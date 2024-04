Il Consiglio dei ministri del prossimo 30 aprile sarà bello carico di novità. Al vaglio del governo il nuovo Decreto primo maggio, nella quale saranno inserite importanti novità in tema di lavoro: dal bonus tredicesima al superbonus lavoro.

Il bonus tredicesima era saltato nel Cdm del 23 aprile, anzi dopo vari annunci il provvedimento non è proprio entrato nella discussione.

Si è temuto che a dicembre gli 80 euro per i redditi sotto i 12.000 fossero saltati. Anche se la premier Giorgia Meloni ha sempre sottolineato di tenere alla misura e di volerla farla entrare nel Cdm del 30 aprile.

Dopo l’annuncio della sua candidatura alle prossime europee, la premier potrebbe, secondo alcuni anche modificare e far salire l’importo del Bonus tredicesima portandolo da 80 euro a 100 euro facendo ampliare anche la platea ed erogandolo a coloro che hanno un reddito non superiore ai 28.000 euro.

E non solo Bonus Tredicesima: il governo nel prossimo Cdm del 30 aprile porterà il Decreto 1° maggio che prevede, oltre al bonus tredicesima, un nuovo pacchetto di misure di incentivi fiscali e sul lavoro.

Dovrebbero rientrare numerose agevolazioni fiscali potenziate extra deduzioni o superbonus lavoro, agevolazioni contributive per il Sud, bonus tredicesima e cuneo fiscale.

Scopriamo nel dettaglio cosa prevede la bozza del Decreto 1° maggio.

Bonus tredicesima, Superbonus Lavoro e non solo: attesa per il Decreto primo Maggio

Nello scorso Cdm del 23 aprile il bonus tredicesime era saltato facendo temere il peggio.

Il provvedimento figurava nell’ordine del giorno del pre-Cdm, ma all’improvviso è sparito tanto da non essere inserito nella convocazione diffusa prima del consiglio dei ministri.

Ma oggi arriva quasi a sorpresa la bozza del decreto 1° maggio che sarà discusso domani 30 aprile in Cdm.

Si ripropone, dunque come lo scorso anno, il Decreto primo maggio, proprio in vista della festa dei lavoratori.

Il decreto pare venga anticipato alle principali sigle sindacali nazionali, ma senza che queste possano avere un confronto diretto con il governo.

Nel Decreto primo maggio ci sarà importanti novità sul tema lavoro.

In primis, si prevede il lancio del Superbonus Lavoro, o meglio definito come riforma dei fondi coesione. Si tratta cioè di un’extra deduzione del 120 (o 130) per cento concessa alle aziende che incrementano la forza lavoro.

In realtà questo superbonus era già stato introdotto nella riforma fiscale dello scorso anno ma ancora ad oggi non risulta messa in atto.

Poi torna il bonus tredicesime che come già anticipato potrebbe modificarsi.

Il nuovo bonus potrebbe passare da 80 euro a 100 euro per lavoratori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000,00 euro.

Inoltre altro requisito per ricevere l’incentivo una tantum è che ci sia a carico un coniuge e/o almeno un figlio a carico anche nato fuori dal matrimonio, ma riconosciuto, adottivo o affidato.

Come abbiamo detto si tratta di una misura una tantum e che sarà valida solo per le tredicesime di questo anno con eventuale possibilità di essere rifinanziata.

Si tratterebbe di una misura valida solo per la tredicesima di quest’anno e, di conseguenza, eventualmente da rifinanziare per i prossimi anni.

Inoltre sarò discusso nel prossimo Cdm anche il bonus assunzioni al Sud e la detassazione dei premi di produzione.

Superbonus lavoro, Bonus tredicesima ma anche Dl Coesione

Dopo il Superbonus Lavoro e il Bonus tredicesime l’altro provvedimento atteso è il Dl Coesione.

Questo prevede di ridettare le regole per gli oltre 40 miliardi di fondi europei che vengono assegnati all’Italia dalla Ue ogni sette anni.

Il decreto prevede l’applicazione anche ai fondi strutturali delle stesse regole di gestione del Pnrr.

Quindi sanzioni e una razionalizzazione della destinazione delle risorse.

Il decreto Coesione contiene anche una parte che riguarda il lavoro: sostegni alle aziende che assumono, politiche attive e formazione.

Polemica dalla sigle sindacali

Polemica intanto da parte dei sindacati per la convocazione a sorpresa per oggi 29 aprile a Palazzo Chigi.

Le sigle ascolteranno le novità del Decreto 1° maggio proprio dalla premier Giorgia Meloni.

Anche lo scorso anno, la convocazione e il Cdm furono a ridosso del 1° maggio, scatenando allora come adesso l’irritazione dei sindacati.

Le varie sigle infatti lamentano una mancata trattativa sui provvedimenti che riguardano i lavoratori.

Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, inoltre a rassicurato le parti che nel Cdm del 30 porterà il decreto legislativo sull’Irpef e quello attuativo della delega fiscale, atteso già la scorsa settimana e slittato come il bonus tredicesime.