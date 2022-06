Con la pubblicazione del Decreto Semplificazioni, per molti adempimenti fiscali è stata concessa una finestra di tempo maggiore. Tra i tanti, vi è anche l’autodichiarazione aiuti di Stato covid, la cui scadenza slitta al 30 novembre 2022.

La data della nuova scadenza è stata fissata dall’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione di un apposito provvedimento, il 22 giugno 2022, così come annunciato dal Comunicato stampa.

Ma cos’è l’autodichiarazione aiuti di Stato Covid, e chi è tenuto alla sua presentazione? Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che serve ad attestare che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti non vada a superare un determinato massimale, concesso dal Quadro Temporaneo - Temporary Framework.

Si tratta, quindi, di un adempimento non di poco conto. La comunicazione, quindi, deve essere trasmessa da tutti coloro che hanno fruito dei sostegni economici connessi all’emergenza pandemica.

Di cosa parleremo nel testo? Spiegheremo quali sono gli aiuti di Stato Covid e come si presenta l’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate. Infine, parleremo di tempistiche, dando uno sguardo al provvedimento emanato dall’Agenzia delle entrate.

Cosa sono gli aiuti di Stato Covid

Durante il lungo periodo emergenziale, causato dalla pandemia, lo Stato ha erogato diverse misure per i lavoratori, per le aziende e per le imprese. Gli aiuti di Stato Covid hanno avuto l’obiettivo di andare a sostenere economicamente un periodo non proprio roseo.

Tra lockdown e misure restrittive, datori di lavoro, dipendenti e lavoratori autonomi hanno potuto beneficiare di molte misure di sostegno: bonus, sgravi contributivi e agevolazioni di molti tipi.

Chi ha fruito di queste misure, però, deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate, attraverso la compilazione di un’autodichiarazione che vada ad attestare che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti non abbia superato un determinato massimale.

Ma quali sono gli aiuti di Stato Covid? Si tratta di tutte quelle misure e agevolazioni, erogate sotto varie forme, durante il periodo emergenziale del coronavirus.

Quali sono, pertanto, gli aiuti da indicare? I contributi a fondo perduto, i crediti di imposta per gli affitti non ad uso abitativo, esenzione Irap e così via. Per conoscere quali sono tutti gli aiuti che devono essere riportati, è sufficiente leggere la premessa delle istruzioni di compilazione dell’autodichiarazione.

Hai ricevuto aiuti di Stato Covid? Ecco come e quando devi comunicarli all'Agenzia delle entrate

Come abbiamo anticipato, le imprese che hanno ricevuto gli aiuti di Stato Covid devono comunicarlo, attraverso la compilazione un’apposita autodichiarazione, all’Agenzia delle entrate.

Chi deve presentare l’autodichiarazione? Sono tenuti alla presentazione tutti colo che hanno ricevuto aiuti di Stato Covid, ai sensi dell’art.1, commi da 13 a 17, del DL n. 41 del 2021.

Se prima la scadenza dell’invio dell’autocertificazione era fissata al 30 giugno 2022, il Decreto Semplificazioni, approvato in sede di Consiglio dei Ministri n. 83, ne ha disposto la proroga.

La proroga è fissata al 30 novembre 2022 e giunge con la pubblicazione del provvedimento n. 233822/2022 dell’Agenzia delle entrate, il 22 giugno scorso.

Pertanto, l’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile 2022 fino al 30 novembre 2022.

Parlato di termini, spieghiamo come deve essere presentata l’autodichiarazione. La presentazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Può presentare l’autodichiarazione il contribuente oppure egli si può avvalere di un altro soggetto, utilizzando l’apposito servizio web presente, presente nell’area riservata, sul sito dell’Agenzia delle entrate oppure utilizzando i canali telematici dell’ente.

Naturalmente, in caso di errori o di dati mancanti, è possibile presentare una nuova dichiarazione, sempre rispettando i termini di presentazione (entro il 30 novembre).

Si ricorda, infine, che sul sito dell'Agenzia delle entrate, è disponibile l'apposito software di compilazione.

Autodichiarazione aiuti di Stato Covid: cosa fare se si supera il massimale

Non ci resta, infine, che spiegare e chiarire alcuni punti sulla compilazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato Covid, da presentare all’Agenzia delle entrate, entro il 30 novembre 2022.

Nel frontespizio del modello si deve inserire il codice fiscale del soggetto beneficiario degli aiuti di Stato.

Coloro che presentano l’autodichiarazione sono esonerati dalla compilazione del prospetto aiuti di Stato presente nel Modello Redditi.

Leggi anche questo articolo: Chi deve presentare il Modello 730 e chi il Modello Redditi!

E se si supera l’importo massimale? In questo caso, coloro che hanno superato il massimale di aiuti di Stato fruibili, devono indicare nella autodichiarazione gli importi eccedenti da restituire oppure, eventualmente, se portarli in diminuzione degli aiuti successivamente ricevuti.

Per restituirli volontariamente, i soggetti interessati devono utilizzare il Modello di pagamento F24. L’Agenzia delle entrate provvederà a comunicare il codice tributo da utilizzare.