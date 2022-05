In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli inquilini possono richiedere la detrazione per il canone d'affitto. Ci sono diversi casi, requisiti e condizioni da rispettare. In questo articolo, andremo ad analizzare quando è possibile richiedere la detrazione e quali sono gli importi in base al tipo di contratto.

Con l’inizio della stagione dichiarativa, lavoratori e pensionati si domandano cosa possono portare in detrazione e cosa, invece, no.

L’elenco delle spese detraibili è molto corposo, anche in relazione ai numerosi bonus e agevolazioni fiscali previste dal governo.

In questo articolo, però, non ci occuperemo, in linea generale, di bonus e agevolazioni particolari, ma andremo a vedere chi e come può richiedere e beneficiare delle detrazioni fiscali in dichiarazione sull’affitto; quindi, analizzeremo quando, in presenza di derminate condizioni e requisiti, gli inquilini possono richiedere, in sede di presentazione del modello 730/2022, le detrazioni per l'affitto.

Pertanto, analizziamo chi può richiedere le detrazioni per l’affitto e qual è l’importo spettante nel modello 730/2022, in base della tipologia di contratto di locazione stipulato o, a seconda dei casi, rinnovato.

Detrazione affitto per inquilini: a chi spetta nel 2022?

In linea generale, sono previste diverse agevolazioni per gli inquilini di immobili in affitto, adibiti ad abitazione principale. Ovviamente, ogni agevolazione pone alcuni paletti ben precisi da rispettare.

Come abbiamo anticipato nell’introduzione, però, con l’apertura della stagione dichiarativa, ci si chiede quali sono le detrazioni che è possibile portare in dichiarazione, nel caso specifico, quelle relative all’affitto. Dobbiamo anche considerare che, tra meno di venti giorni, ovvero il 23 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate renderà finalmente disponibile il 730 precompilato. È bene, quindi, non farsi trovare impreparati. A chi spettano le detrazioni per l’affitto?

Una risposta positiva, in questo caso, la possiamo dare ai cittadini che vivono in affitto, in immobili adibiti a prima casa - per capirci meglio, l’abitazione dove il dichiarante vive abitualmente. Per loro, infatti, sono presenti alcune detrazioni fiscali, fruibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Infatti, come si legge sul sito fiscoetasse.com:

“Il pagamento del canone di locazione per l’abitazione principale è considerato dal legislatore un onere meritevole di agevolazione fiscale”.

Ma a chi spetta? Quali sono i requisiti che si devono rispettare? In linea generale, la detrazione spetta a tutti gli inquilini che sottoscrivono un contratto di affitto per abitazioni, adibite come prima casa. Tuttavia, si devono considerare alcuni paletti reddituali.

A quanto deve ammontare il reddito per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi? Possono beneficiare della detrazione gli inquilini in affitto che abbiano un reddito fino a 30.987,41 euro.

La detrazione concessa, però, varia in base all’entità del reddito posseduto dall’inquilino, ma anche in relazione al tipo di contratto che è stato stipulato.

Quali sono i contratti ammessi alla fruizione della detrazione sull’affitto in dichiarazione?

Detrazione affitto: per quali contratti?

Entriamo più nello specifico, andando a vedere quali sono i contratti di affitto ammessi per beneficiare delle detrazioni fiscali in dichiarazione, in questo caso, nel modello 730/2022.

La buona notizia è che sono ammessi tutti i contratti che riguardano, però, l’abitazione principale. Ciò che cambia sono gli importi della detrazione, in quanto variano in base alla tipologia di contratto d’affitto stipulato.

Prima di passare ad analizzare come varia l’entità del contributo spettante, ricordiamo quali sono le tipologie di contratto d’affitto amesse:

Affitto a canone libero;

Affitto a canone convenzionale;

Affitto stipulato da giovani che hanno un’età tra i venti e trent’anni;

Affitto stipulato dai lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi lavorativi;

Affitto stipulato dagli studenti universitari fuori sede.

In base alla tipologia del contratto, sono previsti importi di detrazioni e requisiti richiesti differenti. Pertanto, è bene elencare tutte le informazioni e istruzioni necessarie fornite dall’Agenzia delle entrate, per il corretto inserimento in dichiarazione, al giusto rigo e utilizzando il codice corretto.

Si consiglia di leggere le istruzioni sulla compilazione del Modello 730/2022, pubblicato dall'Agenzia delle entrate, per una corretta compilazione del modello.

Detrazione affitto nel modello 730/2022: quali sono gli importi della detrazione in base al contratto?

È arrivato il momento di analizzare, dettagliatamente, l’importo delle detrazioni d’affitto e il rigo esatto del modello 730/2022 da compilare, in base alla tipologia di contratto.

Per quanto riguarda gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, devono compilare il rigo E71 ed inserire in codice 1 (colonna 1). La detrazione spetta in misura forfettaria, in relazione alla durata dell’affitto. L’importo della detrazione è pari a 300 euro, se il reddito non supera 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito supera 15.493,71, ma è inferiore a 30.987,41 euro.

