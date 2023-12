Con quale reddito non si paga il ticket: ecco quando scatta l'esenzione

In quali casi scatta l'esenzione per le prestazioni sanitarie? Con quale reddito non si paga il ticket? Troverai risposta alle tue domande in questa guida.

Nel nostro Paese, i cittadini possono godere di diversi diritti e agevolazioni fiscali con redditi bassi. Tra questi, figura anche l’esenzione dal pagamento del ticket, rispettando dei limiti reddituali prestabiliti. Eppure, non sempre è chiaro con quale reddito non si paga il ticket con esattezza.

Il motivo per cui questa informazione spesso desta confusione è presto spiegato: gli aventi diritto vengono divisi in differenti fasce, che corrispondono ad un limite massimo di reddito. Ma non solo: la fascia di appartenenza, che darà diritto all’esenzione dal pagamento del ticket, dipende anche dalla specifica situazione del nucleo familiare interessato. Dipende, cioè, anche dalla situazione sociale del soggetto e della sua famiglia.

In questa guida, cercheremo di fare chiarezza insieme, scoprendo con quale reddito non si paga il ticket nel nostro Paese.

Quale reddito per l’esenzione dal ticket 2023?

Prima di capire con quale reddito non si paga il ticket, analizziamo le prestazioni ammesse che godono di esenzione. La possibilità di non pagare si riferisce alle prestazioni di diagnostica di laboratorio e strumentale, ma anche a quelle specialistiche di tipo ambulatoriale.

Non godono di esenzione, invece, le prestazioni farmaceutiche, gestite non a livello del Servizio Sanitario Nazionale, ma a livello delle ASL locali.

Per fare un discorso molto generare, di base con un reddito entro e non oltre gli 8.263,31 euro annui si può richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket.

Che reddito bisogna avere per avere l’esenzione ticket?

Tuttavia, abbiamo parlato di un discorso generale in quanto questo limite di reddito non vale per tutti. Esistono infatti delle specifiche fasce di reddito, che analizzeremo nei dettagli in un paragrafo apposito, le quali concedono l’esenzione.

Per capire con quale reddito non si paga il ticket, infatti, è necessario non solo riferirsi all’ISEE del richiedente esenzione, ma anche alla sua situazione sociale.

Nel caso di minori sotto i 6 anni o di over 65 in famiglia, infatti, il limite di reddito viene innalzato a 36.151,98 euro.

Quanto deve essere l'ISEE per l’esenzione

Quelle analizzate sono le esenzioni per reddito valide su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, a livello regionale possono riscontrarsi variazioni. Chiedersi con quale reddito non si paga il ticket sanitario significa quindi valutare anche le differenti opportunità regionali.

Ad esempio, per l’anno 2023 la Regione Toscana ha introdotto anche l’esenzione dal ticket per disoccupati, lavoratori in mobilità, dipendenti in cassa integrazione e famiglie con un ISEE entro i 18.000 euro.

Quali sono le fasce di reddito previste

In base a quanto detto fino ad ora, possiamo fare un riepilogo delle fasce di reddito che possono godere dell’esenzione. Abbiamo infatti scoperto con quale reddito non si paga il ticket, concludendo che, in base alla situazione, l’ISEE richiesto può variare.

Più nel dettaglio, nel nostro Paese sono previste diverse fasce di esenzione per reddito, che corrispondono a codici differenti.

Le fasce di reddito per godere dell’esenzione e i rispettivi codici sono i seguenti:

• E01 , codice di esenzione che spetta ai soggetti con meno di sei anni e più di sessantacinque, dunque ad under 6 e over 65, con reddito entro i 36.151,98 euro per anno;

• E02 , ossia il codice che indica un cittadino in stato di disoccupazione , o un componente del medesimo nucleo familiare, con reddito annuo che non sia superiore a 8.263,31 euro. Tale importo sale a 11.362,05 euro se il disoccupato è coniugato . Inoltre, si ha diritto a incrementare il limite reddituale di 516,46 euro per ogni figlio a carico del nucleo familiare;

• E03 , indica i percettori di pensione sociale , o i componenti del medesimo nucleo familiare;

• E04, infine, è il codice che indica quella fascia di popolazione con più di sessant’anni, che percepisce pensione minima e con un reddito entro gli 8.263,31 euro. Anche in questo ultimo caso, il limite reddituale per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sale a 11.362,05 euro se il titolare di pensione è coniugato, e viene maggiorato di 516,46 euro per ciascuno figlio eventualmente a carico.

