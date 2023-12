Differenze tra condono e sanatoria: facciamo chiarezza

Frequentemente le differenze tra condono e sanatoria non sono ben chiare. Prevale, infatti, l'erronea convinzione che siano sinonimi nell'indicare il processo di regolarizzazione degli abusi edilizi. Tuttavia, è essenziale comprendere che si tratta di due istituti normativi ben distinti che necessitano pertanto di diverse procedure anche se entrambi si originano da abusi edilizi: facciamo chiarezza.

Ci sono differenze tra condono e sanatoria

Le differenze tra condono e sanatoria sono formali e procedurali: ambedue consentono la regolarizzazione retroattiva di opere precedentemente considerate illecite, ma presentano condizioni differenti ed effetti simili ma non uguali.

Si tratta di un argomento tecnico e normativo complesso - sul quale è intervenuta anche la Cassazione -qui ci occuperemo solo di evidenziare le principali caratteristiche e differenze tra i due istituti normativi.

La sanatoria edilizia

Il "certificato di conformità" o "sanatoria edilizia" - attualmente disciplinata dagli articoli 36 e 45 del DPR 380/01 -permette a chi ha costruito senza il permesso necessario di regolarizzare le cosiddette violazioni formali, a condizione che le opere siano sempre state conformi alle regole urbanistiche fin dal momento della costruzione, secondo i piani specifici del settore. In parole semplici, è una forma di sanatoria legata al principio della "doppia conformità" che richiede la corrispondenza delle opere con le norme urbanistiche ed edilizie:

1. all’epoca della costruzione; 2. al momento di presentazione dell’istanza.

Il criterio della doppia conformità si estende anche verso quanto stabilito dal piano regolatore del Comune.

Facciamo un esempio pratico in grado di chiarire il concetto:

Nel caso si intenda vendere una casa con delle difformità rispetto al permesso di costruzione è necessario chiedere un permesso in sanatoria. Ma se nel frattempo viene approvato un nuovo Piano Regolatore, che non consente quelle difformità, allora in questo caso l'abuso non può essere regolarizzato.

La procedura di sanatoria edilizia è limitata all'aspetto urbanistico edilizio, quindi non va a sanare automaticamente gli aspetti previsti da altre normative di settore e speciali, come ad esempio quella inerente la Paesaggistica.

Sostanzialmente, è applicabile solo agli abusi formali che rispettano i regolamenti urbanistici-edilizi, ma che sono stati eseguiti senza autorizzazione amministrativa (Corte di Cassazione sentenza penale n. 4625/2022).

Condono edilizio

Il condono edilizio è una misura legislativa straordinaria ed eccezionale con cui il legislatore determina quali tipologie di abuso possono essere sanate entro un periodo di tempo preciso. Si tratta quindi principalmente di scelte politiche adottate da vari governi politici negli anni passati, precisamente:

Legge 47/1985 (primo condono);

Legge 724/1994 (secondo condono)

Legge 326/2003 (terzo condono)

Questi condoni, con il rispetto di determinati requisiti previsti dalle singole leggi (es. dimensione delle opere condonabili, rispetto del limite temporale ecc.) hanno permesso la regolarizzazione di opere inficiate da difformità sostanziali, e non meramente formali come quelle per cui si potrebbe richiedere un accertamento di conformità.

Le principali differenze

Da qui ben si capisce che, senza dilungarsi troppo nell'ambito tecnico, le principali differenze tra condono e sanatoria, sono: