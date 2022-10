Il nuovo governo ha concluso il suo insediamento domenica 23 ottobre 2022 che, con la cerimonia della campanella, ha decretato il passaggio finale da Mario Draghi al nuovo governo di centrodestra con Giorgia Meloni.

Le proposte del nuovo governo, però, sono note già da tempo e una di queste riguarda la pace fiscale, infatti il centrodestra ha parlato di un “fisco più equo” durante la campagna elettorale e presto forse potrebbero mettere ciò in atto. Vediamo dunque quali sono le proposte sullo stralcio delle cartelle esattoriali.

Cosa riguarda la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali?

Come abbiamo detto, la pace fiscale è certamente uno degli obiettivi principali del nuovo governo, che intende raggiungere con la rottamazione di debiti e cartelle. Inoltre potrebbe essere inserita nella Legge di Bilancio 2023, insieme a pensioni, reddito di cittadinanza, stipendi e così via.

Nulla è ancora certo, purtroppo, ma l’idea sarebbe quella di mettere ordine nelle sovrapposizioni delle tre precedenti sanatorie, in particolare considerando le cartelle esattoriali fino al 30 giugno 2022, cercando di recuperare in questo modo le tasse non pagate.

Questa data è stata scelta poiché così si andrebbe a toccare sia le cartelle inviate prima della pandemia Covid sia in seguito a ciò, dunque arrivando fino ai debiti emersi con la guerra in Ucraina ma anche con la crisi energetica.

Rottamazione quater: ecco per quali cartelle c’è lo stralcio integrale

Anche se non è ancora stato disposto l’incasso coattivo, sappiamo già che ci si riferirebbe ai debiti IRPEF, IRAP, IVA ma anche a TARI, IMU e bollo auto, con uno sconto, o addirittura uno stralcio, decisamente notevole.

La pace fiscale in programma, infatti, dovrebbe prevedere uno sconto dell’80% sull’importo dovuto e anche un’ammenda del 5% a forfait, senza pagare ulteriori interessi e sanzioni. Inoltre la rateizzazione dovrebbe prescindere dal debito, con un piano che va dai 5 fino ai 10 anni.

Un ultimo cambiamento, infine, potrebbe riguardare il tetto massimo dei debiti da stralciare, che passerebbe da 3000 € a 1000 €. Infatti, anche se in campagna elettorale si è parlato della cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 3000 €, questo sarebbe troppo oneroso e dunque non può essere messo in atto.