In alcuni casi, si può applicare l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul conto corrente. Non è sempre possibile, ma per non pagare l’imposta si deve rispettare una soglia specifica.

I titolari di un conto corrente sono tenuti, infatti, a tenere ben presente l’importo della giacenza relativo agli estratti conto e ai libretti.

Nel testo andremo ad individuare chi non è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo e, ovviamente, chi deve pagarla. Infine, spiegheremo anche come si effettua il calcolo e come si effettua il pagamento dell'imposta.

Chi deve pagare l’imposta di bollo sul conto corrente

L’imposta di bollo sul conto corrente può essere considerata alla stregua di una patrimoniale. Anche se non si tratta di un’imposta molto pesante da sostenere - infatti, il suo valore è pari a 34,20 euro annui per le persone fisiche e 100 euro annui per contribuenti diversi dalle persone fisiche -, comunque è una tassa alquanto fastidiosa che va a colpire ogni singolo rapporto bancario e postale, tenuto conto del valore medio della giacenza di estratti conto e libretti.

Facendo un po’ di storia, ricordiamo che l’imposta è stata introdotta con il Decreto-legge n. 201 del 2011. Successivamente, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 48/2012, nella quale ha fornito tutte le indicazioni su chi sono i soggetti tenuti al versamento, qual è l’importo dovuto e quali sono i casi di esonero.

Quando si deve pagare l’imposta di bollo sui conti correnti? L’imposta è dovuta quando il valore del conto è pari o superiore a 5000 euro.

Come abbiamo anticipato, ci sono alcuni casi in cui scatta l’esenzione dal pagamento di questa piccola “patrimoniale”. Quando si è esenti dal pagamento dell’imposta di bollo sul conto corrente?

Il pagamento dell’imposta scatta quando si supera la soglia di 5000 euro. Pertanto, per capire chi non paga, si deve tenere in considerazione la soglia pari a 5000 euro.

Dobbiamo spiegare, però, come si fa il calcolo per individuare la soglia di 5000 euro. Quel che si deve considerare non è il valore del singolo rapporto, ma di tutti i rapporti che l’intestatario ha intrattenuto, sia sui conti correnti che sui libretti.

Quando termina il periodo di rendicontazione, si deve considerare la giacenza complessiva di tutti i conti e i libretti collegati all’intestatario. Di cosa si deve tenere conto? Quel che si deve considerare è la giacenza media, ovvero la media dei saldi contabili giornalieri di tutti i rapporti intrattenuti nel periodo di rendicontazione che interessa.

Quando scatta l’esenzione dell’imposta di bollo sul conto corrente

Ritorniamo alla domanda iniziale. Quando scatta l’esenzione? Abbiamo capito come sapere quando si deve pagare l’imposta di bollo, tenendo conto della media dei saldi contabili giornalieri di tutti i rapporti.

Se la giacenza media non supera i 5000 euro annui, allora la tassa non è dovuta dalle persone fisiche. C'è anche un altro tipo di esonero dal pagamento dell'imposta: l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo viene riconosciuta anche a quello che si chiama conto base, ovvero una tipologia di conto corrente dedicato a tutti coloro che hanno un indicatore Isee inferiore a 7500 euro.

Si tratta di una agevolazione riconosciuta ai contribuenti meno abbienti. Per beneficiare di questa tipologia di conto e della conseguente esenzione dal versamento delle imposte, il contribuente interessato dovrà consegnare il proprio Isee alla banca o alla posta.

Comunque, come si legge sulla rivista online dell'Agenzia delle entrate fiscooggi.it:

"Per le persone fisiche l’imposta di bollo non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti non supera complessivamente i 5.000 euro".

Imposta di bollo conto corrente: calcolo e pagamento

Prima abbiamo anticipato come si effettua il calcolo della giacenza media per sapere se l’imposta di bollo è dovuta oppure no. Siamo più precisi e spieghiamo meglio come si deve effettuare il calcolo e cosa si deve considerare.

Intanto, è bene sapere che la rendicontazione può essere annuale o infrannuale, ovvero trimestrale o mensile. Soffermiamoci, un attimo, sulla rendicontazione trimestrale e mensile. Nel primo caso, ogni tre mesi l’istituto invia al contribuente l’estratto conto, e l’imposta di bollo, se dovuta, viene pagata in quattro rate di 8,55 euro ciascuna. Se l’estratto è mensile, allora si pagheranno rate mensili da 2,85 euro l’una.

Fatta questa premessa, passiamo a vedere come si calcola la giacenza media. Si devono prendere tutti gli estratti conto ricevuti durante l’anno. Su ogni estratto si devono segnare i numeri creditori (o detti altrimenti), sommarli e dividerli per 365. Il risultato sarà la giacenza media.

Potrebbe sorgere un'altra domanda: e se il conto è cointestato? In questo caso, la giacenza media si deve dividere per due.

Come si paga l’imposta di bollo? L’imposta viene addebitata direttamente sul conto corrente e, successivamente, l’istituto di credito provvede a versarla all’Agenzia delle entrate.