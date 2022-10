Per tutti i liberi professionisti e possessori di partita iva esistono dei casi dove si possono dedurre le proprie bollette di luce e gas direttamente in dichiarazione dei redditi. Vediamo assieme quali sono questi casi.

Il caro delle bollette è una problematica molto importante che sta creando dei problemi a tantissimi italiani, soprattutto per coloro che hanno un’attività.

Ci sono molti liberi professionisti o piccole aziende che stanno passando davvero un brutto periodo a livello economico, a causa anche dell’aumento dei prezzi delle bollette.

Nell’attesa che la situazione migliori per tutti, e che a livello europeo ci siano dei cambiamenti sui prezzi dell’energia, i liberi professionisti possono adottare alcune soluzioni.

In alcuni casi è infatti possibile per i possessori di partita iva detratte il costo delle bollette di luce e gas.

Attraverso la propria dichiarazione dei redditi è possibile usufruire anche di alcune detrazioni, tra queste ci sono quelle legate al prezzo dell’energia.

I casi nella quale quest’ipotesi è possibile sono davvero molto pochi, ma esistono, per questo all’interno dell’articolo seguente analizzeremo tutte le alternative disponibili.

Le agevolazioni fiscali disponibili

Per iniziare è importante specificare la differenza tra i termini deduzione e detrazione, i quali termini sono differenti e rappresentano due agevolazioni diverse tra loro.

La deduzione rappresenta una riduzione della base dell’imponibile, la quale viene calcolata rispetto al reddito complessivo. Di conseguenza in questi casi non viene pagata l’imposta sulla parte dell’onere dedotto.

Se parliamo invece di detrazione questa compra una diminuzione dell’imposta rispetto al lordo, questa parte è rispettiva ad una percentuale di quello che è l’onere detraibile.

La differenza sostanziale tra le due agevolazioni consiste del fatto che una deduzione comporta la diminuzione del proprio reddito imponibile, sulla quale va applicata l’aliquota IRPEF rispettiva.

Questa tipologia di agevolazione è proprio quella concessa a tutti i liberi professionisti e titolari di partita iva che svolgono la loro professione presso la propria abitazione domestica.

Vediamo adesso chi ne può essere beneficiario ed anche in che modo è possibile ridurre le bollette.

Cosa sono le spese deducibili

Parte delle spese che i titolari di partita iva sostengono sono considerate dal fisco italiano come spese deducibili, ovvero quelle spese che rappresentano esclusivamente un costo.

Queste spese possono essere sottratte da i ricavi dei singoli contribuenti al fine di poter aiutare nella gestione delle spese.

Per poter capire quali spese sono previste nella lista delle spese deducibili dai ricavi dobbiamo analizzare quelle sostenute nella ordinaria gestione della propria attività e che sono necessarie alla produzione dei propri ricavi.

Tra queste spese troviamo chiaramente le spese sostenute per l’utilizzo di acqua, luce, gas ed energia elettrica.

Tutte queste deduzioni andranno indicate all’interno del proprio modello unico per la dichiarazione dei redditi, nella sezione relative alle imposte.

Per avere maggiori informazioni su come compilare la propria dichiarazione dei redditi leggi anche: Modello 730: la scadenza si avvicina, ancora pochi giorni per presentarlo.

Come poter ottenere le deduzioni sui titolari di partita iva

I professionisti titolari di partita iva possono decidere i detrarre tutte le spese deducibili con una percentuale pari al 50%.

Si possono detrarre le spese relative ai servizi del proprio immobile, di conseguenza anche quelli delle bollette, indipendentemente dalla grandezza dell’abitazione.

Un requisito fondamentale è rappresentato dal fatto che queste spese incidano sui ricavi dell’attività, ed anche se lo studio all’interno della quale si esercita la propria attività coincide con la propria abitazione.

Difatti queste deduzioni sono possibili solo se non si dispone di nessun altro immobile all’interno della quale svolgere la propria attività, nello stesso comune dell’abitazione.

Cos’è l’uso promiscuo dell’abitazione per la propria attività

Quando un professionista decide di utilizzare la sua stessa abitazione anche come proprio ufficio si utilizza il termine uso promiscuo dell’immobile.

In molti casi questo avviene, come per esempio per i liberi professionisti oppure per i servizi di consulenza, e questa condizione prevede la possibilità di usufruire di agevolazioni.

Le spese che vengono sostenute per il proprio studio professionale all’interno della propria abitazione queste vengono dedotte direttamente dagli stessi titolari di partita iva.

Le spese, come abbiamo già accennato, possono essere dedotte nella percentuale del 50% e queste consistono in:

le varie bollette delle utenze domestiche;

le spese sostenute per l’affitto;

le spese relative alla rendita catastale.

La regola è possibile applicarla solo nei casi in cui le spese riguardano l’uso professionale, per esempio l’abbonamento a Netflix non può essere considerato all’interno di queste spese.

Come poter dedurre il canone d’affitto

Per quanto riguarda le deduzioni del canone d’affitto relativo alla propria abitazione deve fare riferimento anch’esso alle spese deducibili del reddito della propria impresa.

Nei casi di uso promiscuo dell’immobile è possibile dedurre fino al 50% del canone d’affitto; la deduzione può avvenire solo se il contribuente in questione non possiede nessun altro immobile nello stesso comune, che può essere utilizzato come ufficio per la propria professione.

Se vuoi saperne di più rispetto al pagamento delle imposte per i liberi professionisti e non solo leggi anche: Liberi professionisti e dipendenti a confronto: ecco chi paga più tasse.