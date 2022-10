Avere un conto corrente cointestato può essere una comodità, oppure portare a diversi vantaggi, soprattutto se appartiene ai membri della stessa famiglia. Tuttavia nell'ultimo periodo i controlli del fisco si sono inaspriti, anche con l'utilizzo di tecnologia informatica e programmi in grado di incrociare spese e entrate economiche, e in alcuni casi il fisco può intervenire anche controllando i conti correnti: ecco 3 consigli per tutelarsi.

Un conto corrente cointestato rappresenta per alcuni una comodità, perché è possibile depositare il denaro, e prelevarlo, da un unico conto corrente. Le banche prevedono tale opzione, soprattutto rivolta ai componenti della stessa famiglia, come possono essere i coniugi, o con l'intestazione anche ai figli.

Avere un conto di questo tipo può garantire numerosi vantaggi, ad esempio l'utilizzo flessibile del denaro, che può essere prelevato da entrambi, e si può utilizzare per i pagamenti senza la necessità di esplicite autorizzazioni. Inoltre, con un conto di questo tipo è possibile per ciascun titolare utilizzare una propria carta bancomat, anche in questo caso senza l'autorizzazione dell'altra persona.

Tuttavia ad oggi anche i conti cointestati possono diventare oggetto di controlli da parte del fisco, ovvero dagli enti preposti, come l'Agenzia delle Entrate. In particolare, il denaro depositato in un conto di questo tipo rischia di essere verificato dal fisco in base ai movimenti, e al versamento delle tasse.

Cosa si rischia con i conti cointestati

Un conto cointestato ha innumerevoli vantaggi, come visto prima. Tuttavia ci sono anche diversi aspetti negativi da considerare. Per esempio, una soluzione di questo tipo permette agli intestatari di prelevare e effettuare pagamenti liberamente, per cui può facilmente accadere che la persona che ha versato la minore quantità di denaro, poi vada ad utilizzare anche il denaro versato dall'altra persona.

Per questo motivo il primo consiglio è quello di stabilire un accordo di fiducia tra le due persone, considerando che la banca non è responsabile nel caso in cui per esempio uno dei due cointestatari decida di prelevare l'intera somma del conto. Tuttavia vanno anche considerati i controlli del fisco.

Ad oggi, se gli enti preposti si accorgono che c'è qualcosa che non quadra tra ciò che il contribuente ha dichiarato, e ciò che effettivamente spende, può verificare tutti i movimenti direttamente dal conto corrente, anche se questo è cointestato. Si parte dal presupposto che il fisco può effettuare le verifiche quando qualcosa non è chiaro.

Secondo le normative, è sufficiente che sia presente un rapporto di parentela tra i cointestatari per il fisco per applicare controlli mirati. Ciò che si rischia nella situazione peggiore, è che l'intero conto corrente venga sequestrato, se a compiere l'illecito è uno dei due intestatari, anche se non è colui che ha versato la maggiore somma di denaro al suo interno. Un rischio di sicuro molto alto per chi utilizza questo tipo di strumento.

Come tutelarsi dai controlli sui conti cointestati: dichiarazioni trasparenti

La seconda soluzione per non essere sottoposti a controlli sul conto cointestato è quella di adempiere in modo trasparente a tutti gli obblighi fiscali di legge. Questo vuol dire che il denaro guadagnato, sia dal lavoro che da altre forme di reddito, va dichiarato ogni anno in modo preciso.

Si tratta di un obbligo di legge, per cui il mancato adempimento può far scattare dei controlli fiscali. E questi andrebbero ad intaccare le somme di entrambi i titolari del conto, nonostante gli errori di dichiarazione siano causati da uno dei due.

Dichiarare in modo trasparente i propri guadagni è fondamentale per non rischiare controlli ulteriori, in modo che il fisco conosca la provenienza di tutte le somme di denaro ricevute sul conto (e su eventuali altri depositi di denaro). Per fare una dichiarazione dei redditi si utilizza il Modello 730, ma per quest'anno la data di scadenza è già stata superata: per rimediare a eventuali omesse dichiarazioni dovrai necessariamente pagare una multa.

Come tutelarsi dai controlli sui conti cointestati: separare le somme

Una scelta altrettanto semplice è quella di separare le somme conservate in un unico conto corrente cointestato in due conti separati. Va tenuto presente che in questo caso si rinuncia ai vantaggi di avere un unico conto che due persone possono utilizzare, tuttavia è presente una maggiore tutela di fronte ai controlli fiscali.

In questo caso, separando le somme in due conti distinti, ogni persona sarà responsabile solamente delle proprie dichiarazioni, e delle proprie somme depositate, prelevate o versate. Per separare i due conti è sufficiente aprire un altro conto corrente, intestato ad uno dei due, e depositarvi la metà delle somme presenti sul primo conto.

Sicuramente è necessario riflettere molto su questa decisione, soprattutto quando il conto di partenza è condiviso a livello familiare, tra coniugi, oppure con i figli. Per legge, in caso di divisione ogni persona ha diritto al 50% delle somme presenti inizialmente.

Anche se la legge è chiara su questo, va comunque prestata particolare attenzione, soprattutto se uno dei due titolari aveva versato la maggior parte delle somme sul primo conto, perché ci si può trovare coinvolti in spiacevoli discussioni. In ogni caso separare il conto è una procedura piuttosto semplice e veloce, e la si può attuare con il supporto di qualsiasi banca. Particolare attenzione la si deve prestare anche in caso di successione.