Passiamo, adesso, ai contratti di locazione in regime convenzionale. Si tratta dei contratti di affitto a canone concordato. In questo caso, è prevista una detrazione pari a:

495,80 euro, nel caso in cui il reddito non è superiore a 15.493,71 euro;

247,90 euro, nel caso in cui il reddito supera 15.493,71 euro fino a 30.987,41 euro.

Dobbiamo analizzare, ora, la detrazione spettante per i lavoratori dipendenti che hanno dovuto cambiare residenza per motivi lavorativi.

Ma quali sono le motivazioni ammesse per richiedere l'agevolazione? La detrazione del canone d’affitto spetta nei seguenti casi:

Il lavoratore ha trasferito la residenza nel comune dove lavora o in un comune ad esso limitrofo;

Il comune deve trovarsi fuori regione ad almeno 100 Km dal comune precedente;

La residenza nel nuovo comune deve essere stata cambiata non più di tre anni da quando viene richiesta la detrazione.

Quanto spetta? La detrazione è pari a 991,60 euro, se il reddito non supera 15.493,71 euro; invece, è prevista una detrazione di 495,80 euro, se il reddito supera 15.493,71 euro, ma è inferiore a 30.987,41 euro. Si ricorda che per fruire deòla detrazione deve essere compilato il rigo E72.

Nelle istruzioni del modello 730, l'Agenzia delle entrate fa presente anche un caso in cui si perde il diritto alla detrazione. Se il dichiarante non è più lavoratore dipendente, durante il periodo di imposta in cui ha diritto alla detrazione, sulle istruzioni si legge che:

"[...] perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica".

Detrazione affitto per giovani tra i 20 e i 30 anni: cosa devi sapere?

Analizziamo la detrazione spettante ai giovani con un’età tra i venti e i trent’anni. L’affitto si può portare in detrazione, compilando il rigo E71 del modello 730/2022 e inserendo il codice 3.

La detrazione spettante è pari a 991,60 euro, solo e unicamente se il reddito totale relativo all’anno 2021, non è superiore a 15.493,71 euro.

Abbiamo riservato un paragrafo a parte, in quanto sulla detrazione dell’affitto per questa categoria, ci sono alcune novità.

Innanzitutto, ricordiamo che è possibile detrarre le spese dell’affitto nel modello 730, per i primi 3 anni dalla stipula del contratto. Detrazione che spetta solo e unicamente quando l’immobile in locazione è diverso dalla casa dei genitori.

Inoltre, come si legge sul sito informazionefiscale.it:

“La detrazione spetta anche in caso di contratto di locazione cointestato in cui soltanto uno degli intestatari rispetti i requisiti anagrafici previsti”.

Passiamo, adesso, alle novità. La legge di Bilancio del 2022 ha portato alcune novità in merito alla detrazione per l’affitto riservata ai giovani con un’età compresa tra i venti e i trent’anni. Il primo cambiamento riguarda il requisito anagrafico: si passa a 31 anni non compiuti. Inoltre, le altre novità sono le seguenti:

È possibile beneficiare della detrazione anche se si affitta solo una stanza;

La detrazione spetta per quattro anni, sempre nel rispetto dei requisiti previsti;

Il valore della detrazione diventa più alto. Diventa pari all’importo maggiore tra il valore forfettario di 99160 euro e il 20 per cento del canone, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Si tratta, comunque, di novità che saranno in vigore dal prossimo anno e, quindi, approderanno nel prossimo 730 del 2023.

Detrazione affitto per studenti fuori sede: come recuperare le spese nel 730?

Non ci resta che analizzare il caso degli studenti universitari fuori sede che stipulano contratti di affitto. Possono detrarre le spese di affitto in dichiarazione? La risposta è affermativa: è prevista una detrazione Irpef per gli studenti universitari che stipulano o rinnovano un contratto d’affitto.

La detrazione spettante, richiesta presentando il modello 730 del 2022, è calcolata su un importo massimo di 2.633 euro. È possibile recuperare il 19% delle spese sostenute.

Oltre al limite di spesa, ci sono anche alcune condizioni da rispettare. Lo studente deve trovarsi in una provincia diversa dalla propria e il comune dove è ubicata l’università, presso la quale lo studente risulta iscritto, deve distare almeno 100 Km dal Comune di residenza oppure in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Sottolineiamo che è possibile beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Dove deve essere indicato l'importo per fruire della detrazione per l’affitto nel modello 730/2022? L'importo si deve indicare nei righi E8-E10, utilizzando il codice 18.

Detrazione affitto: quali sono i documenti necessari?

Per poter fruire della detrazione in dichiarazione, il contribuente deve essere in possesso di alcuni documenti, attestanti, appunto, il pagamento dell’affitto e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che permettono di accedere all’agevolazione.

Quali sono i documenti che devono essere presentati? È necessario essere in possesso del contratto d’affitto regolarmente registrato.

Oltre a questi indicati, il contribuente deve presentare un’autocertificazione, nella quale viene dichiarato che l’abitazione viene utilizzata come prima casa, ovvero dove il dichiarante dimora abitualmente.