La tassazione e la dichiarazione delle criptovalute è un argomento piuttosto complesso e soprattutto sottovalutato dai contribuenti che pensano, in tanti casi, che le cripto siano il "far west", della serie che vale tutto. Non è così.

Le cripto sono sì un fenomeno molto giovane ed una tipologia di investimento ancora piuttosto innovativa, ma non sono così nuove da non avere un quadro di riferimento in termini normativi e, di conseguenza, fiscali. Ciò significa, spiegandolo con parole semplicissime, che esistono agli occhi dello Stato e non sono invisibili.

Tanti investitori sono invece convinti del contrario e dunque sottovalutano il peso delle cripto in termini di tassazione... un errore molto grave che può portare a problemi e sanzioni, così come qualunque altro reddito non dichiarato. Può portare, addirittura, a conseguenze penali nel caso in cui si vada sopra determinate soglie comunque difficili da raggiungere per l'investitore medio.

Proprio ora che le criptovalute sono calate molto, in particolare Bitcoin, si parla di come trattare questo genere di investimenti che, come già detto, vengono ritenuti al sicuro dall'occhio indiscreto del Fisco che fa "i conti in tasca" ai cittadini. Come per qualsiasi fenomeno, con il passare del tempo lo Stato sarà in grado di adottare delle contromisure valide per arginare questo meccanismo evasivo.

Uno dei problemi proviene dalla convinzione, ormai diffusasi ma già in fase calante, che le cripto siano una forma di investimento estremamente redditizia per due motivi: una continua crescita per chi ritiene che sia la valuta del futuro e la presunta invisibilità agli occhi dello Stato e, di conseguenza, la mancata tassazione su questa tipologia di investimento.

Sfatiamo dunque questo mito e comprendiamo non solo come dichiarare le criptovalute, ma anche a cosa si va incontro in caso di mancata o parziale dichiarazione. Per approfondire, suggeriamo anche di considerare le maggiori minacce alle criptovalute nel 2022 (la tassazione è una di queste, in effetti).

Come funzionano le tasse sulle criptovalute? Ecco la spiegazione

La domanda è lecita da parte di chi non è particolarmente esperto di tassazione ed è fondamentale farsela prima di investire, non certo ad investimento fatto o addirittura quando si è già deciso di disinvestire. Spesso, infatti, gli investitori in criptovalute optano per operazioni lampo di pochi giorni o addirittura poche ore, con il progetto di guadagnare molto in poco tempo.

Anche in questi casi, gli investimenti in cripto vanno dichiarati: prima ancora della questione tassazione, infatti, è necessario comprendere che questo genere di investimento va dichiarato e vanno fornite tutte le informazioni utili per delineare la situazione fiscale del soggetto.

Una volta fatto questo passaggio, si può passare a pensare alla questione puramente fiscale: quanto si paga di tasse? Non è così semplice dirlo a priori, ma in generale possiamo inquadrare questo investimento come detenzione di valuta estera, con di conseguenza una tassazione affine a questa definizione.

Proviamo dunque a capire meglio che aliquote si applicano e quali considerazioni deve fare l'investitore quando acquista criptovalute.

Quanto sono tassate le criptovalute in Italia? L'aliquota è considerevole

Non vogliamo spaventare gli investitori, ma oltre a considerare la questione della dichiarazione degli investimenti in cripto, bisogna anche tener conto della tassazione che, quando scatta, è tutt'altro che trascurabile. Si tratta infatti di una percentuale pari al 26%... ma quando si applica?

Si applica quando il possesso di criptovalute supera i 51.645 euro di valore per una settimana consecutiva o più. Ciò significa che se si va oltre questa soglia, le cripto non vanno solo dichiarate (vanno dichiarate in ogni caso!) ma su di esse è calcolata la famosa percentuale del 26%.

Una percentuale considerevole che mette molti cittadini nella posizione di riflettere attentamente circa i loro investimenti, in termini sia quantitativi (conviene superare la soglia?) sia qualitativa (quanto è conveniente l'investimento al netto della tassazione?) e che cambia in maniera radicale la situazione rispetto al falso mito della mancata tassazione.

Quali sanzioni sono previste per chi non paga le tasse sulle criptovalute? Attenzione alle multe

Le sanzioni ci sono, così come per qualsiasi altro investimento/reddito non dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi. Ma a quanto ammontano queste sanzioni? Lo scopriamo immediatamente, ma consideriamo anche che chiaramente chi è in regola non ha nulla da temere e, per non avere dubbi o timori, conviene sempre rivolgersi ad un professionista.

In caso di mancato monitoraggio fiscale, cioè sostanzialmente mancata dichiarazione, la sanzione ammonta ad una percentuale che va dal 3 al 15% dell'importo non dichiarato. In caso di paradisi fiscali, la sanzione addirittura raddoppia. Si ricade invece nel penale se l'evasione supera i 50.000 euro.

Vi è però la possibilità di "scampare" a queste sanzioni in caso di dichiarazione volontaria di quanto omesso in precedenza. In tal caso, infatti, è possibile godere di una sanatoria che permette di pagare "solo" l'8% di sanzione, che aumenta al 10% in caso di importi oltre 500.000 euro.

In generale, il suggerimento è però quello di verificare di essere in regola con le dichiarazioni ben prima di incappare in questo genere di problemi, oltre a verificare alcuni suggerimenti per la sicurezza delle criptovalute nel 2022, un tema molto importante da non sottovalutare se si vuole mantenere al sicuro il proprio investimento.