie è una tassa che il fisco applica in determinate circostanze, quando avvengono movimenti di azioni o strumenti finanziari similari. Coinvolge quindi operatori finanziari e intermediari che agiscono negli scambi di tipo finanziario.

In particolare, come indica l'Agenzia delle Entrate, questa tassa si deve pagare nelle seguenti situazioni:

nel caso di trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari ad altri soggetti;

per le operazioni svolte su strumenti derivati;

per le operazioni ad alta frequenza. Si pensi ad esempio alle attività di trading online.

Questa imposta è anche chiamata come "Tobin Tax", e si applica su strumenti finanziari emessi in Italia. L'aliquota scende allo 0,1% per ciò che riguarda i mercati regolamentati, ovvero su cui esistono precisi limiti e regole. Va ricordato che questa tassa è quindi esclusivamente dedicata a chi opera in borsa o cede azioni e strumenti finanziari e opera come intermediario.

L'imposta non si applica in caso di titoli di stato, obbligazioni, fondi comuni di investimento, o su azioni di società con valore inferiore a 500 milioni di euro. La tassa è a carico del soggetto a cui viene trasferita la proprietà di una quota o azione, e va pagata entro il giorno 16 del mese successivo tramite Modello F24.

Compensazione dell'ITF con crediti per il soggetto non residente

Secondo le ultime novità, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che è possibile portare a compensazione questa tassa con eventuali crediti, anche per il soggetto non residente. Generalmente i soggetti residenti in Italia che sono tenuti al versamento di questa tassa possono procedere in autonomia tramite Modello F24.

Per ciò che riguarda invece i non residenti, ma che hanno una stabile organizzazione in Italia (come una società), sono tenuti al versamento dell'imposta proprio perché sussiste questa organizzazione. Secondo le ultime novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate, chi non è residente in Italia e non ha organizzazione nello stato italiano, ma è tenuto per legge a pagare questa tassa, può nominare un altro soggetto.

Questa eventualità può fare riferimento per esempio ad una organizzazione che era presente in Italia, ma che successivamente è stata chiusa, per cui ci sono ancora tasse da pagare.

Risulta possibile quindi procedere con una nomina per un rappresentante fiscale, che può essere ad esempio un sostituto di imposta, che può provvedere al versamento per conto del soggetto che si trova all'estero.

In ogni caso è possibile anche per chi si trova all'estero beneficiare in compensazione di un eventuale credito cumulato verso il fisco, ad esempio tramite agevolazioni con la cessione del credito. In questo caso è possibile per l'interessato procedere in autonomia tramite cassetto fiscale online, oppure avvalersi del rappresentante fiscale visto prima.

Come e quando si deve pagare la tassa ITF

L'Imposta sulle Transazioni Finanziarie si deve necessariamente pagare entro il 16 del mese successivo al trasferimento delle azioni o di altri strumenti finanziari. Per tutti i soggetti obbligati al versamento, come visto prima, si tratta di un obbligo di legge.

Ad essere responsabili del versamento sono tutti gli intermediari finanziari, come ad esempio:

banche e imprese di investimento;

intermediari non residenti in Italia che agiscono per conto di clienti anche in Italia;

soggetti abilitati alla gestione di portafogli;

società fiduciarie;

notai.

Prima di tutto è necessario per gli intermediari indicare al fisco quali sono state le operazioni concluse, e qual è l'imposta da versare, e successivamente procedere al pagamento. Questo versamento quindi può avvenire direttamente da parte del soggetto interessato, oppure dell'intermediario abilitato.

Come per pagare altri tipi di imposte, si utilizza il Modello F24 anche per il pagamento della tassa ITF, ed è consigliato conservare la documentazione per un certo periodo di tempo, per rispondere ad eventuali controlli. Per il mancato pagamento di questa tassa possono essere sanzionati sia i soggetti che non hanno pagato sia gli intermediari coinvolti dalle transazioni.