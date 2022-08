L'affitto con riscatto può essere molto vantaggioso, tuttavia questa forma di rent to buy ha un costo: ecco qual è la spesa per il notaio, per la tassazione e per il contratto.

Quando si è indecisi sulla scelta di acquistare un immobile o viverci stabilmente in affitto, si può decidere di considerare una via intermedia, ovvero l'acquisto con riscatto. Si tratta di una forma chiamata anche "rent to buy" che prevede un accordo specifico tra inquilini e proprietari di casa, alternativo al semplice affitto o alla compravendita.

Tramite affitto con riscatto infatti è possibile per l'inquilino vivere stabilmente all'interno di una abitazione pagando ogni mese una quota come canone di affitto al proprietario, tuttavia è anche consentito acquistare la casa al termine di un determinato periodo. Per questo motivo un accordo di questo genere può essere molto conveniente per entrambe le parti.

Tuttavia stipulare un contratto di questo tipo ha comunque dei costi: dalla spesa per il notaio alla tassazione, fino al costo per registrare correttamente l'accordo. Vediamo nel dettaglio in questo articolo quali sono le spese da considerare se si è proprietari di casa e si desidera procedere con l'affitto con riscatto, e quali sono invece i costi per gli inquilini.

Quanto costa la registrazione di un contratto di affitto con riscatto

Il contratto di affitto con riscatto prevede che l'inquilino paghi una somma di denaro ogni mese al proprietario (solitamente maggiore rispetto ad un normale canone di affitto), ma al termine di uno specifico periodo di tempo, questo immobile passa di proprietà all'inquilino. Dato che l'affitto con riscatto funziona in questo modo, in alcuni casi è molto conveniente.

Le diverse clausole dell'accordo vengono specificate sul contratto, e possono prevedere anche il versamento di una somma iniziale o al termine dell'affitto, da corrispondere al vecchio proprietario. Come per qualsiasi contratto di affitto, per essere valido questo accordo deve essere registrato correttamente all'Agenzia delle Entrate.

Al momento della registrazione, si applica una imposta di registro che può variare in base all'applicazione o meno dell'IVA. Una circolare dell'Agenzia delle Entrate specifica che l'imposta di registro è del 2% nel caso in cui in contratto sia esente IVA, mentre la tassa è fissa quando è presente l'IVA. In questo caso, registrare il contratto può costare:

67 euro se il contratto è composto da una scrittura privata;

200 euro se il contratto è in forma pubblica o una scrittura privata autenticata.

In ogni caso, come vedremo tra poco, è indispensabile richiedere il supporto di un notaio, in quanto il contratto di affitto con riscatto comporta una vera e propria compravendita immobiliare.

Quanto costa il notaio per il rent to buy

La formula del rent to buy, ovvero l'affitto con riscatto, è molto vantaggiosa perché si tratta di un accordo flessibile, che può in determinati casi lasciare libera la scelta all'inquilino dell'acquisto o meno dell'abitazione, al termine di un dato periodo.

Quando la compravendita avviene è necessario comunque l'intervento di un notaio, per la registrazione del passaggio di proprietà dell'abitazione, ma anche per la stipula stessa di un contratto di questo tipo. Il costo del notaio può cambiare se si decide di acquistare una abitazione da destinare a prima casa o una seconda casa.

Generalmente i costi del notaio per il rent to buy sono nettamente superiori al costo dell'imposta di registro. Si parla di una spesa che può oscillare tra i 1.500 euro ai 2.000 euro, per cui questo tipo di contratto potrebbe non essere vantaggioso inizialmente in termini di spesa. A queste cifre va poi sommata anche l'IVA, ovvero l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Questi costi sono tuttavia indicativi, perché è possibile richiedere diversi preventivi prima di decidere a quale servizio affidarsi. Per conoscere i vantaggi o gli svantaggi del rent to buy, va valutato il caso specifico: può essere più conveniente comprare una abitazione tramite mutuo, soprattutto con il nuovo bonus per comprare casa senza pagare tasse, entro il 31/12/2022.

Va tenuto infatti in considerazione che anche per l'affitto con riscatto sono presenti tasse, come l'imposta di registro vista prima. Vediamo qual è la tassazione complessiva su questo accordo.

Tassazione affitto con riscatto

Una attenzione particolare va alle tasse, presenti nel caso di contratto di affitto con riscatto. Ci sono infatti alcune tasse dirette e alcune indirette, inoltre le cose cambiano se a vendere la casa con contratto di affitto con riscatto è un privato, ovvero un soggetto IVA, oppure un'impresa.

Vanno anche tenute presenti alcune tasse al momento dell'atto iniziale, ovvero quando il contratto viene registrato all'Agenzia delle Entrate e con il notaio, o all'atto finale, ovvero il momento in cui effettivamente l'immobile passa alla nuova proprietà.

Tra le imposte indirette troviamo quindi l'IVA, l'applicazione dell'eventuale cedolare secca sull'affitto, che permette un notevole risparmio sulle tasse sia al proprietario che all'inquilino, e la componente di tassazione sulla quota di vendita della casa.

Tra le imposte dirette invece ci sono quelle applicate sul guadagno del proprietario di casa, ovvero l'IRPEF, l'IMU e la TASI, che sono a suo carico fino al momento dell'effettiva vendita. La TARI invece, ovvero la tassa sui rifiuti, è una imposta che deve pagare l'inquilino.

A queste tasse vanno poi aggiunti, come visto prima, i costi per la registrazione del contratto e per il notaio, essenziale per ufficializzare l'accordo. In conclusione, si può dire che questo contratto ha alcuni vantaggi, ma anche svantaggi, soprattutto in termini di costi: è consigliato riflettere bene prima di procedere in questo modo.