I controlli fiscali sono all’ordine del giorno e ci sono alcuni casi particolari, dove bisogna prestare particolare attenzione.

In questo articolo, ci occuperemo, nello specifico, degli accertamenti del Fisco dopo la chiusura di alcune specifiche società.

Infatti, ci sono alcuni casi in cui potrebbe capitare di ricevere controlli o accertamenti fiscali, dopo l’estinzione di una società. Tali controlli, si possono verificare nei confronti, per esempio, dei soci di una persona giuridica. Tuttavia, bisogna comprendere il perché.

Proprio per questo motivo, la loro vita - per così dire -, non sempre finisce con la sua estinzione e, quindi, con la cancellazione dal Registro delle Imprese. Si deve sempre considerare la responsabilità patrimoniale dei soci - ovviamente, tenendo ben presente le differenze tra le diverse società.

Andiamo, quindi, a spiegare cosa accade quando si estingue una società, analizzando, prima di tutto come avviene la sua estinzione e, quindi, come si chiude. Successivamente, spostiamoci a vedere in quali casi si possono verificare controlli di natura fiscale.

Come chiudere una società: ecco cosa succede dopo

Quando si apre una società, una delle prime operazioni che si compie, è quella di iscriverla al Registro delle Imprese della Camera di commercio.

Tornando al Registro delle Imprese, nel momento in cui avviene la cancellazione da esso, si determina la sua estinzione. Tuttavia, se questa è indebitata, non è di certo sufficiente chiuderla per far scomparire i debiti che essa ha accumulato.

Chi sono i responsabili dei debiti, o meglio la passività, dopo l'estinzione degli enti in oggetto? Per rispondere a questa domanda, bisogna fare prima una distinzione tra le società di persone e quelle di capitali.

Per essere semplici e chiari, diciamo solo che nelle prime, la responsabilità dei soci è illimitata; mentre, nelle seconde, la responsabilità è limitata. Analizziamo, qui di seguito, per quanto tempo i soci sono responsabili e devono rispondere di eventuali debiti, dopo l’estinzione della società.

Inoltre, una figura molto rilevante e, in alcuni casi, anche responsabile è il liquidatore. Egli è tenuto a estinguere prima il debito con il Fisco o verso terzi. Il liquidatore è personalmente responsabile se non osserva tale norma.

Quindi, in questa circostanza, la responsabilità oltre a cadere sui soci, cade anche sul liquidatore che non ha adempiuto ai suoi doveri di legge, come sentenziato dalla Corte di Cassazione.

Per quanto tempo i soci sono responsabili dopo la chiusura della società

Fatte le semplici e veloci distinzioni tra le società di persone e di capitali, andiamo a vedere per quanto tempo e perché i soci sono chiamati a rispondere di eventuali passività.

Quando si estingue una società di persone, i soci devono rispondere per l’intero debito accumulato verso terzi.

Al contrario, in quelle di capitali, essendo a responsabilità limitata, i soci devono rispondere delle passività entro massimo quanto riscosso con l’ultimo bilancio di liquidazione.

Pertanto, i soci diventano responsabili sia per i debiti contratti verso terzi, sia nei confronti del Fisco.

Più nello specifico, riferendosi alle società, la Corte di Cassazione ha sentenziato che c'è la possibilità di notificare gli atti impositivi e di iscrivere a ruolo i tributi non versati e, infine, azionare il credito tributario nei confronti dei soci.

Per esempio, se in seguito all'estinzione, i soci hanno ricevuto dal liquidatore beni, sia in denaro che in immobili, sono responsabili e, quindi, perseguibili dall'Agenzia delle Entrate, in percentuale di quanto ricevuto. Possiamo fare un esempio. Se un socio ha ricevuto su un capitale liquidato di 1 milione di euro, 300.000 euro, gli verrà imposto il pagamento di circa il 33% di quanto ricevuto.

Il liquidatore, comunque, è responsabile rispetto ai soci, nel caso in cui li abbia liquidati, senza tener conto dei debiti tributari da pagare al Fisco.

Ecco quando e perché rischi controlli dal Fisco, dopo la chiusura di queste società

In base al Decreto legislativo n. 175/14:

“Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

La norma, quindi, permette la notifica degli atti che riguardano l’accertamento, la riscossione e il contenzioso nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria.

Per concludere, quindi, quando si rischiano controlli fiscali dopo la chiusura di una società? In linea generale, i casi sono due: quando essa ha debiti e quando ha debiti non estinti nei confronti di terzi.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate ha il compito di verificare e controllare, dopo lo scioglimento, se questi siano stati eseguiti in maniera corretta e che i bilanci non presentino anomalie.