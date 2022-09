La prestazione occasionale può essere molto utile per svolgere alcuni lavori in autonomia, e per farlo è possibile emettere un documento come ritenuta d'acconto. Tuttavia anche questo va dichiarato al fisco o si rischia di incorrere in sanzioni.

La prestazione occasionale è indubbiamente una soluzione comoda per lavorare in autonomia per un periodo limitato di tempo, svolgendo piccoli lavori saltuari. Per lavorare in questo modo si utilizza la ritenuta di acconto, e si emette un documento che ha in tutto e per tutto valenza fiscale.

Le aziende possono richiedere ad alcuni lavoratori autonomi, senza Partita Iva, di svolgere dei lavori per un lasso di tempo ridotto, tuttavia successivamente possono decidere di assumere la persona che svolge queste mansioni, oppure la stessa può scegliere di aprire una Partita Iva e lavorare completamente in autonomia per diversi committenti.

Questa modalità di lavoro è una soluzione utile soprattutto per i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, per iniziare a svolgere una determinata mansione, oppure per avvicinarsi ad una o più aziende. Tuttavia la normativa italiana prevede dei limiti annuali al suo impiego, e per ciò che riguarda il fisco, anche queste entrate economiche vanno dichiarate, altrimenti si può incorrere anche in sanzioni.

Obbligo di comunicazione della prestazione occasionale 2022

Forse non tutti sanno che da quest'anno le aziende sono obbligate a comunicare ufficialmente lo svolgimento di un lavoro con prestazione occasionale di uno o più soggetti. La soluzione è stata introdotta per evitare che le imprese conducessero periodi di lavoro in questa forma superiori a quanto previsto dalla legge.

I committenti, ovvero gli imprenditori, devono necessariamente comunicare l'intenzione di avviare una collaborazione con questa modalità di lavoro con un soggetto. L'obbligo di comunicazione preventiva per la prestazione occasionale rientra in tutto e per tutto tra i doveri delle aziende.

Se sei un lavoratore occasionale quindi, l'azienda per cui lavori è tenuta a stipulare con te un contratto specifico, che indica i termini della collaborazione, con una ritenuta di acconto applicata sul 20%del totale, che dovrai occuparti in prima persona di emettere. L'azienda deve provvedere alla comunicazione prima che inizi la collaborazione, attraverso gli strumenti online UNILAV. Se ciò non accade, l'azienda è sanzionabile.

Tuttavia, se da un lato le imprese sono soggette a maggiore controllo in questo senso, anche chi lavora occasionalmente deve seguire determinate regole, se non vuole trovarsi di fronte a sanzioni o conseguenze poco piacevoli. In particolare, il lavoro occasionale non può essere svolto in modo continuativo.

Limiti della prestazione occasionale

La prestazione occasionale ha dei limiti che sia le imprese che il lavoratore sono tenuti a rispettare. Alcune regole stabiliscono con precisione le modalità con cui puoi svolgere questo tipo di lavoro, in autonomia, senza dover provvedere all'apertura di una Partita Iva. La principale regola da rispettare riguarda la non continuità di questo lavoro.

Ovvero, come suggerisce il termine, potrai lavorare emettendo una ritenuta di acconto solamente per lavori saltuari, non potrai avviare una collaborazione continuativa con una impresa in questo modo. Se ciò accade, sarai obbligato all'apertura di una Partita Iva e una posizione INPS, in quanto professionista autonomo, oppure sarai assunto nello staff aziendale.

Le imprese devono necessariamente stipulare un contratto di prestazione occasionale secondo le nuove linee guida, seguendo determinati limiti di importo. Per ciò che riguarda le ore lavorate, il limite per legge è di 280 ore all'anno, con limite di importo di 5.000 euro per ciò che riguarda l'apertura di una posizione INPS per il versamento dei contributi a fini pensionistici.

Gli importi scendono a 2.500 euro per il lavoro svolto presso lo stesso soggetto utilizzatore, mentre si può arrivare a 6.666 euro in caso di lavoratori studenti fino a 25 anni, pensionati o disoccupati che ricevono sostegni al reddito.

Sanzioni per mancata dichiarazione di prestazione occasionale

Negli ultimi anni il contratto di prestazione occasionale ha subito alcune variazioni, per rendere maggiormente difficile lo sviluppo di atti illeciti intorno a questo tipo di collaborazione.

La prestazione occasionale va dichiarata inizialmente dall'azienda, e successivamente il lavoratore dovrà presentare le ricevute al fisco, per essere in regola con le dichiarazioni che riguardano i redditi percepiti. Ecco quali sono le diverse sanzioni in caso di illeciti:

se la collaborazione diventa continuativa, ma senza apertura di Partita Iva o assunzione, la multa può variare da 500 e 2.500 euro, per cui l'azienda può anche essere obbligata ad assumere il soggetto a tempo indeterminato;





se l'azienda non comunica l'inizio della collaborazione occasionale, può essere multata anche in questo caso con importo da 500 a 2.500 euro;





se il lavoratore non comunica le prestazioni occasionali al fisco può incorrere nelle stesse sanzioni.

Le sanzioni sono previste sia per le aziende agricole che per quelle non agricole, e per le aziende che operano presso appalti nell'edilizia. Inoltre, il mancato versamento dei contributi all'INPS (superata la soglia delle ritenute di acconto per cui non vanno versati) può comportare una sanzione con interessi applicati da parte dell'ente previdenziale.