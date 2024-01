Controlli del Fisco, scatta l'uso dell'Intelligenza Artificiale: ecco come funzionano ora

Nuovi controlli del Fisco, scatta l'uso dell'Intelligenza Artificiale. Ecco come funzioneranno le nuove implementazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo le novità sui controlli fiscali introdotte nel 2023, l’Agenzia delle Entrate proseguirà, anche nel 2024, con una serie di implementazioni. Tra i nuovi strumenti per potenziare i controlli del Fisco, anche l’Intelligenza Artificiale assumerà un ruolo di spicco.

Rispetto agli strumenti precedentemente utilizzati, quelli che sfrutteranno l’AI promettono una vera e propria rivoluzione. I controlli del Fisco gestiti mediante Intelligenza Artificiale saranno infatti molto più accurati e potenti. In questo modo, sfuggire ai propri doveri fiscali sarà praticamente impossibile per i contribuenti.

Ecco come cambieranno in controlli, in questo senso, durante l’anno corrente.

Controlli del Fisco: Intelligenza Artificiale in campo per scoprire le irregolarità

Quella dei nuovi controlli del Fisco sfruttando l’Intelligenza Artificiale sarà una vera e propria rivoluzione, che modificherà radicalmente il sistema di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

L’AI permetterà di raggiungere un livello di efficacia mai ottenuto prima, e di scovare le eventuali irregolarità a carico dei vari contribuenti.

I nuovi e avanzatissimi strumenti permetteranno infatti di ridurre al minimo, fino ad eliminarle del tutto, eventuali incongruenze.

In questo modo, fenomeni tristemente noti, come quello dell’evasione fiscale, che ogni anno costa carissima alle casse dello Stato, verranno finalmente debellati.

I controlli del Fisco mediante Intelligenza Artificiale permetteranno, di riflesso, di sanzionare in maniera più efficace tutti i casi di irregolarità.

Il nuovo meccanismo prevede delle verifiche diversificate, in base all’ambito di interesse. Infatti, il sistema di controlli conterà su algoritmi e strumenti diversi per ciascun settore. I settori (e le relative verifiche) vengono così suddivisi:

• affitti brevi

• bonus casa e Superbonus

• colf, badanti e lavoratori domestici

• Modello 730

• Modello Persone Fisiche.

Controlli del Fisco con l’Intelligenza Artificiale: cosa cambia per i contribuenti

Per il contribuente, questi nuovi controlli del Fisco con l’Intelligenza Artificiale non comporteranno cambiamenti visibili: semplicemente, i controlli che già si svolgono costantemente diventeranno più accurati.

L’implementazione di nuovi algoritmi, che si avvarranno di AI, permetterà di sistematizzare le verifiche e renderle ancora più efficaci.

Ne consegue che, per i contribuenti, saltare un pagamento diventerà praticamente impossibile: il nuovo meccanismo potenzierà anche le verifiche sugli insolventi, in modo che questi alla fine procedano a saldare quanto dovuto nelle più brevi tempistiche.

La nuova strumentazione che si avvale dell’AI permetterà infatti di velocizzare e sistematizzare le operazioni di riscossione e recupero coattivo.

Inoltre, consentirà di monitorare i contribuenti, soprattutto relativamente alla novità del Concordato Preventivo Biennale. Le verifiche saranno potenziate nel caso in cui gli interessati non abbiano indicato correttamente i dati richiesti per il Concordato.

Gli obiettivi dei controlli

I controlli del Fisco verranno potenziati mediante Intelligenza Artificiale per diversi motivi. Tra questi, la motivazione principale è legata al fatto si intende potenziare l’attività di recupero fiscale per il triennio 2023 – 2025.

Tramite i soldi dovuti che verranno recuperati grazie alle nuove implementazioni, il Fisco prevede il successivo finanziamento di uno specifico fondo economico. Questo fondo dovrebbe servire, di fatto, a ridurre le imposte statali previste per i prossimi anni.

Dato che i controlli incrociati non sembravano bastare, l’Agenzia delle Entrate sfrutterà differenti strumentazioni. Innanzitutto, degli algoritmi che, come detto, si baseranno sull’Intelligenza Artificiale.

I nuovi controlli del Fisco, inoltre, avranno come base l’analisi dei dati mediante automatismi.

Insomma, dal 2024 sarà sempre più difficile, se non addirittura impossibile, sfuggire ai propri doveri e ai controlli fiscali.

